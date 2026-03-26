Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26 Μαρτίου 2026

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Spotlight

Για μία ακόμη χρονιά, η Τήνος φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους ελληνικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένα νησί που δεν προσφέρει απλώς όμορφες διακοπές, αλλά μια εμπειρία βαθιά αυθεντική. Άλλωστε, στις 20 κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα για το 2026 συγκαταλέγεται η Τήνος, σύμφωνα με αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph με τίτλο «The 20 greatest holidays in Greece for 2026».

Σε αυτή τη μοναδική εμπειρία συμβάλλει καθοριστικά το πλήρως ανακαινισμένο Tinos Beach, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή φιλοξενίας στο νησί. Έπειτα από μία ολοκληρωτική ανακαίνηση των χώρων του, το εμβληματικο ξενοδοχειακό συγκρότημα επανασυστήνεται ως ένας σύγχρονος παραθαλάσσιος προορισμός υψηλής αισθητικής, που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντικότητα του τόπου. Και για να γιορτάσει το νέο του ξεκίνημα, το ξενοδοχείο μας καλωσορίζει με μία έκπτωση γνωριμίας -25% στην κράτησή μας.

Αν αποφασίσουμε, λοιπόν, να επισκεφθούμε την Τήνο για τις διακοπές μας, το Tinos Beach αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να γνωρίσουμε σε βάθος τον πλούτο του νησιού. Να βιώσουμε τη βαθιά πνευματικότητα που αποπνέει το νησί, να χαθούμε στα χωριά «στολίδια» λαϊκής αρχιτεκτονικής του και να ανακαλύψουμε σε κάθε ένα από αυτά την ανεπιτήδευτη ομορφιά του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επενδύσουμε τον χρόνο μας σε εμπειρίες και επιλογές που υπόσχονται πραγματικά μια αξέχαστη, αυθεντική τηνιακή φιλοξενία. Μερικές από αυτές τις εμπειρίες συγκεντρώσαμε στη λίστα που ακολουθεί.

#1 Επιλέγουμε έναν παραθαλάσσιο παράδεισο για τη διαμονή μας

Θέλουμε οι φετινές διακοπές μας να θυμίζουν ζωντανή καρτ-ποστάλ; Μήπως λαχταράμε μία εμπειρία διαμονής που συνδυάζει την άνεση με τη φροντίδα και την πολυτέλεια; Για όλους αυτούς τους λόγους, το Tinos Beach στην παραλία Κιόνια και σε απόσταση μόλις 2,5 χλμ. από το κεντρικό λιμάνι της Τήνου, είναι ένας επίγειος «παράδεισος» που «μιλά» τη γλώσσα του τόπου, σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 151 δωμάτια και σουίτες υψηλής αισθητικής, που προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις και κάνουν τη διαμονή μας πραγματικά ξεχωριστή. Ένα ατμοσφαιρικό κέντρο ευεξίας και spa, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα με παιδική πισίνα, φιλοξενούνται σε ένα αρχιτεκτονικό «κόσμημα» δημιουργημένο από υλικά της νησιωτικής γης και κατασκευασμένο από Τηνιακούς τεχνίτες, με βαθιά γνώση της τοπικής παράδοσης.

#2 Εξερευνούμε «μονοπάτια» που μας οδηγούν στο παρελθόν

Η Τήνος δεν είναι μόνο ένα κοσμοπολίτικο νησί με υπέροχες παραλίες και εντυπωσιακά τοπία. Είναι και ένας τόπος με βαθιά ιστορία, έντονη καλλιτεχνική παράδοση και αξιοθέατα που αφηγούνται το παρελθόν του μέσα στους αιώνες. Εκτός από τη φημισμένη και μεγαλοπρεπή Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Τήνου ή αλλιώς Παναγία της Τήνου, υπάρχουν πολλά ακόμη σημεία που αξίζει να εντάξουμε στο ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα.

Ένα από αυτά είναι το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου, στο χωριό Πύργος Τήνου. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό «ταξίδι» στην τεχνολογία του μαρμάρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ μπορούμε να το συνδυάσουμε με μία επίσκεψη στο το σπίτι–μουσείο του σπουδαιότερου γλύπτη της νεότερης ελληνικής τέχνης, Γιαννούλη Χαλεπά, για να γνωρίσουμε το προσωπικό του σύμπαν μέσα από έργα, προσχέδια και σπάνια προσωπικά αντικείμενα.

