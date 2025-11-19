magazin
19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πότε δόθηκε τελικά το πρώτο φιλί και από ποιούς;
Relationsex 19 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

Πότε δόθηκε τελικά το πρώτο φιλί και από ποιούς;

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Φλόριντα έχουν νέα για το πότε δόθηκε το πρώτο φιλί στην ιστορία

Ένα φιλί μπορεί να σημαίνει πολλά, ή και τίποτα. Επίσης ένα φιλί μπορεί να είναι ιστορικό ή συμβολικό όπως αυτό που αντάλλαξε ο Ερικ Χόνεκερ της Ανατολικής Γερμανίας με τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1986 στην Ανατολική Γερμανία.

Το φιλί των δύο ηγετών στο στόμα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, έγραψε την δική του ιστορία αν και δεν ήταν τίποτα περισσότερο πέρα από το «σοσιαλιστικό αδερφικό φιλί« ή «σοσιαλιστική αδελφική αγκαλιά» -μια ειδική μορφή χαιρετισμού μεταξύ των πολιτικών των κομμουνιστικών χωρών. Πότε όμως δόθηκε το πρώτο φιλί από όλα.

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Φλόριντα θέλησαν να εξετάσουν πότε ξεκίνησαν τα φιλιά, με δεδομένο ότι από εξελικτικής άποψης δεν έχουν κανένα όφελος και ενδέχεται να μεταδίδουν και ασθένειες.

Ωστόσο οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες, οι ουρακοτάγκοι, οι μπονόμπο και οι γορίλες φιλιούνται, κάτι που υποδεικνύει ότι πρόκειται για μια συνήθεια την οποία κληρονόμησαν από έναν κοινό τους πρόγονο.

Οι επιστήμονες στην έρευνα συνδύασαν παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των πρωτευόντων θηλαστικών με δεδομένα για τις εξελικτικές σχέσεις, προκειμένου να γυρίσουν πίσω τον χρόνο και να προσπαθήσουν να χρονολογήσουν το πρώτο φιλί.

Οι επιστήμονες όρισαν το φιλί ως τη «μη επιθετική επαφή στόμα με στόμα που δεν περιλαμβάνει μεταφορά τροφής». Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει σεξουαλικά φιλιά καθώς και πλατωνικά φιλιά, όπως αυτά μεταξύ μελών της οικογένειας ή σε φιλικούς χαιρετισμούς.

«Χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον ορισμό για να εξετάσουμε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, αναζητώντας παρατηρήσεις φιλιών στην ομάδα των μαϊμούδων και των πιθήκων που εξελίχθηκαν στην Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάποιες μαϊμούδες και οι περισσότεροι πίθηκοι έχει παρατηρηθεί ότι φιλιούνται», εξήγησε η επικεφαλής συντάκτης της μελέτης δρ. Ματίλντα Μπριντλ του τμήματος Βιολογίας της Οξφόρδης.

«Συνδυάσαμε αυτά τα δεδομένα με πληροφορίες σχετικά με τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών, σε αυτό που είναι γνωστό ως φυλογενετική συγκριτική ανάλυση. Αυτή η τεχνική μάς επέτρεψε να μοντελοποιήσουμε την εξελικτική ιστορία του φιλιού και να διερευνήσουμε εάν ήταν πιθανό να είχαν τη συνήθεια αυτοί οι πρόγονοι διαφορετικών ομάδων ειδών», πρόσθεσε η Μπριντλ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά «εφαρμόσαμε μια προσέγγιση μοντελοποίησης που μας επέτρεψε να προσομοιώσουμε διαφορετικά εξελικτικά σενάρια» και, αφού εκτέλεσαν εκατομμύρια φορές το μοντέλο, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι το πρώτο φιλί χρονολογείται από 21,5 έως 16,9 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Evolution and Human Behavior.

Φιλί και ερωτισμός

Το πώς προέκυψε το φιλί παραμένει θέμα συζήτησης, όπως και το γιατί συνεχίζεται αυτή η πρακτική. «Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το σεξουαλικό φιλί είναι ένας χρήσιμος τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας ή της καταλληλότητας ενός συντρόφου», σημείωσε η Μπριντλ.

«Εναλλακτικά, το φιλί θα μπορούσε να είναι ένα είδος προκαταρκτικού παιχνιδιού, που αυξάνει τη σεξουαλική διέγερση και ενισχύει την πιθανότητα γονιμοποίησης», πρόσθεσε. Τα πλατωνικά φιλιά, σύμφωνα με την ίδια, χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς.

Η έρευνα αυτή έριξε φως και στη συμπεριφορά των Νεάντερταλ. Προηγούμενη μελέτη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι (homo sapiens) και οι Νεάντερταλ μοιράζονταν ένα κοινό στοματικό μικρόβιο για πολύ καιρό αφού τα δύο είδη διαχωρίστηκαν. Για να συμβεί αυτό, το μικρόβιο έπρεπε να είχε μεταφερθεί μεταξύ των δύο ειδών. Με άλλα λόγια Νεάντερταλ και σύγχρονοι άνθρωποι αντάλλασσαν σάλιο.

