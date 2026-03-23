Έχω παιδιά: Γονείς σε ρόλο «πυροσβέστη»

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, απόψε στις 20:50.

Γονείς σε ρόλο πυροσβέστη, αναζητούν τρόπους να πείσουν μικρούς και μεγάλους πως τα χρώματα δεν έχουν φύλο.

Με την υπογραφή του Λάμπρου Φισφή στο σενάριο, η σειρά «Έχω παιδιά» αναδεικνύει κάθε εβδομάδα τις πιο αστείες και γνώριμες στιγμές της ζωής με παιδιά, εκεί όπου τίποτα δεν εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς Έχω παιδιά.

Επεισόδιο 17 – «Στερεότυπα»

Μπορεί ένα χρώμα να προκαλέσει οικογενειακή κρίση; Όταν ο κυρ-Στέλιος πείθει τον Τάσο να απαρνηθεί την αγαπημένη του μπλούζα επειδή είναι ροζ, η Σάρα και ο Μιχάλης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να καταρρίψουν τα έμφυλα στερεότυπα. Παράλληλα, ο Έκτορας εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές αυτοβελτίωσης για να απαλλάξει τον Σταύρο από το εργασιακό άγχος, ενώ οι νέοι γείτονες της οικογένειας συστήνονται με τον πιο θορυβώδη τρόπο: ως αδιόρθωτα «party animals».

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

