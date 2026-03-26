26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
Στο Υπουργικό η αύξηση του κατώτατου μισθού – Τι αλλάζει από 1η Απριλίου
Οικονομία 26 Μαρτίου 2026, 07:40

Στο Υπουργικό η αύξηση του κατώτατου μισθού – Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

Σήμερα ανακοινώνεται ο νέος κατώτατος μισθός στο υπουργικό Συμβούλιο

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Με φόντο την ανησυχία για το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο κατώτατος μισθός θα βρεθεί στο επίκεντρο του υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πιθανότερο σενάριο είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920 με 930 ευρώ, από 880 ευρώ. Δηλαδή για αύξηση 4,5% με 5,5% ή 40 με 50 ευρώ μεικτά.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα επιδόματα

Την σχετική εισήγηση θα κάνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της υπογράμμισε ότι η αύξηση θα είναι συνετή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Ο κατώτατος μισθός

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Η αύξηση του κατώτατου θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και οι μισθοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω. Συγκεκριμένα  από τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς –  επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα  1.230 ευρώ.

Ταυτοχρόνως, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σημειώνεται ακόμη ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη - Βρέθηκε σε βάθος άνω των 30 μέτρων

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

