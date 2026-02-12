Οι αρχές της Βενεζουέλας διεξάγουν τελευταία στρατιωτικές επιχειρήσεις που απωθούν κολομβιανούς αντάρτες αναγκάζοντάς τους να περνούν στην άλλη πλευρά των συνόρων, δήλωσε χθες Τετάρτη ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην πρεσβεία της χώρας του στο Παρίσι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ο Πέδρο Σάντσεθ).

Ο Πέδρο Σάντσεθ διέκρινε δυνητικό σημείο καμπής, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία η Μπογοτά κατηγορούσε το Καράκας πως επέτρεπε το της Βενεζουέλας να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο από κολομβιανές οργανώσεις εκτός νόμου.

Οι κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις «δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς» στο έδαφος της Βενεζουέλας

Το Καράκας «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου» απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, ειδικά τα μέλη του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης) και τους διαφωνούντες των πρώην FARC (Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας), που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Οι κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις «δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς» στο έδαφος της Βενεζουέλας, είπε ο Πέδρο Σάντσες ερωτηθείς σχετικά με τις αλλαγές πολιτικής στη χώρα αυτή μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο πλαίσιο της οποίας αιχμαλωτίστηκε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα μήκους 2.200 χιλιομέτρων, κατά μήκος των οποίων διάφορες ένοπλες ομάδες διεκδικούν τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και το λαθρεμπόριο.

Οι οργανώσεις αυτές χρησιμοποιούσαν ως τώρα την επικράτεια της Βενεζουέλας για να στήνουν βάσεις μετόπισθεν, όμως η κατάσταση μοιάζει να έχει αλλάξει μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την ανάδειξη στην εξουσία σε υπηρεσιακό ρόλο της Ντέλσι Ροδρίγκες.

Μας επιτρέπει «να δράσουμε»

Οι επιχειρήσεις του στρατού της Βενεζουέλας της κ. Ροδρίγκες ανάγκασαν τις οργανώσεις αυτές να μετακινηθούν «στην κολομβιανή πλευρά ή περιοχές πιο κοντά στα σύνορα», είπε ο υπουργός Αμυνας Σάντσες.

Αυτό «μας επέτρεψε να δράσουμε, όπως κάναμε πολύ πρόσφατα στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, στον (νομό) Κατατούμπο», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφερόμενος σε επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα κατά την οποία ο κολομβιανός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε 15 μέλη του ELN.

Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη μερικές ώρες αφού ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο συναντήθηκε με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι δυο άνδρες συμφώνησαν να εντείνουν τη διμερή συνεργασία εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η συνεργασία ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί «στο πεδίο της συλλογής πληροφοριών», εξήγησε ο υπουργός Αμυνας Σάντσες, αποκλείοντας την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της χώρας του.

Συντονισμός ΗΠΑ – Κολομβίας

Σκοπός είναι «να υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο πληροφοριών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κολομβία, προκειμένου κολομβιανές δυνάμεις, τηρώντας την κολομβιανή νομοθεσία και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να δράσουν εναντίον αυτών των εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες δρουν στην Κολομβία», επέμεινε.

Για τον Πέδρο Σάντσες, η συλλογή πληροφοριών είναι το κλειδί «για να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες» στα σύνορα της χώρας του με τη Βενεζουέλα.

Ανέφερε ακόμη ότι η Μπογοτά βρίσκεται «στη διαδικασία» συντονισμού σε διπλωματικό επίπεδο με το Καράκας, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο ως προς την ασφάλεια», πρόσθεσε ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας, κρίνοντας πως η αλλαγή εξουσίας στη γειτονική χώρα δίνει στην κυβέρνησή του «μοναδική ευκαιρία» για την αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας.

