Πρώτο ραντεβού μετά τον χωρισμό – Τα σημάδια που δείχνουν ότι είστε έτοιμοι

Από όλες τις μεγάλες αλλαγές που μπορεί να ζήσουμε, το διαζύγιο είναι αναμφίβολα από τις πιο δύσκολες. Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια κράτησε ο γάμος, ο οριστικός αποχωρισμός από έναν άνθρωπο που υπήρξε κεντρικό κομμάτι της ζωής σας μπορεί να είναι σοκαριστικός και επώδυνος, ανατρέποντας τις ισορροπίες σας. Παρότι οι πρώτοι μήνες μετά το διαζύγιο συνοδεύονται από έντονα συναισθήματα, κάποια στιγμή αυτά αρχίζουν να καταλαγιάζουν. Τότε είναι πιθανό να εμφανιστεί η σκέψη του να ξαναβγείτε ραντεβού.

Μόνο που, συχνά, αυτό μπορεί να είναι κάτι που έχετε να κάνετε… πολύ καιρό. Είναι απολύτως φυσιολογικό να μην ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Πριν, λοιπόν, κατεβάσετε εφαρμογές γνωριμιών ή αρχίσετε την ενεργή αναζήτηση, υπάρχει ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα: να αναγνωρίσετε αν είστε πραγματικά έτοιμοι να μπείτε ξανά στον κόσμο του dating.

Πώς θα καταλάβετε εάν είστε έτοιμοι για ραντεβού

Υπάρχουν ορισμένα βασικά ερωτήματα που αξίζει να θέσετε στον εαυτό σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η στιγμή είναι κατάλληλη και ότι μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη νέα διαδρομή με σταθερότητα, αυτογνωσία και θετική διάθεση.

Έχετε επεξεργαστεί το τέλος της προηγούμενης σχέσης;

Δεν υπάρχει ένας «σωστός» τρόπος να διαχειριστεί κανείς το διαζύγιο. Για όλους, όμως, είναι απαραίτητο να υπάρξει χρόνος για να επεξεργαστούν το τέλος της σχέσης και όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Ίσως απευθυνθήκατε σε θεραπευτή, ζητήσατε την στήριξη των αγαπημένων σας ή απλώς αφιερώσατε χρόνο στον εαυτό σας για να κατανοήσετε τι συνέβη και πώς νιώθετε.

Το dating καλό είναι να έρθει αφού έχετε επενδύσει σε αυτή τη διαδικασία αποκατάστασης και όχι πριν. Μόνο όταν έχετε «θρηνήσει» και επεξεργαστεί ουσιαστικά το διαζύγιο, μπορείτε να είστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι για έναν νέο άνθρωπο.

Οι πιθανότητες να λειτουργήσει μια νέα γνωριμία αυξάνονται όταν είστε πραγματικά συμφιλιωμένοι με το γεγονός ότι ο γάμος σας έχει τελειώσει. Αν δεν είστε ακόμη εκεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται. Όταν νιώσετε έτοιμοι, το επόμενο βήμα θα έρθει φυσικά.

Έχετε ξεκαθαρίσει τι αναζητάτε;

Από την τελευταία φορά που ψάχνατε για σύντροφο έχει περάσει καιρός. Είναι φυσικό, λοιπόν, οι επιθυμίες σας να έχουν αλλάξει. Για να μπορέσετε να μπείτε ξανά στον κόσμο του dating ισορροπημένα και με αυτοπεποίθηση, είναι σημαντικό να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι αναζητάτε.

Πριν αρχίσετε να βγαίνετε ραντεβού, αξίζει να νιώθετε σίγουροι για τα εξής:

Ποια είναι τα “red flags” και τα όρια σας σε μια μελλοντική σχέση

Ποια χαρακτηριστικά εκτιμάτε στους άλλους

Τι είδους επικοινωνία σας ταιριάζει — και τι σας δυσκολεύει

Αν είστε άνετοι με κάποιον που μεγαλώνει παιδιά αυτή την περίοδο

Πώς έχει εξελιχθεί ο “τύπος” σας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις ανάγκες σας σήμερα

Αν θέλετε μια σοβαρή σχέση

Όσο πιο ξεκάθαροι είστε με τον εαυτό σας, τόσο πιο εύκολα θα βρείτε ανθρώπους που σας ταιριάζουν και θα αποφύγετε καταστάσεις που δεν σας εξυπηρετούν.

* Πηγή: Vita