Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Όχι, δεν είναι αγάπη: Τρία red flags που μας μπερδεύουν
Vita 05 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Όχι, δεν είναι αγάπη: Τρία red flags που μας μπερδεύουν

Υπάρχουν τρία καμπανάκια, που συχνά τα θεωρούμε αγάπη, αλλά στην ουσία είναι ενδείξεις ανισορροπίας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αληθινή αγάπη χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, αυθεντικότητα, επικοινωνία, εμπιστοσύνη και την επιθυμία για τη θετική ανάπτυξη και ευημερία του άλλου, χωρίς εξάρτηση ή απαιτήσεις. Είναι μια θεραπευτική δύναμη που φέρνει αίσθημα σιγουριάς, ελευθερίας και ηρεμίας. Πώς θα την αναγνωρίσεις; Δεν υπάρχει αγωνία, φόβος ή καχυποψία. Αντίθετα, θα αισθάνεσαι μια γλυκιά βεβαιότητα ότι έχεις βρει αυτό που ψάχνεις.

Ακολουθούν τρία «καμπανάκια» που συχνά εξιδανικεύουμε και ερμηνεύουμε ως αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ενδείξεις ανισορροπίας:

1. Η συναισθηματική ένταση ως πάθος

Σε δυσλειτουργικές σχέσεις η συναισθηματική ένταση είναι σαν ρόλερ κόστερ: βαθιές πτώσεις που ακολουθούνται από εκρήξεις ευφορίας. Αυτό μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι ζεις έναν μεγάλο έρωτα, ενώ στην ουσία βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση κρίσης. Η αγάπη όμως δεν χρειάζεται να σε εξαντλεί ούτε να παίζεται κάθε φορά «κορώνα-γράμματα». Η αληθινή αγάπη προσφέρει ασφάλεια, αποδοχή και χώρο να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς υπερβολές και φόβο.

2. Η αναζήτηση επιβεβαίωσης αντί για αγάπη

Πολλοί άνθρωποι κυνηγούν τη σχέση που θα τους αποδείξει ότι «αξίζουν» αγάπη. Αυτό το κυνήγι έχει συχνά ρίζες σε παιδικές εμπειρίες συναισθηματικής παραμέλησης ή απόρριψης. Στις σχέσεις, εκφράζεται με υπερπροσπάθεια, αυτομομφή και συνεχή ανάγκη για έγκριση. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να «παλεύει» να κερδίσει την προσοχή ή την αποδοχή του άλλου, ρώτα: «Το θέλω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο ή θέλω απλώς να με αγαπά, για να νιώσω ότι αξίζω;»

3. Ο έλεγχος ως αίσθηση ασφάλειας

Η ασφάλεια στη σχέση σημαίνει σιγουριά ότι ο άλλος θα είναι εκεί για σένα στις δυσκολίες. Όταν όμως ο έλεγχος συγχέεται με φροντίδα, τα σημάδια μπορεί να είναι ύπουλα: κριτική για το πώς ντύνεσαι, υποτιμητικά σχόλια για τους φίλους σου, αστεία που μειώνουν την αξία σου, σκηνές ζήλιας ή ενοχές όταν διεκδικείς χρόνο για σένα. Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι αγάπη. Είναι μορφές χειραγώγησης.

«Σε θέλω» VS «Σ’ αγαπώ»

Αν θες να μάθεις τι είναι πραγματική αγάπη, πρέπει να μάθεις και τι δεν είναι:

Ο ενθουσιασμός εκδηλώνεται κάπως έτσι:

  • Λες στους φίλους σου ότι είσαι τρελός/η για εκείνον/η.
  • Συνέχεια λαχταράς το άλλο άτομο και τρως κόλλημα.
  • Σκέφτεσαι υπερβολικά όλη την ώρα και αγχώνεσαι χωρίς αυτόν/αυτήν.
  • Έχεις σωματικές εκδηλώσεις όπως ιδρωμένες παλάμες και νευρικότητα.
  • Δημιουργείς φαντασιώσεις στο μυαλό σου για το πώς θα είναι το μέλλον σου μαζί του/της.
  • Έχεις ένα εξιδανικευμένο όραμα για το άτομο και πιστεύεις ότι είναι τέλειο.
  • Έχετε μια επιφανειακή σχέση.

Θα παρατηρήσεις ότι καθεμία από τις παρακάτω ενδείξεις για τον αληθινό έρωτα έρχεται σε αντίθεση με αυτές που αναφέρονται στη λίστα του ενθουσιασμό.

Έρωτας είναι να:

  • Λες στους φίλους σου ότι βλέπεις σοβαρά αυτό το άτομο.
  • Τα συναισθήματά σου αναπτύσσονται αργά.
  • Νιώθεις ικανοποίηση. Σου εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά ακόμα και όταν δεν βρίσκεται κοντά σου.
  • Νιώθεις άνετα δίπλα του/της και δεν μπερδεύεσαι από τη συμπεριφορά του.
  • Δημιουργείς σενάρια πραγματικής ζωής για το κοινό σας μέλλον.
  • Έχεις μια ρεαλιστική εικόνα του ατόμου και αγαπάς τις ατέλειές του.
  • Έχετε μια βαθιά σχέση που βασίζεται στην οικειότητα, την ευαλωτότητα και την εμπιστοσύνη.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Vita.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 02.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με τον Α’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Τούρκος ΥΠΕΞ 05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Απόρρητο