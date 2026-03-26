Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν νέο αεροπορικό βομβαρδισμό στην Καραϊβική εναντίον σκάφους φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω) σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Σε τουλάχιστον 163 συνολικά ανέρχονται οι νεκροί από τις δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Applying total systemic friction on the cartels. On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 15 δευτερολέπτων που απαθανατίζει το πλήγμα, η SOUTHCOM ανέφερε πως το σκάφος έπλεε «σε γνωστές (θαλάσσιες) διαδρομές μέσω των οποίων διακινούνται ναρκωτικά κι επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», συμπληρώνοντας πως «κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε» στην επιχείρηση.

Με τη χθεσινή αεροπορική επιδρομή έφθασαν τους τουλάχιστον 163 οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισαν τα αεροπορικά πλήγματα αυτής της φύσης εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

«Εξωδικαστικές δολοφονίες»

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια απόδειξη πως τα πλοία που μετατράπηκαν σε στόχους όντως εμπλέκονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο. Η νομιμότητα των πληγμάτων αμφισβητείται διεθνώς και στις ίδιες τις ΗΠΑ.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτής της φύσης διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Πηγή: ΑΠΕ