25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
Planet Travel 25 Μαρτίου 2026

Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)

Υπάρχουν εκατομμύρια μέρη στον πλανήτη που μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα που είναι απαγορευμένο.

Όλες οι χώρες του πλανήτη διαθέτουν εντυπωσιακούς προορισμούς, ιστορικά μνημεία και εμβληματικά αξιοθέατα που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μέρη στον πλανήτη που δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Οι λόγοι που ορισμένες περιοχές του κόσμου παραμένουν κλειστές για τους επισκέπτες διαφέρουν. Ορισμένοι είναι απαγορευμένοι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, άλλοι για λόγους ασφάλειας και άλλοι για σεβασμό και προστασία των τοπικών κοινοτήτων.

Έτσι, η λίστα με τους απαγορευμένους προορισμούς περιλαμβάνει απομονωμένα νησιά που δεν υπάρχει επαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό, ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί χώροι και ιερά, μέχρι και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ορισμένα από τα απαγορευμένα μέρη του πλανήτη είναι:

1. Lascaux Caves, Γαλλία

Το σύμπλεγμα σπηλαίων στη νοτιοδυτική Γαλλία φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες προϊστορικές τοιχογραφίες. Ανακαλύφθηκε το 1940 από εφήβους και γρήγορα έγινε δημοφιλής προορισμός. Ωστόσο, το 1963 έκλεισε για το κοινό, καθώς η ανθρώπινη παρουσία προκάλεσε φθορές στις ζωγραφιές.

2. Vatican Secret Archives, Πόλη του Βατικανού

Τα Αρχεία του Βατικανού περιλαμβάνουν χιλιάδες πολύτιμα ιστορικά έγγραφα και εκτείνονται σε δεκάδες χιλιόμετρα ραφιών. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένους ερευνητές, ενώ το ευρύ κοινό δεν μπορεί να τα επισκεφθεί.

3. Ise Grand Shrine, Ιαπωνία

Ένας από τους ιερότερους χώρους της Ιαπωνίας, αφιερωμένος στη θεά Αματεράσου. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ιερού επιτρέπεται αποκλειστικά σε μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας και ιερείς.

4. Area 51, ΗΠΑ

Η μυστηριώδης στρατιωτική βάση στη Νεβάδα έχει συνδεθεί με θεωρίες για UFO. Παρά το ενδιαφέρον των επισκεπτών, η πρόσβαση στην εγκατάσταση απαγορεύεται αυστηρά.

5. Mausoleum of the First Qin Emperor, Κίνα

Ο τάφος του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, Qin Shi Huang, συνοδεύεται από τον περίφημο Στρατό από Τερακότα. Αν και τα αγάλματα είναι επισκέψιμα, ο ίδιος ο τάφος παραμένει κλειστός.

6. Mezhgorye, Ρωσία

Πρόκειται για μια κλειστή πόλη που πιστεύεται ότι λειτουργεί ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής απειλής. Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά από το κράτος.

7. Ilha da Queimada Grande, Βραζιλία

Το λεγόμενο «Νησί των Φιδιών» φιλοξενεί χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια. Η πρόσβαση απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας και επιτρέπεται μόνο σε επιστήμονες.

8. Υπνοδωμάτιο της Βασίλισσας, Buckingham Palace, Αγγλία

Παρότι το παλάτι δέχεται επισκέπτες, ο ιδιωτικός χώρος της βασιλικής οικογένειας παραμένει απρόσιτος, ειδικά μετά περιστατικά παραβίασης στο παρελθόν.

9. Svalbard Global Seed Vault, Νορβηγία

Μια από τις πιο ασφαλείς εγκαταστάσεις στον κόσμο, σχεδιασμένη για τη διατήρηση σπόρων σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης. Δεν είναι ανοιχτή στο κοινό.

10. North Sentinel Island, Ινδία

Κατοικείται από απομονωμένη φυλή που απορρίπτει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Η πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά από την ινδική κυβέρνηση.

11. Room 39, Βόρεια Κορέα

Ένας από τους πιο μυστηριώδεις χώρους στον κόσμο, που φημολογείται ότι συνδέεται με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Φυσικά, δεν είναι προσβάσιμος στους επισκέπτες.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Νέοι διάλογοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