Όσο για τους λάτρεις της πεζοπορίας, η Τήνος προσφέρει τα διάσημα μεσαιωνικά μονοπάτια της, ένα δίκτυο περίπου 400 χιλιομέτρων διαδρομών που διασχίζουν το νησί. Μία από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές είναι το μονοπάτι Βαρύ, που ενώνει τα Κιόνια με τη Χώρα, δίνοντάς μας μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τόπο μέσα από τα χνάρια της ιστορίας του.

#3 Ανακαλύπτουμε την Τήνο μέσα από την πλούσια γαστρονομία της

Η τηνιακή κουζίνα είναι μία γιορτή γεύσεων και παραδόσεων που συνδυάζει την απλότητα με τη δημιουργικότητα. Τα προϊόντα του νησιού είναι πολλά και αξίζουν όλα μία δοκιμή: άγριες αγκινάρες, κάπαρη, λιαστές ντομάτες, τυριά βολάκι και κοπανιστή, αλλά και αλλαντικά όπως λούζα και σύγκλινο, ενώ δεν λείπουν οι ευρηματικές, παραδοσιακές σπεσιαλιτέ όπως το αγκιναρόρυζο, το μαραθοπίταρο.

Μάλιστα, στο Tinos Beach έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε πολλά τοπικά προϊόντα, αφού το menu του εστιατορίου αναδεικνύει τα φρέσκα υλικά και τον γαστρονομικό πλούτο της Τήνου. Το bar από την άλλη, μας προσφέρει ευφάνταστα κοκτέιλ και μία ειδυλλιακή θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μια στάση εδώ ολοκληρώνει την αυθεντική εμπειρία διαμονής μας στο νησί, ενώ η κάθε γεύση μας συνδέει με την «καρδιά» της τοπικής κουλτούρας.

#4 Γνωρίζουμε το νησί με ένα road trip στα γραφικά, πέτρινα χωριά του

Κολυμπήθρα, Παχιά Άμμος, Ρόχαρη, Λάουτη, είναι μόνο μερικές από τις παραλίες που αξίζουν μία θέση στη bucket list μας. Ωστόσο, οι μικροί, πετρόχτιστοι οικισμοί της Τήνου είναι τα μέρη που «κρύβουν» την ψυχή του νησιού, για αυτό ένα road trip είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψουμε την πραγματική ταυτότητα αυτού του ιδιαίτερου τόπου.

Από τα γραφικά Δυο Χωριά και τον Τριαντάρο, μέχρι τον Αρνάδο με τα πλακόστρωτα σοκάκια και τον σεληνιακό Βώλακα με τους επιβλητικούς γρανιτένιους βράχους, κάθε στάση μας αποκαλύπτει και μία διαφορετική πτυχή της παράδοσης και της αρχιτεκτονικής ενός τόπου που θα μας κάνει να θέλουμε να επιστρέφουμε σε αυτόν ξανά και ξανά!

Τι περιμένουμε, λοιπόν; Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την πρώτη βουτιά της χρονιάς, οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προγραμματίσουμε μία απόδραση μέχρι την ειδυλλιακή Τήνο. Κάνοντας κράτηση στο Tinos Beach, θα επωφεληθούμε από την έκπτωση γνωριμίας 25% και θα ζήσουμε μία αυθεντική τηνιακή εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει την πολυτέλεια με την άνεση και τη βαθιά παράδοση του νησιού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Σύνταξη
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Σύνταξη
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Παιχνιδολαμπάδες 2026: Οι πιο χαρούμενες επιλογές για να λάμψει το Πάσχα των παιδιών
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Οι παιχνιδολαμπάδες δεν είναι απλώς ένα πασχαλινό έθιμο, αλλά ένας τρόπος να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας βαφτιστήρια χαρά, παιχνίδι και μια όμορφη ανάμνηση που θα μείνει...

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Σύνταξη
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Σύνταξη
Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Σύνταξη
Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Σύνταξη
Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βάιος Μπαλάφας
Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Σύνταξη
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο