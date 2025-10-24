Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Στα πόσα ραντεβού καταλαβαίνεις αν ταιριάζετε;
Vita 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Στα πόσα ραντεβού καταλαβαίνεις αν ταιριάζετε;

Ένα ή δέκα; Πόσα ραντεβού χρειάζονται για να καταλάβεις αν θα προχωρήσεις;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Έρωτας με το… πρώτο ραντεβού; Η απάντηση, όπως πάντα, εξαρτάται από τον άνθρωπο, τη διάθεση, τις περιστάσεις. Στην ουσία, κάθε ραντεβού είναι ένα «δείγμα», μια μικρή ματιά στο ποιος πραγματικά είναι ο άλλος. Όσο περισσότερα δείγματα έχεις, τόσο πιο καθαρή εικόνα σχηματίζεις.

Από την άλλη, κάθε ραντεβού απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Οπότε χρειάζεται ισορροπία: να μην επιμένεις υπερβολικά με το λάθος άτομο, αλλά και να μην εγκαταλείπεις το σωστό πολύ νωρίς.

Ένα ραντεβού δεν λέει όλη την αλήθεια

Ένα πρώτο ραντεβού σου δείχνει μόνο πώς είναι ο άλλος σε μία συγκεκριμένη στιγμή και περίσταση. Αν πήγε καλά, αυτό σημαίνει ότι αξίζει να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά όχι απαραίτητα ότι βρήκες «το άλλο σου μισό».

Από την άλλη, δεν πρέπει να βιαστείς να απορρίψεις κάποιον μόνο από ένα ραντεβού. Ίσως είχε μια δύσκολη μέρα, ίσως ήταν αγχωμένος ή δεν ένιωσε αρκετά άνετα για να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Αν η εντύπωσή σου είναι «ούτε κρύο ούτε ζέστη», ένα δεύτερο ραντεβού μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.

Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένα ραντεβού είναι αρκετό για να πεις «όχι». Αν δεις καθαρά σημάδια ασέβειας, ανειλικρίνειας ή συμπεριφορές που σε κάνουν να νιώθεις άβολα, δεν χρειάζεται δεύτερη ευκαιρία. Η χημεία είναι θέμα ενστίκτου, αλλά ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτος.

Η ουσία της δεύτερης συνάντησης

Το πρώτο ραντεβού είναι γνωριμία. Το δεύτερο είναι εξερεύνηση. Εδώ έχει σημασία να επιλέξεις ένα περιβάλλον που επιτρέπει ουσιαστική επικοινωνία, όχι ένα μπαρ όπου πρέπει να φωνάζεις για να ακουστείς.

Σε αυτό το στάδιο, μπορείς να δεις αν τα θετικά που είδες την πρώτη φορά παραμένουν. Αν οι περίεργες στιγμές είχαν κάποια εξήγηση. Αν ο άλλος δείχνει σταθερός ή τελείως διαφορετικός.

Ώρα για απόφαση

Λένε ότι αν κάτι γίνει μια φορά μπορεί να είναι τυχαίο. Αν γίνει δύο φορές, μπορεί να είναι σύμπτωση. Την τρίτη φορά πρόκειται για μοτίβο.

Τρία ραντεβού, λοιπόν, είναι συνήθως αρκετά για να αρχίσεις να διακρίνεις ένα μοτίβο. Αν μέσα σε αυτά βλέπεις τα ίδια red flags, μάλλον δεν έγινε παρεξήγηση. Αντίστροφα, αν η θετική ενέργεια και η συνέπεια επαναλαμβάνονται, τότε μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι ίσως υπάρχει κάτι παραπάνω.

Επιπλέον, αρκετοί άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να χαλαρώσουν και να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Αν τα πρώτα έγιναν σε αγχωτικά ή θορυβώδη περιβάλλοντα, δώσε στον εαυτό σου (και στον άλλον) λίγο παραπάνω χρόνο.

Φυσικά, δεν υπάρχει «μαγικός αριθμός». Αν οι συναντήσεις σας μένουν στην επιφάνεια, μπορεί να χρειαστούν κι άλλες για να καταλάβεις αν ταιριάζετε πραγματικά. Από την άλλη, μην παρατείνεις μια γνωριμία που δεν σε ενθουσιάζει μόνο από φόβο μήπως χάσεις κάτι.

* Πηγή: Vita

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
