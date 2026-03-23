Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Culture Live 23 Μαρτίου 2026, 06:00

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μεξικού κάλεσε την eBay να αποσύρει τις αγγελίες πώλησης 195 αντικείμενων από την Προκολομβιανή εποχή, υποστηρίζοντας ότι αποκτήθηκαν με «παράνομο τρόπο» και ότι πρέπει να επιστραφούν στη χώρα προέλευσής τους.

Όπως ανέφερε η The Art Newspaper, η υπόθεση έγινε γνωστή όταν η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού, Κλαούντια Κουριέλ ντι Ικάζα, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι η εταιρεία Coins Artifacts, με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα, πωλούσε αντικείμενα που θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας της από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH).

Σε επιστολή της στο eBay, η Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα στη μεξικανική κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι η εξαγωγή τέτοιων αντικειμένων είναι παράνομη από το 1827.

«Η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εκφοβίσει»

Σύμφωνα με την TAN, το νομικό τμήμα του INAH «υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία του Μεξικού και ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καθώς και την Interpol και τις αμερικανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations), σε μια προσπάθεια να σταματήσει η πώληση».

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Art Newspaper, ο διαχειριστής της Coins Artifacts δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι πωλήσεις ήταν νόμιμες και ότι είχε αγοράσει τα αντικείμενα από τη γκαλερί Arte Primitivo της Νέας Υόρκης.

Πριν από αυτό, τα αντικείμενα ανήκαν σε ιδιωτική συλλογή στη Νεβάδα και κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 βρίσκονταν στην κατοχή του Ντέιβιντ Χάρνερ από το Αρκάνσας, όπως δήλωσε ο πωλητής στην TAN.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι «η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εκφοβίσει».

Ένας εκπρόσωπος του eBay δήλωσε στην TAN ότι η εταιρεία διερευνά τις σχετικές καταχωρήσεις και θα λάβει μέτρα εάν διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να πωληθούν νόμιμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεξικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει την πώληση ιστορικών αντικειμένων. Τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας έχει συνηθίσει να καταγγέλλει πωλητές ή οίκους δημοπρασιών που προσφέρουν τέτοια αντικείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να υποχρεώσει τον οίκο δημοπρασιών Millon, με έδρα το Παρίσι να αναστείλει την προγραμματισμένη πώληση 40 προκολομβιανών αντικειμένων που το Μεξικό θεωρεί μέρος της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | ARTnews | Reuters | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα, υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β' γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

