Τέσσερα μυστικά για ένα επιτυχημένο πρώτο ραντεβού

Για όλον τον χρόνο που αφιερώνετε στο να βρείτε την τέλεια εμφάνιση για ένα πρώτο ραντεβού, η αλήθεια είναι πως η έλξη χτίζεται κυρίως μέσα από το συναίσθημα. Αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας —ο τρόπος που μιλάτε, που ακούτε, που κάνετε τον άλλον να νιώθει άνετα και σημαντικός— έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιοδήποτε outfit.

Πώς θα απογειώσετε το πρώτο ραντεβού

Με αυτή τη λογική, ο πρώτος τρόπος για να «γίνετε» ένα πραγματικά αξέχαστο πρώτο ραντεβού είναι απλός: Ντυθείτε για να εντυπωσιάσετε, αλλά κερδίστε τον άλλον μέσα από το συναίσθημα που του δημιουργείτε. Για να γίνετε λοιπόν, συναισθηματικά ελκυστικοί στο πρώτο ραντεβού — ανεξάρτητα από το τι φοράτε, μπορείτε να δοκιμάσετε:

Κάντε αυθεντικά κομπλιμέντα

Η έρευνα δείχνει ότι τα κομπλιμέντα αποτελούν σημαντικό στοιχείο των ρομαντικών σχέσεων και έχουν μεγάλη αξία και στο πρώτο ραντεβού. Τα πιο ουσιαστικά κομπλιμέντα είναι εκείνα που εκφράζουν γνήσιο θαυμασμό, ειδικά σε τομείς για τους οποίους ο άλλος είναι περήφανος — όπως ο τρόπος που φέρεται στους ανθρώπους γύρω του ή η αφοσίωσή του στη δουλειά.

Τα γνήσια κομπλιμέντα σε τομείς με πραγματική, διαχρονική αξία (και όχι μόνο στην εμφάνιση) είναι αυτά που μένουν στη μνήμη και εκτιμώνται περισσότερο — ιδιαίτερα από άτομα που έχουν συνηθίσει να ακούνε σχόλια μόνο για την εξωτερική τους εμφάνιση.

Διατηρήστε την οπτική επαφή και ακούστε

Η έρευνα δείχνει ότι ακόμη και η απλή οπτική επαφή αυξάνει την αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα ενός πιθανού συντρόφου. Σε μια μελέτη speed dating, διαπιστώθηκε ότι τόσο το να κοιτάζετε τον άλλον όσο και το να δέχεστε το βλέμμα του ενισχύει την επιθυμία για γνωριμία. Οι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν ως υποψήφιο σύντροφο κάποιον με τον οποίο μοιράστηκαν υψηλότερο βαθμό οπτικής επαφής.

Χαλαρή ατμόσφαιρα και στο πρώτο ραντεβού

Μια άνετη, ανάλαφρη συζήτηση με χιούμορ και γέλιο δημιουργεί την τέλεια συνθήκη ώστε μετά το πρώτο ραντεβού να ακολουθήσει το δεύτερο. Η χαλαρή σας διάθεση —το χαμόγελο, οι ανοιχτές ερωτήσεις— γοητεύει και αποφορτίζει ακόμη και τον πιο αμήχανο συνομιλητή. «Σπάτε» τον πάγο, επιτρέποντας και στους δύο να γνωριστείτε καλύτερα.

Ευγένεια & σεβασμός προς όλους

Ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας θα θέλει σίγουρα να σας ξαναδεί όταν του αρέσει ο τρόπος που τον κάνετε να νιώθει — αλλά και όταν βλέπει πώς φέρεστε στους γύρω σας. Η ευγένεια και ο σεβασμός προς όλους δεν σας κάνει μόνο πιο ελκυστικό αλλά και «ιδανικό ταίρι».

* Πηγή: Vita