Πόσο πρέπει να κρατάει το πρώτο ραντεβού;

Ενώ πολλά έχουν αλλάξει στον κόσμο του dating, ένα πράγμα φαίνεται να ισχύει σε κάθε περίπτωση: στο πρώτο ραντεβού, ο χρόνος είναι κομβικής σημασίας. Πόσο πρέπει λοιπόν να διαρκεί; Επειδή οι πρώτες εντυπώσεις σχηματίζονται πολύ γρήγορα, η ιδανική διάρκεια δεν ξεπερνά μερικές ώρες… και να γιατί.

Λιγότερο είναι περισσότερο στο πρώτο ραντεβού

Οι αποφάσεις γύρω από ένα ραντεβού περιλαμβάνουν τον τόπο, την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας. Τα πρώτα ραντεβού είναι συνήθως πιο εύκολο να οργανωθούν, καθώς συχνά περιορίζονται σε ένα γεύμα ή έναν καφέ, αντί για έναν μαραθώνιο γκολφ ή μια πολύωρη αθλητική δραστηριότητα.

Σε αντίθεση με παλαιότερα, πολλοί που βγαίνουν πρώτο ραντεβού επιλέγουν πλέον καφέ και συζήτηση αντί για σινεμά — μια επιλογή που δεν προσφέρει ουσιαστική ευκαιρία να γνωριστείτε, εκτός αν επεκτείνετε τη συνάντηση με φαγητό πριν ή μετά.

Περισσότερη άνεση

Πολλοί άνθρωποι αγχώνονται πριν από το πρώτο ραντεβού. Ανησυχούν για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους και ελπίζουν απεγνωσμένα ότι ο συνομιλητής τους θα γελάσει με τα αστεία τους. Για να μειωθεί αυτή η αμηχανία, οι πιο χαλαρές συναντήσεις — όπου αναμένονται casual ρούχα και χαλαρές συζητήσεις — δημιουργούν λιγότερο άγχος, επειδή οι προσδοκίες είναι χαμηλότερες.

Ένα ραντεβού σε ένα cozy καφέ ή ένα χαλαρό μπαρ είναι πολύ λιγότερο στρεσογόνο από ένα δείπνο, το οποίο συνήθως απαιτεί πιο επίσημο ντύσιμο και μεγαλύτερη χρονική δέσμευση.

Κλείστε τη βραδιά με προσμονή

Μία ή δύο ώρες είναι αρκετές για να γνωρίσετε τον άλλον, αλλά και να κερδίσετε το ενδιαφέρον του μέσα από την ευχάριστη συμπεριφορά και την άνετη συζήτηση, αφήνοντας στο τέλος μια αίσθηση προσμονής για την επόμενη φορά.

Αυτό σημαίνει να αποφύγετε τις προσπάθειες να παρατείνετε μια ήδη ιδανική βραδιά, εφόσον δεν προκύψει αυθόρμητα.

Απλά και ενδιαφέροντα

Ένα πρώτο ραντεβού δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ή χρονοβόρο. Θυμηθείτε ότι ουσιαστικά αφορά τη γνωριμία, τη συζήτηση και τη χημεία. Είναι μια ευκαιρία να περάσετε χρόνο γνωρίζοντας κάποιον που ίσως ταιριάζει πραγματικά με εσάς.

Αργά και σταθερά κερδίζει κανείς όχι μόνο την εντύπωση, αλλά και τη σχέση που επιθυμεί.

* Πηγή: Vita