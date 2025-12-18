Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
The playbook: Οι ερωτήσεις που «σπάνε» τον πάγο στο πρώτο ραντεβού
Οδηγός 18 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

The playbook: Οι ερωτήσεις που «σπάνε» τον πάγο στο πρώτο ραντεβού

Φοβάσαι ότι θα «βαλτώσει» νωρίς η συζήτηση στο πρώτο ραντεβού; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να «σπάσουν» τον πάγο.

Ειδικά στο πρώτο ραντεβού, οι σωστές ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να «σπάσετε» τον πάγο, να ξεκινήσετε μια συζήτηση και να γνωρίσετε έναν νέο άνθρωπο. Οι καλύτερες ερωτήσεις είναι ανοιχτές και ενθαρρύνουν τον άλλο να μοιραστεί περισσότερα από ένα απλό ναι ή όχι.

Οι καλές ερωτήσεις σας βοηθούν να γνωρίσετε καλύτερα την προσωπικότητα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα του άλλου ατόμου. Αυτές οι ερωτήσεις βοηθούν επίσης να διατηρηθεί η ροή της συζήτησης και να αφήσετε στον άλλο μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση, που πιθανότατα να οδηγήσει στο δεύτερο ραντεβού.

Διασκεδαστικές και ανάλαφρες ερωτήσεις για το πρώτο ραντεβού

  1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
  2. Πώς είναι το ιδανικό σου Σαββατοκύριακο;
  3. Ποιο είναι το πιο διασκεδαστικό πράγμα που έκανες πρόσφατα;
  4. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τρόπος για να χαλαρώσεις μετά από μια κουραστική μέρα;
  5. Ποιος είναι ο διάσημος που σου αρέσει;
  6. Ποια ήταν η δουλειά των ονείρων σου όταν ήσουν παιδί;
  7. Τι είδους μουσική σου αρέσει;
  8. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο/ταινία/εκπομπή/podcast;
  9. Προτιμάς τις υπαίθριες ή τις εσωτερικές δραστηριότητες;
  10. Ποιο είναι το καλύτερο ταξίδι που έχεις κάνει ποτέ;
  11. Ποιο είναι το πιο παράξενο όνειρο που έχεις δει ποτέ;
  12. Ποιο είναι το ένα πράγμα χωρίς το οποίο δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι;
  13. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στον κόσμο;
  14. Ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που σου έχει συμβεί ποτέ στις διακοπές;
  15. Ποιο είναι το πιο περιπετειώδες πράγμα που θα ήθελες να κάνεις;
  16. Ποιο είναι το κρυφό σου ταλέντο;
  17. Ποιος είναι ο πιο περίεργος συνδυασμός τροφίμων που έχεις δοκιμάσει και αποδείχθηκε εκπληκτικά νόστιμος;
  18. Ποιο είναι το πιο εκπληκτικό γεγονός που γνωρίζεις και που πάντα εντυπωσιάζει τους ανθρώπους;

Ουσιαστικές ερωτήσεις για το πρώτο ραντεβού

  1. Ποια είναι η καλύτερη σου ιδιότητα;
  2. Ποια είναι η χειρότερη σου ιδιότητα;
  3. Τι σημαίνει για σένα η λέξη «σπίτι»;
  4. Ποια είναι η αγαπημένη σου παιδική ανάμνηση;
  5. Ποια είναι τα πρότυπά σου;
  6. Πώς είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου;
  7. Ποια είναι η δική σου ιδέα για την ευτυχία;
  8. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια από τώρα;
  9. Ποιος είναι ο στόχος σου αυτή τη στιγμή;
  10. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή;
  11. Ποια είναι η ικανότητα ή η ιδιότητα που θα ήθελες να καλλιεργήσεις;
  12. Έχεις βιώσει ποτέ μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή σου και την οπτική σου;
  13. Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο επίτευγμά σου μέχρι τώρα;
  14. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις περάσει;
  15. Πώς αντιμετωπίζεις τις στιγμές που είσαι αναστατωμένος ή αγχωμένος;
  16. Για τι είσαι πιο ευγνώμων;
  17. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις λάβει ποτέ;
  18. Ποια είναι η χειρότερη συνήθειά σου;
  19. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στον εαυτό σου, ποιο θα ήταν αυτό;

Το να κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα ο ένας τον άλλον και μπορεί ακόμη και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε συναισθήματα σύνδεσης. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι με τους άλλους όταν συμμετέχουν σε βαθιές συζητήσεις σε σύγκριση με εκείνους που συμμετέχουν σε πιο επιφανειακές.

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Επείγον έγγραφο 18.12.25

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
ΗΠΑ 18.12.25

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
