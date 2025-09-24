Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Μην σε τρομάζει: Η αγάπη φέρνει υπνηλία
Vita 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Μην σε τρομάζει: Η αγάπη φέρνει υπνηλία

Η «υπνηλία της αγάπης» είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την ποιότητα της σχέσης σας και την ψυχική σας υγεία.

Έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που βρίσκεστε κοντά στο ταίρι σας, νιώθετε υπνηλία; Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά αυτή η τάση είναι γνωστή ως η «υπνηλία της αγάπης» και είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ καλό σημάδι για την ποιότητα της σχέσης σας και την ψυχική σας υγεία.

Η επιστήμη πίσω από την υπνηλία της αγάπης

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν νιώθουμε ασφαλείς και άνετοι με το σύντροφό μας, το σώμα μας ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα — αυτό που μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται, η αναπνοή γίνεται βαθύτερη και ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται, προετοιμάζοντας το σώμα για ξεκούραση. Δεν είναι, λοιπόν, έκπληξη που νιώθουμε υπνηλία δίπλα στον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε περισσότερο.

Αντίθετα, όταν η σχέση δεν είναι ασφαλής, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα — το σύστημα «μάχης ή φυγής» — που μας κάνει να είμαστε αγχωμένοι και σε επιφυλακή, καθιστώντας δύσκολο το να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε.

Η αγάπη μας… νανουρίζει

Πολυάριθμες μελέτες επιβεβαιώνουν τη σύνδεση μεταξύ αγάπης και ποιότητας ύπνου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ζευγάρια που έχουν υψηλότερα επίπεδα ωκυτοκίνης , της γνωστής «ορμόνης της αγάπης και της αγκαλιάς» που έχει φανεί ότι βοηθά τους ανθρώπους να κοιμούνται πιο γρήγορα και να ξεκουράζονται πιο αποτελεσματικά, έχουν έναν πιο βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο.

Το κλειδί είναι η ασφάλεια και η κατανόηση

Η έρευνα του Emre Selçuk, αναπληρωτή καθηγητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Sabanci της Τουρκίας, υπογραμμίζει ότι η αντιληπτή ανταπόκριση του συντρόφου — δηλαδή πόσο σας κατανοεί, σας εκτιμά και σας νοιάζεται— είναι καθοριστική για την ποιότητα του ύπνου σας.

Όσοι νιώθουν ασφαλείς σε υγιείς και τρυφερές σχέσεις έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους, κάτι που βοηθά στην καλύτερη χαλάρωση και αποφυγή συχνών διακοπών του ύπνου. Η μείωση του στρες σχετίζεται με τη ρύθμιση της ορμόνης κορτιζόλης, η οποία λειτουργεί όπως και ο καφές, δηλαδή μας κρατάει σε εγρήγορση το πρωί και πέφτει το βράδυ για να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε.

Υπνηλία ή απλά η χημεία της αγάπης

Η ωκυτοκίνη, η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη είναι οι πρωταγωνιστές που δημιουργούν αυτό το μαγικό αίσθημα ευεξίας δίπλα στο ταίρι μας. Η ωκυτοκίνη δημιουργεί δεσμούς και ενσυναίσθηση, η σεροτονίνη ενισχύει τη διάθεση και την ψυχική σταθερότητα, ενώ η ντοπαμίνη φέρνει την ευχαρίστηση και το αίσθημα ανταμοιβής. Όταν αυτές οι ορμόνες «ταξιδεύουν» μέσα στο σώμα μας, μας δίνουν το «πράσινο φως» να χαλαρώσουμε και να αφεθούμε στον ύπνο.

Δεν είναι όμως μόνο οι ορμόνες που παίζουν ρόλο στην υπνηλία που αισθανόμαστε. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας έδειξε ότι η μυρωδιά του συντρόφου μας, ακόμα και αν αυτός δεν είναι παρών, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας. Αυτό οφείλεται στη σύνδεση των αισθήσεων με αναμνήσεις και συναισθήματα ασφάλειας. Ενώ και ο ρυθμός της αναπνοής του συντρόφου μπορεί να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε τις δικές μας αναπνοές και να ηρεμήσουμε πριν τον ύπνο.

Αν λοιπόν νυστάζετε εύκολα όταν βρίσκεστε με το ταίρι σας, μην ανησυχείτε — είναι πιθανό να νιώθετε ασφάλεια, εμπιστοσύνη και συναισθηματική σύνδεση. Όλα αυτά δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για ξεκούραση και χαλάρωση.

Η επιστήμη μας δείχνει ότι ο καλός ύπνος είναι μια από τις πολλές όμορφες πλευρές μιας υγιούς και ευτυχισμένης σχέσης. Άρα, την επόμενη φορά που θα νιώσετε υπνηλία δίπλα στο ταίρι σας, απλώς χαλαρώστε και απολαύστε την αγάπη και την ηρεμία που σας προσφέρει.

* Πηγή: Vita

