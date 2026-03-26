Στην Ισπανία δημιουργείται «Παρατηρητήριο φορολογουμένων»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δημιουργία του νέου Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων και Εγγυήσεων των Φορολογουμένων από την Ένωση Ισπανών Φορολογικών Συμβούλων (AEDAF). Ο νέος θεσμός φιλοδοξεί να παρακολουθεί συστηματικά τις πρακτικές της φορολογικής διοίκησης, να καταγράφει πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων και να προτείνει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της σχέσης κράτους και πολιτών στον τομέα της φορολογίας.

Αντιπαράθεση για τη «σκληρή» αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της AEDAF, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί μια τάση αυστηροποίησης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, η οποία –όπως υποστηρίζουν– συχνά γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Ο συντονιστής του Θεσμικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της ένωσης, Ντανιέλ Γκόμεθ-Ολάνο, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων επιδιώκεται με μεθόδους που ενδέχεται να είναι δυσανάλογες ή να δημιουργούν νομικά κενά.

Οι επικρίσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών εργαλείων από τη φορολογική διοίκηση. Όπως τονίζουν οι φοροτεχνικοί, η αξιοποίηση αλγορίθμων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ή την παρακολούθηση οικονομικών συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικότητας και σε περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Το ζήτημα της ψηφιακής εποπτείας

Η έννοια της «υπερεπιτήρησης» αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συζήτησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διοίκηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εξειδικευμένου λογισμικού. Η εξέλιξη αυτή, αν και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ φορολογικού ελέγχου και προστασίας των ατομικών ελευθεριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEDAF προτείνει τη δημιουργία μιας σύγχρονης «Χάρτας Δικαιωμάτων Φορολογουμένων» προσαρμοσμένης στην ψηφιακή εποχή. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει τους πολίτες όταν χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε αποφάσεις που τους αφορούν.

Νομικές και θεσμικές ενστάσεις

Επιπλέον, η ένωση εκφράζει ανησυχία για τη χρήση νομοθετικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρακάμπτεται η κοινοβουλευτική συζήτηση ή η γνωμοδότηση θεσμικών οργάνων. Η πρακτική αυτή θεωρείται ότι μπορεί να περιορίσει τον δημοκρατικό έλεγχο και να δημιουργήσει αβεβαιότητα για τους φορολογούμενους.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων φορολογικών δικαστηρίων, καθώς και η ενίσχυση της οικονομικής και φορολογικής παιδείας των πολιτών, ώστε να κατανοούν καλύτερα τον ρόλο της φορολογίας στη λειτουργία του κράτους.

Ισορροπία μεταξύ ελέγχου και δικαιωμάτων

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα: πώς μπορούν τα κράτη να ενισχύσουν τη φορολογική συμμόρφωση χωρίς να θίγουν τις δημοκρατικές εγγυήσεις. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μεταμορφώνει τη δημόσια διοίκηση, η συζήτηση για τη διαφάνεια, την προστασία δεδομένων και την αναλογικότητα των μέτρων αναμένεται να ενταθεί.

Το αν η πρωτοβουλία της AEDAF θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική της Ισπανίας παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η σχέση φορολογούμενου και κράτους εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η τεχνολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καλούνται να συνυπάρξουν.