Όχι, δεν είναι αγάπη: Τρία red flags που μας μπερδεύουν

Η αληθινή αγάπη χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, αυθεντικότητα, επικοινωνία, εμπιστοσύνη και την επιθυμία για τη θετική ανάπτυξη και ευημερία του άλλου, χωρίς εξάρτηση ή απαιτήσεις. Είναι μια θεραπευτική δύναμη που φέρνει αίσθημα σιγουριάς, ελευθερίας και ηρεμίας. Πώς θα την αναγνωρίσεις; Δεν υπάρχει αγωνία, φόβος ή καχυποψία. Αντίθετα, θα αισθάνεσαι μια γλυκιά βεβαιότητα ότι έχεις βρει αυτό που ψάχνεις.

Ακολουθούν τρία «καμπανάκια» που συχνά εξιδανικεύουμε και ερμηνεύουμε ως αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ενδείξεις ανισορροπίας:

1. Η συναισθηματική ένταση ως πάθος

Σε δυσλειτουργικές σχέσεις η συναισθηματική ένταση είναι σαν ρόλερ κόστερ: βαθιές πτώσεις που ακολουθούνται από εκρήξεις ευφορίας. Αυτό μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι ζεις έναν μεγάλο έρωτα, ενώ στην ουσία βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση κρίσης. Η αγάπη όμως δεν χρειάζεται να σε εξαντλεί ούτε να παίζεται κάθε φορά «κορώνα-γράμματα». Η αληθινή αγάπη προσφέρει ασφάλεια, αποδοχή και χώρο να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς υπερβολές και φόβο.

2. Η αναζήτηση επιβεβαίωσης αντί για αγάπη

Πολλοί άνθρωποι κυνηγούν τη σχέση που θα τους αποδείξει ότι «αξίζουν» αγάπη. Αυτό το κυνήγι έχει συχνά ρίζες σε παιδικές εμπειρίες συναισθηματικής παραμέλησης ή απόρριψης. Στις σχέσεις, εκφράζεται με υπερπροσπάθεια, αυτομομφή και συνεχή ανάγκη για έγκριση. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να «παλεύει» να κερδίσει την προσοχή ή την αποδοχή του άλλου, ρώτα: «Το θέλω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο ή θέλω απλώς να με αγαπά, για να νιώσω ότι αξίζω;»

3. Ο έλεγχος ως αίσθηση ασφάλειας

Η ασφάλεια στη σχέση σημαίνει σιγουριά ότι ο άλλος θα είναι εκεί για σένα στις δυσκολίες. Όταν όμως ο έλεγχος συγχέεται με φροντίδα, τα σημάδια μπορεί να είναι ύπουλα: κριτική για το πώς ντύνεσαι, υποτιμητικά σχόλια για τους φίλους σου, αστεία που μειώνουν την αξία σου, σκηνές ζήλιας ή ενοχές όταν διεκδικείς χρόνο για σένα. Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι αγάπη. Είναι μορφές χειραγώγησης.

«Σε θέλω» VS «Σ’ αγαπώ»

Αν θες να μάθεις τι είναι πραγματική αγάπη, πρέπει να μάθεις και τι δεν είναι:

Ο ενθουσιασμός εκδηλώνεται κάπως έτσι:

Λες στους φίλους σου ότι είσαι τρελός/η για εκείνον/η.

Συνέχεια λαχταράς το άλλο άτομο και τρως κόλλημα.

Σκέφτεσαι υπερβολικά όλη την ώρα και αγχώνεσαι χωρίς αυτόν/αυτήν.

Έχεις σωματικές εκδηλώσεις όπως ιδρωμένες παλάμες και νευρικότητα.

Δημιουργείς φαντασιώσεις στο μυαλό σου για το πώς θα είναι το μέλλον σου μαζί του/της.

Έχεις ένα εξιδανικευμένο όραμα για το άτομο και πιστεύεις ότι είναι τέλειο.

Έχετε μια επιφανειακή σχέση.

Θα παρατηρήσεις ότι καθεμία από τις παρακάτω ενδείξεις για τον αληθινό έρωτα έρχεται σε αντίθεση με αυτές που αναφέρονται στη λίστα του ενθουσιασμό.

Έρωτας είναι να:

Λες στους φίλους σου ότι βλέπεις σοβαρά αυτό το άτομο.

Τα συναισθήματά σου αναπτύσσονται αργά.

Νιώθεις ικανοποίηση. Σου εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά ακόμα και όταν δεν βρίσκεται κοντά σου.

Νιώθεις άνετα δίπλα του/της και δεν μπερδεύεσαι από τη συμπεριφορά του.

Δημιουργείς σενάρια πραγματικής ζωής για το κοινό σας μέλλον.

Έχεις μια ρεαλιστική εικόνα του ατόμου και αγαπάς τις ατέλειές του.

Έχετε μια βαθιά σχέση που βασίζεται στην οικειότητα, την ευαλωτότητα και την εμπιστοσύνη.

* Πηγή: Vita