Σχέση: Τι κάνεις όταν νιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει;
Vita 25 Μαρτίου 2026, 07:01

Σχέση: Τι κάνεις όταν νιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει;

Όλοι, κάποια στιγμή, έχουμε νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση μας. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις για αυτό.

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν νιώσει κάποια στιγμή ότι «κάτι δεν πάει καλά» στη σχέση τους, χωρίς όμως να μπορούν να το ονομάσουν. Ίσως υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί εδώ και καιρό αλλά δεν το έχετε συζητήσει. Ίσως αισθάνεστε ότι ο σύντροφός σας είναι πιο απόμακρος, πιο ευμετάβλητος ή πιο ευερέθιστος από το συνηθισμένο. Η αναγνώριση των λεπτών, συχνά αθόρυβων ενδείξεων έντασης μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι συμβαίνει και να ενισχύσετε την επικοινωνία μεταξύ σας.

Ποια είναι τα σημάδια της κρυφής έντασης;

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η αυξημένη ευερεθιστότητα για φαινομενικά ασήμαντα θέματα. Μικρά σχόλια ή καθημερινές λεπτομέρειες μπορεί ξαφνικά να προκαλούν αμυντικότητα ή εκνευρισμό. Συχνά εμφανίζονται και παρατεταμένες σιωπές, μια αίσθηση απόστασης ή η εντύπωση ότι «περπατάτε σε τεντωμένο σχοινί» για να αποφύγετε μια σύγκρουση.

Η μείωση της σωματικής οικειότητας είναι επίσης μια ένδειξη που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Είναι φυσιολογικό η επιθυμία να μεταβάλλεται με τον χρόνο, όμως όταν η συχνότητα της επαφής μειώνεται αισθητά χωρίς προφανή λόγο, αυτό μπορεί να αντανακλά συναισθηματική ένταση που δεν έχει εκφραστεί.

Τι προκαλεί την ένταση στη σχέση;

Οι κρυφές εντάσεις μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε είδους σχέση,  επαγγελματική, οικογενειακή, φιλική ή ερωτική. Συχνά σχετίζονται με αλλαγές στη ζωή ή στη δυναμική του ζευγαριού, όπως:

  • προσωπική εξέλιξη ή αλλαγή προτεραιοτήτων
  • μεταβάσεις στη σχέση
  • σημαντικά γεγονότα, όπως απώλεια, ασθένεια ή αλλαγή εργασίας
  • θέματα υγείας
  • οικονομική πίεση

Οι εντάσεις συνήθως δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Χτίζονται σταδιακά, συχνά επειδή κάποιος φοβάται ότι η σχέση απειλείται ή ότι οι ανάγκες του δεν ακούγονται. Παλαιότερες εμπειρίες, όπως τραύματα ή δύσκολες προηγούμενες σχέσεις, μπορεί επίσης να ενισχύουν φόβους ή να μειώσουν την εμπιστοσύνη. Όταν κάποιος φοβάται ότι θα πληγωθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.

Η επικοινωνία είναι καθοριστική για να λυθούν οι εντάσεις, όμως δεν είναι πάντα εύκολη. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι, όταν προσπαθείτε να μιλήσετε, μπαίνετε σε «fight, flight ή freeze» κατάσταση: αποσύρεστε, κλείνεστε στον εαυτό σας ή γίνεστε αμυντικοί.

Πώς να αντιμετωπίσετε την κρυφή ένταση στη σχέση με υγιή τρόπο

Η συζήτηση είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται κατάλληλο πλαίσιο. Αν φοβάστε ότι μια κουβέντα θα ξεφύγει ή αν οι ρυθμοί της καθημερινότητας δεν σας αφήνουν χώρο, συμφωνήστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή για να μιλήσετε. Προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι: κάντε μια παύση όταν νιώθετε ότι φορτίζεστε, πάρτε απόσταση για λίγο και επιστρέψτε στη συζήτηση όταν μπορείτε να εκφραστείτε καθαρά και ψύχραιμα.

Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Προσπαθήστε να ακούσετε πραγματικά τι λέει ο σύντροφός σας, χωρίς να προετοιμάζετε την απάντησή σας την ίδια στιγμή. Οι φράσεις που ξεκινούν με «εγώ νιώθω…» αντί για «εσύ κάνεις…» βοηθούν να αποφευχθεί το αίσθημα ότι τον κατηγορείτε και ανοίγουν τον δρόμο για πιο ουσιαστική επικοινωνία.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει να μιλήσετε σε έναν ουδέτερο χώρο, όπως μια βόλτα στη φύση. Το περιβάλλον αυτό συχνά ηρεμεί το νευρικό σύστημα και προάγει μια συζήτηση που βασίζεται στην κατανόηση και την ενσυναίσθηση. Το σημαντικό είναι να θυμάστε ότι βρίσκεστε στην ίδια ομάδα. Και οι δύο θέλετε η σχέση να λειτουργήσει, οπότε το ερώτημα που καλείστε να απαντήσετε από κοινού είναι: πώς μπορείτε να στηρίξετε ο ένας τον άλλον.

Κι αν δεν λύνεται;

Κάποιες διαφορές δεν εξαφανίζονται. Έρευνες στις σχέσεις δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων μέσα σε ένα ζευγάρι δεν είναι πραγματικά «επιλύσιμα», αλλά διαχειρίσιμα. Διαφορές στον τρόπο ζωής, στις συνήθειες ή στην προσωπικότητα μπορεί να παραμείνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση δεν μπορεί να είναι υγιής και σταθερή.

Το κλειδί είναι η αμοιβαία κατανόηση και η διάθεση να συνεργαστείτε, όχι να «κερδίσετε» μια διαφωνία. Αν, όμως, νιώθετε ότι οι συζητήσεις καταλήγουν σε αδιέξοδο ή ότι οι εντάσεις γίνονται κυκλικές και επαναλαμβανόμενες, η υποστήριξη από έναν ειδικό μπορεί να προσφέρει έναν ασφαλή, ουδέτερο χώρο για να εκφραστείτε και να βρείτε νέους τρόπους σύνδεσης.

* Πηγή: Vita

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

UBS: Ο Τραμπ άνοιξε ένα «παράθυρο» στις αγορές… οι δύο στρατηγικές

UBS: Ο Τραμπ άνοιξε ένα «παράθυρο» στις αγορές… οι δύο στρατηγικές

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στράτος Ιωακείμ
Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα 25.03.26

Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
Μεξικό 25.03.26

15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Predator 25.03.26

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Μπάσκετ 24.03.26

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Μέση Ανατολή 24.03.26

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Μπάσκετ 24.03.26

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Νέα Αριστερά 24.03.26

Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
