newspaper
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην Ισπανία δημιουργείται «Παρατηρητήριο φορολογουμένων»
Διεθνής Οικονομία 26 Μαρτίου 2026, 06:00

Στην Ισπανία δημιουργείται «Παρατηρητήριο φορολογουμένων»

Αντιδράσεις για την αυξημένη ψηφιακή επιτήρηση της Εφορίας - Φοροτεχνικοί ζητούν νέα «Χάρτα Δικαιωμάτων» για την προστασία των πολιτών

Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Spotlight

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δημιουργία του νέου Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων και Εγγυήσεων των Φορολογουμένων από την Ένωση Ισπανών Φορολογικών Συμβούλων (AEDAF). Ο νέος θεσμός φιλοδοξεί να παρακολουθεί συστηματικά τις πρακτικές της φορολογικής διοίκησης, να καταγράφει πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων και να προτείνει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της σχέσης κράτους και πολιτών στον τομέα της φορολογίας.

Αντιπαράθεση για τη «σκληρή» αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της AEDAF, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί μια τάση αυστηροποίησης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, η οποία –όπως υποστηρίζουν– συχνά γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Ο συντονιστής του Θεσμικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της ένωσης, Ντανιέλ Γκόμεθ-Ολάνο, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων επιδιώκεται με μεθόδους που ενδέχεται να είναι δυσανάλογες ή να δημιουργούν νομικά κενά.
Οι επικρίσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών εργαλείων από τη φορολογική διοίκηση. Όπως τονίζουν οι φοροτεχνικοί, η αξιοποίηση αλγορίθμων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ή την παρακολούθηση οικονομικών συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικότητας και σε περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Το ζήτημα της ψηφιακής εποπτείας

Η έννοια της «υπερεπιτήρησης» αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συζήτησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διοίκηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εξειδικευμένου λογισμικού. Η εξέλιξη αυτή, αν και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ φορολογικού ελέγχου και προστασίας των ατομικών ελευθεριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEDAF προτείνει τη δημιουργία μιας σύγχρονης «Χάρτας Δικαιωμάτων Φορολογουμένων» προσαρμοσμένης στην ψηφιακή εποχή. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει τους πολίτες όταν χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε αποφάσεις που τους αφορούν.

Νομικές και θεσμικές ενστάσεις

Επιπλέον, η ένωση εκφράζει ανησυχία για τη χρήση νομοθετικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρακάμπτεται η κοινοβουλευτική συζήτηση ή η γνωμοδότηση θεσμικών οργάνων. Η πρακτική αυτή θεωρείται ότι μπορεί να περιορίσει τον δημοκρατικό έλεγχο και να δημιουργήσει αβεβαιότητα για τους φορολογούμενους.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων φορολογικών δικαστηρίων, καθώς και η ενίσχυση της οικονομικής και φορολογικής παιδείας των πολιτών, ώστε να κατανοούν καλύτερα τον ρόλο της φορολογίας στη λειτουργία του κράτους.

Ισορροπία μεταξύ ελέγχου και δικαιωμάτων

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα: πώς μπορούν τα κράτη να ενισχύσουν τη φορολογική συμμόρφωση χωρίς να θίγουν τις δημοκρατικές εγγυήσεις. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μεταμορφώνει τη δημόσια διοίκηση, η συζήτηση για τη διαφάνεια, την προστασία δεδομένων και την αναλογικότητα των μέτρων αναμένεται να ενταθεί.

Το αν η πρωτοβουλία της AEDAF θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική της Ισπανίας παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η σχέση φορολογούμενου και κράτους εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η τεχνολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καλούνται να συνυπάρξουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Γιάννης Μπασκάκης
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο