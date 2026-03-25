Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Η οβίδα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή στην Πεύκη
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης μετά τον εντοπισμό οβίδας στην Πεύκη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Δημοκρατίας.
Αποκλείστηκε η περιοχή
Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο του Στρατού.
Για λόγους ασφαλείας το σημείο έχει αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη αυτοψία η οβίδα φαίνεται να χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εξετάζεται κατά πόσο θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη και πώς θα γίνει η απομάκρυνση του πολεμικού υλικού με ασφάλεια.
(Φωτογραφία αρχείου)
