Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο αποκάλυψε χθες Τρίτη ότι γλίτωσε από μια απόπειρα δολοφονίας τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του με ελικόπτερο στην Κόρντομπα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Γκουστάβο Πέτρο).

«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μη με σκοτώσουν»

#COLOMBIA | Gustavo Petro, relató que vivió un intento de atentado mientras viajaba en helicóptero hacia el departamento de #Córdoba. Según explicó, decidió no aterrizar porque temía que la aeronave fuera atacada, en medio de advertencias previas sobre un supuesto plan de… pic.twitter.com/6pZRYAJe2u — Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec) February 11, 2026

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, ο Πέτρο εξήγησε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην επαρχία της Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής, επειδή η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν ότι θα δεχόταν πυροβολισμούς.

«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μη με σκοτώσουν», υποστήριξε.

Ο αριστερός πρόεδρος, που κυβερνά την Κολομβία από το 2022, λέει εδώ και μήνες ότι ένοπλα δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Ο Πέτρο ανακοίνωσε επίσης στους υπουργούς ότι χθες η ιθαγενής γερουσιαστής Αϊντα Κιλκουέ απήχθη από μια ζώνη όπου δρουν αντάρτες, στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Η 53χρονη πολιτικός απήχθη από την περιφέρεια της Κάουκα, μια περιοχή όπου παράγεται κόκα και ελέγχεται από αποσχισθέντα μέλη της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.

Σώα η γερουσιαστής

«Ελπίζω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση (…) διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», είπε ο πρόεδρος.

Αργότερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Αμυνας ότι η γερουσιαστής είναι πλέον ελεύθερη και σώα.

Η ίδια και οι σωματοφύλακές της είναι «καλά» πρόσθεσε ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες.

Πηγή: ΑΠΕ