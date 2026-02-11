Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο λέει ότι γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας
Ο Πέτρο δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί επειδή η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν ότι θα δεχόταν πυροβολισμούς.
- Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
- Συνεχίζεται το θρίλερ με τον απαγωγέα της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι – Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλο μασκοφόρο
- Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
- Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο αποκάλυψε χθες Τρίτη ότι γλίτωσε από μια απόπειρα δολοφονίας τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του με ελικόπτερο στην Κόρντομπα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Γκουστάβο Πέτρο).
«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μη με σκοτώσουν»
#COLOMBIA | Gustavo Petro, relató que vivió un intento de atentado mientras viajaba en helicóptero hacia el departamento de #Córdoba. Según explicó, decidió no aterrizar porque temía que la aeronave fuera atacada, en medio de advertencias previas sobre un supuesto plan de… pic.twitter.com/6pZRYAJe2u
— Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec) February 11, 2026
Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, ο Πέτρο εξήγησε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην επαρχία της Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής, επειδή η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν ότι θα δεχόταν πυροβολισμούς.
«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μη με σκοτώσουν», υποστήριξε.
Ο αριστερός πρόεδρος, που κυβερνά την Κολομβία από το 2022, λέει εδώ και μήνες ότι ένοπλα δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.
Ο Πέτρο ανακοίνωσε επίσης στους υπουργούς ότι χθες η ιθαγενής γερουσιαστής Αϊντα Κιλκουέ απήχθη από μια ζώνη όπου δρουν αντάρτες, στη νοτιοδυτική Κολομβία.
Η 53χρονη πολιτικός απήχθη από την περιφέρεια της Κάουκα, μια περιοχή όπου παράγεται κόκα και ελέγχεται από αποσχισθέντα μέλη της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.
Σώα η γερουσιαστής
«Ελπίζω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση (…) διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», είπε ο πρόεδρος.
Αργότερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Αμυνας ότι η γερουσιαστής είναι πλέον ελεύθερη και σώα.
Η ίδια και οι σωματοφύλακές της είναι «καλά» πρόσθεσε ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
- Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο λέει ότι γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας
- ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
- Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
- Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
- Ουκρανία: 4 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο
- Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
- Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις