Αυτός, αυτή και ο χωρισμός: Ποιος πονάει περισσότερο τελικά;

Πονάει περισσότερο ο χωρισμός εκείνον/η που «απορρίπτεται» σε σύγκριση με το άλλο άτομο που παίρνει την απόφαση να βάλει τέλος στη σχέση; Τι δείχνει η έρευνα σχετικά με τις συνέπειές του και για τους δύο συντρόφους και βοηθά το να προχωράμε αμέσως μετά σε μια νέα σχέση;

Ο μύθος πως ο χωρισμός πονά μονάχα τον έναν από τους δυο

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το ψυχολογικό τίμημα ενός χωρισμού δεν είναι πάντα μονομερές και ότι και οι δύο πλευρές μπορεί να βιώσουν παρόμοια συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, οι εκθέσεις των ατόμων που συμμετείχαν στις σχετικές έρευνες αποκάλυψαν ότι το αίσθημα της λύπης και της απώλειας δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δύο πλευρών.

Μια σειρά από ψυχολογικούς παράγοντες ενδέχεται να εξηγούν το γιατί δεν προκύπτει μια ανακούφιση τουλάχιστον για τον έναν σύντροφο που αποφασίζει να λήξει τον δεσμό:

Συχνά, ένα άτομο φτάνει στο σημείο να πει «χωρίζουμε» αφού έχει υποστεί μια σειρά από παρατεταμένες δυσκολίες ή απογοητεύσεις. Επομένως, η απόφασή του/ της μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας συναισθηματικής κόπωσης, παρά ξαφνική. Ακόμη κι αν το άτομο που τερματίζει τη σχέση αισθάνεται μια κάποια ανακούφιση, συνήθως το αίσθημα αυτό συνοδεύεται από λύπη για το τέλος της συναισθηματικής σύνδεσης. Επιπλέον, το άτομο ενδέχεται να περάσει μια περίοδο έντονου ψυχολογικού στρες καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της απόφασής τους. Τέλος, ίσως συνειδητοποιήσει πως έπαιξε και το ίδιο κάποιο ρόλο στην αποδόμηση της σχέσης, γεγονός που προστίθεται στα αρνητικά συναισθήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα άτομα που τους ανακοινώνεται η απόφαση του χωρισμού, συχνά βιώνουν το άλγος της απόρριψης όταν συνειδητοποιούν ότι η σχέση έχει τελειώσει οριστικά.

Τελικά, ο χωρισμός δεν φαίνεται να είναι εύκολος για κανέναν. Τα ψυχολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το ζευγάρι υποφέρει και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε σημαντικό βαθμό. Το να γνωρίζουμε ότι οι συνέπειες ενός χωρισμού αφορούν και τα δύο μέρη μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας και της ανάγκης για υποστήριξη και αυτοφροντίδα σε αυτή την απαιτητική διαδικασία.

Η στρατηγική του rebound

Ενδιαφέρον προκαλεί το φαινόμενο του rebound, δηλαδή της προσπάθειας να βρεθεί μια νέα σχέση αμέσως μετά τον χωρισμό. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό βοηθά στην γρήγορη ανάκαμψη, η έρευνα υποστηρίζει ότι η γρήγορη μετάβαση σε μια νέα σχέση μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή μόνο ψυχική ανακούφιση από τον πόνο του χωρισμού.

Tips αυτοφροντίδας μετά τον χωρισμό

Μην το κρατάτε μέσα σας

Είναι ωφέλιμο να μην καταπιέζετε τα συναισθήματά σας μετά το χωρισμό. Αυτό που νιώθετε μπορεί να είναι τόσο έντονο που να φοβάστε να το εκφράσετε δημόσια. Παραμείνετε σε ένα οικείο περιβάλλον που σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια και εκφράστε ό,τι αισθάνεστε. Φωνάξτε, κλάψτε, ξεσπάστε και αφήστε το γενικά να βγει από μέσα σας…

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η ανάγκη και καλό θα ήταν να μην την συγκρατήσετε μα να την εκτονώσετε.

Μουσική στο λα μινόρε

Η λυπητερή μουσική μπορεί να νιώθετε πως σας ξυπνά επίπονες αναμνήσεις, αλλά στην πραγματικότητα εξομαλύνει τη θλίψη που νιώθετε και σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε πως δεν είστε μόνοι.

