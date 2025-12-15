Πρώτο ραντεβού: Πώς να είσαι cool

Το να είσαι “cool” όταν βγαίνεις ρομαντικό ραντεβού, δεν σημαίνει να το παίζεις αδιάφορος/η ή μη προσιτός/ή μιας και αυτό πιθανότατα θα δυσκολέψει τα πράγματα. Αυτή η παρερμήνευση της άνεσης και η ταύτισή της με την αδιαφορία μπορεί στην πραγματικότητα, να απομακρύνει ένα πιθανό ταίρι, οδηγώντας το στο να αναζητήσει άλλες… διαθέσιμες επιλογές.

Επιπλέον, ο κύριος στόχος του ραντεβού είναι να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο για εμάς. Αν είμαστε “ψυχροί” ενδέχεται να προσελκύουμε σαν μαγνήτης τους λάθος ανθρώπους, εκείνους που ίσως για παράδειγμα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντέλει έναν φαύλο κύκλο ραντεβού, κατά τον οποίο βρισκόμαστε συνεχώς με ανθρώπους που μας επιλέγουν, αντί να επιλέγουμε εμείς.

Cool στο ραντεβού σημαίνει εκφράζω διακριτικά το ενδιαφέρον μου

“Cool” με προοπτική συνεπάγεται να εκφράζεις ανοιχτά το ενδιαφέρον σου σε κάποιον/α που πραγματικά σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Να θυμάσαι πως τα άκρα δεν βγάζουν πουθενά.

Δεν είναι και πολύ “cool” να κάνεις τα πάντα για να βρεις χρόνο για ραντεβού και να προσφέρεις χωρίς μέτρο ούτε να παριστάνεις τον/την σταρ του σινεμά… Δεν θα παρακαλέσεις αλλά ούτε θα στέκεσαι σαν άγαλμα! Η φράση κλειδί είναι “ενδιαφέρομαι για σένα και αν ενδιαφέρεσαι κι εσύ για μένα, ας δούμε πού θα μας πάει”.

Δώσε στο άλλο άτομο ευκαιρίες να κάνει κάτι μαζί σου. Με άλλα λόγια, πάρτε χρόνο να γνωριστείτε. Παράλληλα, σεβάσου το πρόγραμμά σου, τη δουλειά σου, τα χόμπι σου, την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Συνέχισε τη ζωή σου κανονικά και δες πώς αυτό το άτομο μπορεί να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα καθημερινότητά σου. Αν σε απορρίψει, τότε ok, είναι η επιλογή του και είναι εννοείται, σεβαστή.

Τα ραντεβού δεν είναι ένας σύντομος δρόμος καθώς προσπαθείς να διαπιστώσεις αν υπάρχει αμοιβαία συμβατότητα. Η κρίση σου για το άλλο άτομο πρέπει να είναι ανοιχτή μέχρι να περάσεις αρκετό χρόνο μαζί του.

Να είσαι αυθεντικός/ή και να παραμένεις σε κάθε περίπτωση ο εαυτός σου. Το να προσπαθήσεις να γίνεις κάποιος/α άλλος/η, σίγουρα δεν είναι cool. Πολλοί μπορεί να μοιραστούν συμβουλές για το πώς να συμπεριφέρεσαι, όπως το να περιμένεις τουλάχιστον μερικές μέρες πριν καλέσεις, ή το να μην πεις ποτέ στο άλλο άτομο ότι τρέφεις βαθιά αισθήματα. Μην ακολουθείς τέτοιους κανόνες, εκτός αν κάποια πράγματα σου βγαίνουν φυσικά. Αντίθετα, ακολούθησε το ένστικτό σου και πραξε όπως νιώθεις. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο θα δείτε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Αν δεν ταιριάζετε, δεν πειράζει. Αν ταιριάζετε, go on…

* Πηγή: Vita