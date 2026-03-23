Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μεξικού κάλεσε την eBay να αποσύρει τις αγγελίες πώλησης 195 αντικείμενων από την Προκολομβιανή εποχή, υποστηρίζοντας ότι αποκτήθηκαν με «παράνομο τρόπο» και ότι πρέπει να επιστραφούν στη χώρα προέλευσής τους.

Όπως ανέφερε η The Art Newspaper, η υπόθεση έγινε γνωστή όταν η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού, Κλαούντια Κουριέλ ντι Ικάζα, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι η εταιρεία Coins Artifacts, με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα, πωλούσε αντικείμενα που θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας της από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH).

Σε επιστολή της στο eBay, η Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα στη μεξικανική κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι η εξαγωγή τέτοιων αντικειμένων είναι παράνομη από το 1827.

Tras la revisión de anuncios en la plataforma @eBay, especialistas del @INAHmx determinaron que 195 piezas ofertadas por un usuario en Orlando, Florida, son piezas de origen prehispánico de nuestra nación. Exhortamos a la suspensión inmediata de su venta y a la devolución de… pic.twitter.com/Iu4QJLsHK2 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 27, 2026

«Η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εκφοβίσει»

Σύμφωνα με την TAN, το νομικό τμήμα του INAH «υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία του Μεξικού και ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καθώς και την Interpol και τις αμερικανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations), σε μια προσπάθεια να σταματήσει η πώληση».

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Art Newspaper, ο διαχειριστής της Coins Artifacts δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι πωλήσεις ήταν νόμιμες και ότι είχε αγοράσει τα αντικείμενα από τη γκαλερί Arte Primitivo της Νέας Υόρκης.

Πριν από αυτό, τα αντικείμενα ανήκαν σε ιδιωτική συλλογή στη Νεβάδα και κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 βρίσκονταν στην κατοχή του Ντέιβιντ Χάρνερ από το Αρκάνσας, όπως δήλωσε ο πωλητής στην TAN.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι «η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εκφοβίσει».

Ένας εκπρόσωπος του eBay δήλωσε στην TAN ότι η εταιρεία διερευνά τις σχετικές καταχωρήσεις και θα λάβει μέτρα εάν διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να πωληθούν νόμιμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει την πώληση ιστορικών αντικειμένων. Τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας έχει συνηθίσει να καταγγέλλει πωλητές ή οίκους δημοπρασιών που προσφέρουν τέτοια αντικείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να υποχρεώσει τον οίκο δημοπρασιών Millon, με έδρα το Παρίσι να αναστείλει την προγραμματισμένη πώληση 40 προκολομβιανών αντικειμένων που το Μεξικό θεωρεί μέρος της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | ARTnews | Reuters | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα, υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού