Η ακρίβεια έχει «χαλάσει» τα ραντεβού των νέων
No money... 08 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Η ακρίβεια έχει «χαλάσει» τα ραντεβού των νέων

Η ακρίβεια έχει αρχίζει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα ραντεβού των νέων, που πλέον βάζουν τον έρωτα σε δεύτερη μοίρα.

Η ακρίβεια δεν έχει επηρεάσει μόνο την καθημερινότητα και τις φιλίες των νέων, αλλά και την ίδια τη διάθεσή τους να επενδύσουν στον έρωτα. Εκεί που κάποτε υπήρχε ενθουσιασμός, τώρα υπάρχει υπολογισμός. Εκεί που υπήρχε προσμονή, τώρα υπάρχει άγχος για το πόσο θα κοστίσει.

Το 43% των νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι βγαίνουν λιγότερα ραντεβού, το 37% περιορίζει συνολικά τις ερωτικές του επαφές και το 33% κατηγορεί την οικονομία για την απροθυμία να επενδύσει στον έρωτα. Και μάλλον δεν τους αδικεί κανείς: σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, δύο ποτά και μερικά ορεκτικά μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια.

Με το 44% των άγαμων Αμερικανών να αναφέρουν ότι προσαρμόζουν τα ραντεβού τους για οικονομικούς λόγους και το 27% να ακυρώνει εντελώς τα σχέδιά του λόγω οικονομικών πιέσεων, είναι σαφές ότι το κόστος ζωής αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι ερωτεύονται.

Σχέση από ανάγκη

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τους singles. Ακόμη και όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση νιώθουν πιεσμένοι να επιταχύνουν τα πράγματα και να συζήσουν, όχι από έρωτα, αλλά από ανάγκη. Σχεδόν 1 στους 4 παραδέχεται ότι θα επισπεύσει τη συγκατοίκηση προκειμένου να μοιραστεί ενοίκιο, λογαριασμούς και έξοδα σούπερ μάρκετ.

Από το παραμύθι περάσαμε στην επενδυτική ανάλυση. «Βλέπουμε τους νέους να μιλούν πιο ανοιχτά για το πώς η δουλειά ή ο τρόπος ζωής ενός συντρόφου μπορεί να επηρεάσει το κοινό τους μέλλον. Δεν είναι επιφανειακοί, είναι στρατηγικοί», σχολιάζουν οι ειδικοί.

Τα οικονομικά εμπόδια στην ανεξαρτησία είναι ιδιαίτερα έντονα για όσους σκέφτονται να χωρίσουν ή να πάρουν διαζύγιο. Παραδοσιακά, ο χωρισμός σήμαινε ότι ο ένας σύντροφος μετακόμιζε, αλλά τώρα όλο και περισσότερα διαζευγμένα και χωρισμένα ζευγάρια βρίσκονται να συγκατοικούν απλά και μόνο επειδή δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να ζήσουν μόνα τους.

Επένδυση στον έρωτα

Λέγεται ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία, αλλά ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε την αληθινή αγάπη… Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences, οι άνθρωποι που μπαίνουν σε μια σχέση με κίνητρο τα χρήματα αισθάνονται λιγότερη ικανοποίηση και περισσότερη αρνητικότητα.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Social Psychology υπογραμμίζει ότι όσοι επιλέγουν σύντροφο με βάση την οικονομική του κατάσταση, «καταδικάζουν» τη συναισθηματική τους ευημερία μακροπρόθεσμα.

Σε τελική ανάλυση, η οικονομική ασφάλεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον μας, ωστόσο η ερευνητική ομάδα προτείνει να αφήνουμε το προσωπικό μας όφελος στην άκρη όταν πρόκειται για «ζητήματα καρδιάς».

Τη σημερινή εποχή, τα χρήματα επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε μεταξύ μας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους για να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας υπό οικονομική πίεση.

* Πηγή: Vita

