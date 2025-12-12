Γιατί τα ζευγάρια τσακώνονται περισσότερο τα Χριστούγεννα;

Οι γιορτές παρουσιάζονται συνήθως ως μια περίοδος ζεστασιάς, χαράς και οικογενειακής θαλπωρής. Ωστόσο, πίσω από τα φωτάκια και τις όμορφες εικόνες, η πραγματικότητα είναι συχνά πιο σύνθετη. Οι αυξημένες υποχρεώσεις, οι προσδοκίες για «τέλειες» στιγμές και η πίεση να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η συναισθηματική ένταση ανεβαίνει. Για πολλά ζευγάρια, αυτή η ένταση μεταφράζεται σε περισσότερους καβγάδες, πιο γρήγορες αντιδράσεις και δυσκολία στη διαχείριση της καθημερινότητας.

Το να καταλάβουμε τι συμβαίνει συναισθηματικά αυτές τις μέρες και πώς μπορούμε να μειώσουμε τις τριβές πριν φτάσουν στο σημείο έκρηξης δεν είναι εύκολο. Η οργάνωση των δείπνων, τα ρούχα, οι οικογενειακές συζητήσεις, η φροντίδα των παιδιών… σχεδόν κάθε θέμα μοιάζει αφορμή για ένταση ή αντιπαράθεση.

Η life coach, Teresa Herrero Maortua, εξηγεί ότι «τα Χριστούγεννα τα ζευγάρια τσακώνονται περισσότερο επειδή όλα εντείνονται. Οι ρουτίνες αλλάζουν, υπάρχουν περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες προσδοκίες και λιγότερος προσωπικός χώρος». Αυτό δημιουργεί τριβές όταν ο καθένας βιώνει τις γιορτές από διαφορετική θέση: ενθουσιασμός, κούραση, αίσθηση ευθύνης ή ανάγκη για ηρεμία. Οι κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις μερικές φορές έρχονται σε σύγκρουση με την επιθυμία μας απλώς να ξεκουραστούμε.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευσης δραστηριοτήτων, αλλά και της κούρασης που ήδη κουβαλάμε, η coach επισημαίνει ότι «φτάνουμε στα Χριστούγεννα με την κούραση όλης της χρονιάς, και ο τρόπος που ζούμε αυτή την περίοδο δημιουργεί ένα συναισθηματικό ασυγχρονισμό που προκαλεί τριβές». Ό,τι συνήθως λύνεται ήρεμα, τον Δεκέμβριο μπορεί να καταλήξει σε σύγκρουση.

Η ειδικός επισημαίνει επίσης ότι «εμφανίζονται παλιοί αυτοματισμοί. Ο ένας θέλει να κάνει περισσότερα σχέδια, ο άλλος χρειάζεται ηρεμία· ο ένας αναλαμβάνει όλη την οργάνωση και ο άλλος δεν το βλέπει, ο ένας αγχώνεται με την οικογένεια και ο άλλος θέλει να είναι πιο παρών». Διαφορετικοί ρυθμοί και προσδοκίες ανοίγουν την πόρτα σε εντάσεις που, με την κούραση, εκρήγνυνται πιο εύκολα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μπαίνει στη μέση και η ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση ή για να ανταποκριθούμε στις «υποχρεωτικές» προσδοκίες αυτής της εποχής. Όπως θυμίζει η Teresa Herrero, «μοιάζει σαν να πρέπει να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε όλες τις γιορτές». Αυτή η σιωπηλή εντολή για ευτυχία μπορεί να μετατρέψει κάθε διαφωνία σε συναισθηματική αποτυχία που πονά περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε.

Πώς επηρεάζουν τα Χριστούγεννα τα συναισθήματα

Το βάρος όλων αυτών των προσδοκιών μάς κάνει να είμαστε συνεχώς σε ένταση και, με το παραμικρό, να αντιδρούμε απότομα ή με θυμό. «Κάθε σχόλιο ή διαφωνία βιώνεται σαν απειλή, και αντιδρούμε πιο γρήγορα και με λιγότερο φιλτράρισμα». Όταν ο ρυθμός είναι έντονος, η αντοχή μειώνεται και το ζευγάρι γίνεται ο χώρος όπου ξεσπάμε χωρίς να το καταλάβουμε.

Αν οι γιορτές ανατρέπουν τις ρουτίνες και ενεργοποιούν ευαίσθητα σημεία που παρέμεναν κρυμμένα, στις συζητήσεις που κάνουν τα ζευγάρια παίζει ρόλο και η επικοινωνία. «Τείνουμε να ερμηνεύουμε αντί να ακούμε, να θεωρούμε δεδομένο το τι νιώθει ή τι σκέφτεται ο άλλος χωρίς να το επιβεβαιώνουμε», εξηγεί η ειδικός.

Ως αποτέλεσμα αυτού του «παίρνω πράγματα ως δεδομένα», «ξεχνάμε ότι ο σύντροφός μας δεν είναι ίδιος με εμάς. Δεν νιώθει τα ίδια, δεν χρειάζεται τα ίδια, ούτε τον επηρεάζουν τα ίδια πράγματα», τονίζει η Teresa Herrero. Και επισημαίνει ότι οι τριβές αυτές δεν σημαίνουν ότι η σχέση πάει άσχημα, αλλά ότι ο συναισθηματικός «καιρός» είναι φορτισμένος.