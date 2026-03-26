Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πεύκη όταν παιδιά εντόπισαν μία οβίδα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Δημοκρατίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο του Στρατού ενώ υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνας.

Τι περιγράφει κάτοικος της περιοχής

«Γύρω στις πέντε η ώρα βρήκανε κάποια παιδιά μια οβίδα εκατό μέτρα πιο κάτω. Την φέρανε εδώ πέρα και την, την ακουμπήσανε εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Παίζανε τα παιδιά σε ένα χωράφι νομίζω ήτανε και επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν τα παιδιά, την έφεραν εδώ πέρα που ήταν και οι γονείς και αυτό.

Ήτανε χωμένη μέσα στο έδαφος και αυτό. Τη βρήκαν τα παιδιά όπως παίζανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε ανησυχία ειδικά από τους γονείς. Γιατί και οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία και τα λοιπά. Ε, εντάξει, τρόμαξα. Από εκεί περνάω κάθε μέρα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ιταλικής προέλευσης οβίδα από την περίοδο του πολέμου, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς.