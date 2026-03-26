Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η χώρα του αυτήν την ώρα διευρύνει την «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο για να «απομακρύνει την απειλή των πυραύλων» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του (στην εικόνα από το Χ, επάνω, το έδαφος του Λιβάνου, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, που θέλει να καταλάβει το Ισραήλ).

«Δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα (του Ισραήλ σ.σ.). Διευρύνουμε αυτήν τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας», δηλώνει ο Νετανιάχου σε αυτό το βίντεο.

Tο Ισραήλ επιχειρεί να καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, έδαφος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της χώρας

Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους περιοχών στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες ζουν υπό τα αδιάκοπα πυρά της Χεζμπολάχ από τον γειτονικό Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι «το θέμα της διάλυσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό».

«Συνδέεται με την παγκόσμια αντιπαράθεση με το Ιράν, η οποία συνεχίζεται παρά τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να μεταμορφώσουμε σε βάθος την κατάσταση στον Λίβανο», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

BREAKING — 🇮🇱🇱🇧 Netanyahu announces EXPANSION of southern Lebanon ‘BUFFER ZONE’ pic.twitter.com/Q7buOOYtFL — Mega Geopolitics (@MegaGeopolitics) March 25, 2026

Tο Ισραήλ θα καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μια περιοχή που ο υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς αποκάλεσε την Τρίτη «ζώνη ασφαλείας», διευκρινίζοντας για πρώτη φορά την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει έδαφος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της χώρας.

Πάνω από 1.000 νεκροί

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Εκτοτε, το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που μετρούν ήδη περισσότερους από 1.000 νεκρούς και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Πηγή: ΑΠΕ