Ακούστε τα αγαπημένα σας λυπητερά τραγούδια στη διαπασών χωρίς ενοχές και δεύτερες σκέψεις για το πώς θα σας χαρακτηρίσουν οι γείτονες…

Χωρισμός: Συζητήστε το

Οι καλοί φίλοι και συγγενείς είναι εκεί για τις χαρές και τις λύπες μας. Εμπιστευτείτε τους κοντινούς σας ανθρώπους και σύντομα θα αποκτήσετε μια διαφορετική οπτική της κατάστασης αφού θα αρχίσετε να την αντιμετωπίζετε πιο αποστασιοποιημένα.

Η «αγκαλιά» ενός βιβλίου

Ένας προτεινόμενος τρόπος για να αισθανθείτε πιο ήρεμοι είναι να διαβάσετε βιβλία που έχουν να κάνουν με χωρισμό. Είναι βέβαιο πως το περιεχόμενο τους θα σας βοηθήσει να επανεκκινήσετε τα λογικά κέντρα του εγκεφάλου σας που η συναισθηματική σας κατάσταση ίσως έχει θολώσει.

Γιατί να μην αποτυπώσετε κι εσείς οι ίδιοι τις δικές σας σκέψεις σε ένα χαρτί καθώς διαβάζετε; Το να γράφουμε και να διαβάζουμε είναι ένας εποικοδομητικός τρόπος να οδηγηθούμε στην συναισθηματική μας «απελευθέρωση».

Καλός ύπνος, καλό φαγητό και άθληση

Όσο δελεαστικό κι αν είναι σε μια τέτοια φάση της ζωής σας να σταματήσετε το γυμναστήριο, να τρώτε μόνο σοκολάτες και πατατάκια και να κάνετε τη νύχτα, μέρα, μην υποκύψετε! Τώρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή για να τηρήσετε ένα υγιεινό πρόγραμμα στη ζωή σας.

Κοιμηθείτε αρκετά για να είστε ξεκούραστοι. Αποφύγετε όσο μπορείτε το junk food και «ξεσπάστε» τα έντονα συναισθήματά σας σε… αθλητικές δραστηριότητες. Όσο δύσκολο κι αν σας φαίνεται, το να παραμείνετε υγιείς, θα επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης της συναισθηματικής σας πληγής.

Περιποίηση

Το να περιποιούμαστε τον εαυτό μας μπορεί πολλές φορές να φαντάζει πολυτέλεια σε μια γεμάτη υποχρεώσεις καθημερινότητα. Κάντε μια παύση και φροντίστε το σώμα και την εμφάνισή σας.

Αγοράστε ρούχα, αξεσουάρ, περιποιηθείτε το πρόσωπο, τα νύχια, τα μαλλιά σας. Οτιδήποτε ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας είναι σημαντικό να μην το αφήνετε πίσω.

Νέες γνωριμίες

Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη κατά μέσο όρο τρεις έως έξι μήνες για να επανέλθουμε πλήρως από έναν χωρισμό και να προχωρήσουμε σε καινούργιες γνωριμίες. Μην βιαστείτε φυσικά και μην εκβιάσετε καταστάσεις. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και στις νέες σας συναναστροφές ώστε να είστε σε θέση να βλέπετε τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ισορροπημένα.

Όχι στα πισωγυρίσματα

Όσο κι αν σας λείπει η επαφή με τον πρώην σύντροφό σας, να θυμάστε πως είστε σε περίοδο αποτοξίνωσης!

Διακόψτε κάθε επικοινωνία για να καταφέρετε να πάτε παρακάτω. Αυτό δεν σημαίνει πως με την πάροδο του χρόνου δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε. Στην αρχή όμως του χωρισμού, οι συνομιλίες ή οι συναντήσεις θα επιδεινώσουν τον ψυχικό σας πόνο.

Σε γενικές γραμμές, όταν αναρρώνετε από έναν χωρισμό, είναι σημαντικό να μην βιάζεστε. Στο τέλος, αφού δώσετε χρόνο και χώρο στον εαυτό σας, θα συνειδητοποιήσετε πως είστε πιο δυνατοί απ’ ότι πιστεύατε και η όλη διαδικασία δεν ήταν ένα τέλος μα μια νέα, γεμάτη ευκαιρίες, αρχή!

* Πηγή: Vita