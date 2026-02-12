Η ζωή μετά τον χωρισμό: Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ραντεβού;

Κάθε χωρισμός πονάει. Γιατί δεν χωρίζουμε μόνο από το άτομο. Χωρίζουμε και από τον «παλιό εαυτό» μας—συνήθειες, μοτίβα, συμπεριφορές… Επομένως, το να προχωρήσουμε παρακάτω σημαίνει και να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας, να του επιτρέψουμε να εξελιχθεί και να ανακαλύψει το ποιος/ποια είναι τώρα, προτού συνδεθεί με έναν άλλο, νέο σύντροφο.

Εν τω μεταξύ, κάθε σχέση απαιτεί δουλειά. Διατηρούμε για παράδειγμα τις φιλίες μας όντας διαθέσιμοι και προσφέροντας υποστήριξη. Οι ρομαντικές σχέσεις απαιτούν ακόμη περισσότερα: περισσότερο χρόνο, περισσότερες συζητήσεις, περισσότερη ευελιξία, περισσότερους συμβιβασμούς… Και το γεγονός αυτό με τη σειρά του απαιτεί έναν χρόνο «ανάρρωσης».

Μετά από έναν χωρισμό λοιπόν, προτεραιότητα είναι ωφέλιμο να έχει ο εαυτός μας. Η άμεση επιστροφή στα ραντεβού σημαίνει ότι μπορεί να ξύνουμε μια πληγή που δεν έχει ακόμα επουλωθεί και η οποία δεν θα εξαφανιστεί μαγικά.

Οι σχέσεις ενεργοποιούν ντοπαμίνη (την «ορμόνη της ευτυχίας»), ωκυτοκίνη (την «ορμόνη της σύνδεσης») και κορτιζόλη (την «ορμόνη του άγχους») στον εγκέφαλο & ο αποχωρισμός διαταράσσει αυτά τα συστήματα. Γι’ αυτό και η αρχική φάση μετά τον χωρισμό μπορεί να φαντάζει τόσο απαιτητική & οι πρώτες εβδομάδες, εξαιρετικά δύσκολες. Υπάρχει ένα κενό, ίσως & άγχος, σιωπή, αμφιβολία. Το νευρικό μας σύστημα προσπαθεί να προσαρμοστεί.

Η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες συχνά αισθάνονται περισσότερο συναισθηματικό πόνο αμέσως μετά από έναν χωρισμό, ενώ οι άντρες μπορεί να το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, μερικές φορές μέσω της αποσύνδεσης, με τα πραγματικά τους συναισθήματα να εμφανίζονται αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση του νευρικού συστήματος μας αφορά όλους.

Στη συνέχεια βέβαια, οι μέρες γίνονται πιο φωτεινές… Το νευρικό σύστημα ηρεμεί ξανά, βρίσκοντας το αίσθημα ασφάλειας που του λείπει & δεν εξαρτάται πλέον από τη σχέση.

Ραντεβού: Όλα θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή

Ενώ λοιπόν ο πόνος είναι ακόμη… φρέσκος, είναι μάλλον πιο υγιές να τον θεραπεύσεις:

Κάνε ένα διάλειμμα από τα ραντεβού. Μείνε μόνος/η.

Μάθε κάτι νέο για τον εαυτό σου.

Βγες ραντεβού με φίλους ή απλά με εσένα.

Εξερεύνησε όμορφα μέρη με ανθρώπους που αγαπάς, χωρίς ρομαντική διάθεση.

Πάρε το χρόνο σου για να επανασυνδεθείς με το ποιος/ποια είσαι.

Οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν καλύτερα μέσα σε 10-12 εβδομάδες μετά το χωρισμό, όταν το συναισθηματικό άγχος και η ρύθμιση του νευρικού συστήματος αρχίζουν να σταθεροποιούνται.

Όλα έρχονται στην κατάλληλη στιγμή. Όταν είσαι εξαντλημένος/η ψυχικά από μια σχέση, τα πάντα μπορεί να φαίνονται βουνό. Αλλά όταν δίνεις στον εαυτό σου χρόνο, η ενέργεια επιστρέφει. Εμπιστεύσου τη διαδικασία. Κι όταν προχωρήσεις σε μια νέα σχέση μετά από έναν χωρισμό, κάνε μια παύση & αναρωτήσου:

Το θέλω πραγματικά αυτό ή απλώς αποφεύγω τη μοναξιά;

Αναζητώ την αγάπη, ή ικανοποιώ τον εγωισμό μου;

Μερικές φορές, ο χωρισμός αφορά, όπως είπαμε, μια εκδοχή του εαυτού μας που δεν μας ταιριάζει πια. Τι πιο σημαντικό & πιο όμορφο από το να την ανακαλύψουμε.

* Πηγή: Vita