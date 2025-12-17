Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Φιλί κάτω από το γκι: Τι μας λέει η επιστήμη για το έθιμο και το ρεκόρ Guinness
Φιλί κάτω από το γκι: Τι μας λέει η επιστήμη για το έθιμο και το ρεκόρ Guinness

Το φιλί ως κοινωνικό φαινόμενο, εξελικτικό εργαλείο και παιχνίδι αγάπης για ρεκόρ.

Το απόγευμα ενός χειμωνιάτικου Σαββάτου, το κέντρο της Ουάσιγκτον μετατράπηκε σε σκηνικό μιας ασυνήθιστης, αλλά συμβολικά φορτισμένης πράξης. Χιλιάδες ζευγάρια συγκεντρώθηκαν κάτω από ένα γιγαντιαίο γκι, με κοινό στόχο να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ φιλιών, ανταλλάσσοντας ταυτόχρονα ένα φιλί διάρκειας πέντε δευτερολέπτων. Η οργανωμένη αυτή προσπάθεια, που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπου των Guinness World Records, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταγράφοντας 1.435 ζευγάρια σε απόλυτο συγχρονισμό.

Η εκδήλωση, με την ονομασία National Kiss Under the National Mistletoe, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Anthem Row, στην οδό K Street,  κάτω από το αποκαλούμενο «εθνικό γκι» της Ουάσιγκτον. Φανταστείτε μια μεταλλική σφαίρα βάρους περίπου 270 κιλών και διαμέτρου τριών μέτρων, κρεμασμένη σε ύψος εννέα μέτρων, διακοσμημένη με πρασινάδα, κόκκινες κορδέλες και καμπανάκι.

Το γκι θεωρούταν ιερό στις παλαιότερες κελτικές παραδόσεις και συνδεόταν με τη γονιμότητα και την προστασία. Το έθιμο του φιλιού κάτω από αυτό, όπως το ξέρουμε, αναπτύχθηκε κυρίως τον 18ο αιώνα.

Με αφορμή το ρεκόρ της Ουάσιγκτον, η επιστήμη προσφέρει ένα γόνιμο πλαίσιο για να εξετάσουμε τι σημαίνει πραγματικά το φιλί για τον άνθρωπο.

Το φιλί ως εξελικτικό εργαλείο

Από εξελικτική σκοπιά, το φιλί θεωρείται μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας με ρόλο στην επιλογή συντρόφου και στη δημιουργία δεσμού. Έρευνες στην εξελικτική ψυχολογία δείχνουν ότι, ιδιαίτερα στις μακροχρόνιες σχέσεις, το φιλί λειτουργεί ως «μηχανισμός αξιολόγησης» της συμβατότητας. Μέσω της όσφρησης και της γεύσης, το σώμα λαμβάνει πληροφορίες για το ανοσοποιητικό σύστημα του άλλου, γεγονός που συνδέεται με τη θεωρία του MHC (Major Histocompatibility Complex), σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι έλκονται από άτομα με διαφορετικό γενετικό προφίλ, ενισχύοντας τις πιθανότητες υγιών απογόνων.

Νευροχημεία της εγγύτητας

Κατά τη διάρκεια ενός φιλιού ενεργοποιείται ένα σύνθετο νευροβιολογικό «κοκτέιλ». Η ωκυτοκίνη, γνωστή και ως «ορμόνη του δεσμού», αυξάνεται, ενισχύοντας τα αισθήματα οικειότητας και εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η ντοπαμίνη, που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή, και η σεροτονίνη, που επηρεάζει τη διάθεση, συμβάλλουν στη θετική συναισθηματική εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το φιλί έχει συσχετιστεί με μείωση του στρες και της κορτιζόλης, αλλά και με αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας.

Το φιλί ως κοινωνική πράξη

Παρότι το φιλί είναι παγκόσμιο, δεν είναι πολιτισμικά ομοιόμορφο. Ανθρωπολογικές μελέτες δείχνουν ότι σε ορισμένες κοινωνίες δεν αποτελεί ρομαντική πρακτική, ενώ σε άλλες έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Στη δυτική κουλτούρα, το φιλί έχει συνδεθεί με την αγάπη, τη δέσμευση και τη δημόσια έκφραση συναισθημάτων. Έτσι, μια μαζική εκδήλωση όπως αυτή της Ουάσιγκτον λειτουργεί και ως κοινωνικό μήνυμα: η αγάπη παρουσιάζεται ως συλλογική εμπειρία, όχι μόνο ως ιδιωτική πράξη.

Η κοινωνική ψυχολογία εξηγεί τέτοια φαινόμενα μέσω της έννοιας της «συναισθηματικής μετάδοσης». Σε μαζικές εκδηλώσεις, τα συναισθήματα ενισχύονται και συγχρονίζονται, δημιουργώντας αίσθημα συμμετοχής και κοινής ταυτότητας. Το φιλί, σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται σύμβολο σύνδεσης όχι μόνο μεταξύ των ζευγαριών, αλλά και με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σώμα, υγεία και μικροβίωμα

Επιστημονικά, ένα φιλί διάρκειας λίγων δευτερολέπτων οδηγεί στην ανταλλαγή εκατομμυρίων βακτηρίων. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ανησυχητικό, μελέτες δείχνουν ότι σταθερά ζευγάρια τείνουν να έχουν πιο παρόμοιο στοματικό μικροβίωμα, γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με την ανοσολογική εξοικείωση. Σε υγιή άτομα, αυτή η ανταλλαγή δεν αποτελεί κίνδυνο, ενώ μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανοσολογικής ανθεκτικότητας.

Γιατί μας γοητεύουν τα ρεκόρ αγάπης

Η επιδίωξη ενός παγκόσμιου ρεκόρ φιλιών δεν αφορά μόνο το ίδιο το φιλί. Σύμφωνα με την κοινωνιολογία, τα ρεκόρ λειτουργούν ως σύγχρονα τελετουργικά: προσφέρουν αίσθηση σκοπού, συμμετοχής και υπέρβασης της καθημερινότητας. Όταν το αντικείμενο είναι η αγάπη ή η τρυφερότητα, το μήνυμα αποκτά μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικής πόλωσης ή αβεβαιότητας.

Το μαζικό φιλί κάτω από το «εθνικό γκι» της Ουάσιγκτον, λοιπόν, δεν ήταν απλώς ένα ρομαντικό χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο. Ήταν μια υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη επαφή, ακόμη και στη πιο απλή της μορφή, παραμένει βιολογικά ωφέλιμη, ψυχολογικά ισχυρή και κοινωνικά βαθιά συμβολική. Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός, το φιλί εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια από τις πιο άμεσες και ουσιαστικές εκφράσεις ανθρώπινης σύνδεσης.

* Πηγή: Vita

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
