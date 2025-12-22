Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ρίσκο ή trend: Είναι το «hot-take dating» η νέα τάση στο πρώτο ραντεβού;
22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Ρίσκο ή trend: Είναι το «hot-take dating» η νέα τάση στο πρώτο ραντεβού;

Κρατάμε χαμηλό προφίλ ή ανοίγουμε όλα μας τα χαρτιά στο πρώτο ραντεβού; Ιδού η απορία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Οι… καυτές απόψεις είναι έντονες και συχνά διχαστικές τοποθετήσεις που εκφράζονται με σκοπό να προκαλέσουν συζητήσεις και να βοηθήσουν στο να αποκαλυφθούν οι ιδέες και η συμβατότητα των ατόμων στα ραντεβού. Αλλά πώς ακριβώς επηρεάζει αυτή η προσέγγιση τις σχέσεις; Αξίζει κανείς να την ακολουθήσει;

Αν και κατά κανόνα χρειάζεται χρόνος για να ανακαλύψουν δυο άτομα αν ταιριάζουν, η στρατηγική των «καυτών απόψεων» (hot-take dating) θα μπορούσε να προσφέρει ταχύτερα αποτελέσματα. Με την έκφραση κάπως ακραίων απόψεων επί τούτου από την αρχή, τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να δουν άμεσα αν οι απόψεις τους συγκλίνουν ή αν αποκλίνουν σημαντικά. Με άλλα λόγια, όταν τα θέματα που τίθενται είναι θεμελιώδη για μία σχέση — όπως οι αξίες, οι πεποιθήσεις, η άποψη για τα παιδιά, ή οι αντιλήψεις για τον ρόλο του χρήματος στη ζωή — οι «καυτές» απόψεις μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί γρήγορα αν υπάρχει πραγματική συμβατότητα.

Ουσιαστικά βέβαια, το θέμα δεν είναι να λέμε ακραία πράγματα επίτηδες, αλλά το να είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς από την αρχή για σημαντικά θέματα, χωρίς να φοβόμαστε να εκφράσουμε τις πραγματικές μας πεποιθήσεις.

Έτσι, το «hot-take dating» μπορεί να λειτουργήσει ως «εξοικονόμηση χρόνου»: αν οι δύο πλευρές δεν αντέχουν τις απόψεις ο ένας του άλλου, τότε δεν υπάρχει λόγος να επενδύσουν χρόνο σε περισσότερα ραντεβού ή σε μία σχέση που πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

Η σημασία της επικοινωνίας και της επίλυσης των συγκρούσεων

Οι διαφωνίες δεν σημαίνουν πάντα ασυμβατότητα και ενδέχεται να προσφέρουν την ευκαιρία για μια εποικοδομητική συζήτηση καθώς και για επίλυση των διαφορών. Ο τρόπος με τον οποίο δύο άνθρωποι διαχειρίζονται τις αντιφάσεις στις απόψεις τους μπορεί να είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της σχέσης τους. Οι «καυτές» απόψεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις με ανοιχτό μυαλό και σεβασμό και να ανακαλύψουν τη δυνατότητα επίλυσης των διαφωνιών χωρίς αυτές να καταλήγουν στην απόλυτη αντιπαράθεση.

Ορισμένες φορές, μια «καυτή» άποψη μπορεί να χρησιμεύσει ως διδακτική εμπειρία. Ακόμα κι αν κάποιος εκφράζει κάτι που θεωρείται λανθασμένο ή παράξενο, προκύπτει η ευκαιρία επανεξέτασης των ατομικών μας πεποιθήσεων και η ευκαιρία να μάθουμε κάτι νέο, αποδεχόμενοι μια διαφορετική προοπτική.

Οι κίνδυνοι των «καυτών» συζητήσεων στα πρώτα ραντεβού

Η έκφραση «καυτών» απόψεων έχει βέβαια και κινδύνους, αν η χρονική στιγμή ή το θέμα δεν είναι κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν το ραντεβού σας μοιραστεί κάτι προσωπικό και λυπηρό, όπως μία δυσάρεστη εμπειρία με το κατοικίδιό του, αν η αντίδρασή σας είναι η έκφραση μιας αδιάφορης άποψης για τα ζώα μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση. Είναι σημαντικό να παραμένουμε ευαίσθητοι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε και να επικοινωνούμε τις απόψεις μας προσεκτικά για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.

Επιπλέον, όταν μοιραζόμαστε μια «καυτή» άποψη, ανοίγουμε και την πόρτα για την άποψη του άλλου, κάτι που μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση, αν το θέμα είναι κάτι που κατά βάθος δεν επιθυμούμε να συζητήσουμε.

Τελικά, όπως με κάθε στρατηγική που αφορά τα ραντεβού, το να εκφράζετε «καυτές» απόψεις με το «γεια» εξαρτάται από την προσωπικότητα και τις προτεραιότητές σας. Αν το να μοιράζεστε έντονες απόψεις και να δοκιμάζετε τη συμβατότητα μέσω αυτών είναι κάτι που αντανακλά την αληθινή σας επιθυμία και τον χαρακτήρα σας, τότε ίσως αξίζει να το δοκιμάσετε. Ωστόσο, είναι σημαντικό η οποιαδήποτε κουβέντα να γίνεται πάντοτε με σεβασμό.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Business
Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Plus
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές των δυο τελευταίων συναυλιών μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή
Plus 21.12.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές των δυο τελευταίων συναυλιών μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Τέσσερις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

