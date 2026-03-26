Σημαντική είδηση:
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 26.03.2026]
Ημερήσια 26 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Επειδή η μέρα είναι πιο ήρεμη σήμερα, προτείνω να προσπαθήσεις να διαχωρίσεις τα έντονα συναισθήματα που σου προκλήθηκαν χθες. Πάντως το να τα περάσεις κάτω από το χαλάκι, δεν ενδείκνυνται, ναι; Ε ναι! Πάρε χρόνο για την πάρτη σου. Α! Και για να οργανώσεις τον προσωπικό σου χώρο. Παράλληλα, βάλε τις σκέψεις σου σε μια σειρά.

DON’TS: Μην πτοηθείς από τα θέματα που προκύπτουν στην οικογένεια, γιατί μπορείς να τα διαχειριστείς άνετα. Αρκεί να το βάλεις στόχο! Μην κάνεις παραπάνω από όσα πρέπει, γιατί κάποια πράγματα μπαίνουν από μόνα τους σε σειρά. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην ρίξεις ρυθμούς λόγω κούρασης. Καλά όχι ότι ψήνεσαι να το κάνεις ούτως ή άλλως.

Ταύρος

DO’S: Το κλίμα γύρω σου ηρεμεί. Άρα γιατί δεν προσπαθείς να λειτουργήσεις κι εσύ πιο χαλαρά; Κοινώς ρίξε τους τόνους. Πρέπει, δεν πρέπει; Αυτό πάντως θα βελτιώσει κατά πολύ τις επικοινωνίες σου. Άκου με! Η ηρεμία βέβαια μπορεί να σε βοηθήσει να ασχοληθείς και με όσα τρέχουν τώρα, καθώς πρέπει να βρεις λύσεις και να τα τακτοποιήσεις.

DON’TS: Μην παραμερίζεις τους στόχους σου. Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί δεν θα μπορέσεις να εφαρμόσεις κάποιες πρακτικές ιδέες που έχεις. Ε ρε τι γίνεται ώρες ώρες! Μη διστάσεις να συζητήσεις με φίλους, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις το μεταξύ σας και τις ιδέες σου. Ίσως πρέπει να βάλεις κάποιες νέες βάσεις στις σχέσεις σου. Τι λες; Ψήνεσαι;

Δίδυμοι

DO’S: Απόλαυσε την ηρεμία της ημέρας. Μπορείς, ας πούμε, να φτιάξεις τη διάθεσή σου. Το πώς εσύ το ξέρεις. Από την άλλη, τα οικονομικά σου πάνε καλύτερα, άρα απόλαυσε κι αυτό. Γιατί όχι, έτσι; Ίσως προκύψει κάποιο εξτραδάκι που θα σε βοηθήσει να κλείσεις τρύπες, που λέμε. Άρα άσε το χειλάκι σου να σκάσει λίγο. Πες «στοπ» στην πίεση.

DON’TS: Μη διστάσεις να ζητήσεις κάποια αύξηση ή κάτι καλύτερο γενικώς στη δουλειά, γιατί μάλλον σήμερα η απάντηση θα είναι αρκετά θετική, κάτι που σου αναπτερώνει το ηθικό. Μην αγνοείς τα σημαντικά άτομα που έχεις γύρω σου, γιατί αν έρθεις σε επαφή μαζί τους, όλο και κάπου θα ωφεληθείς. Τέλειο; Μην αφήνεις το άγχος να σε καταβάλει.

Καρκίνος

DO’S: Βρες ξανά το κέφι σου, μιας και που τα πράγματα σήμερα χαλαρώνουν αρκετά. Προσπάθησε να λειτουργήσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ειδικά αν έχεις συγκεκριμένες δουλειές που θέλεις να κάνεις. Επεξεργάσου σωστά τις ιδέες σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις διεξόδους στα ζόρια σου. Κάνε διαπραγματεύσεις. Μπορούν να πάνε καλά!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις μπόλικες επαφές και συζητήσεις, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν ψήνονται να σου χρυσώσουν το χάπι, κάτι που έχεις ανάγκη αυτή την στιγμή. Μην αγνοείς τα κίνητρα που υπάρχουν, γιατί θα σου φύγουν και θα κλαις. Από την άλλη, δεν πρέπει να επιτρέψεις σε τίποτα και σε κανέναν να σου χαλάσουν την αισιοδοξία σου.

Λέων

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Όλα όμως θέλουν να τα κοιτάς από την θετική σκοπιά τους. Σήμερα πάντως το μπορείς αυτό. Πρέπει επίσης να διευρύνεις και την οπτική σου. Το ένστικτό σου είναι έντονο κι ίσως να μπορεί να σε βοηθήσει στα παραπάνω. Διόρθωσε λάθη και καταστάσεις για να τσιλάρεις.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσια σκηνικά. Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις, γιατί μέσω αυτών και θα αντιληφθείς πως κάτι σε προστατεύει, καθώς τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αλλά και βλέπεις ποιον μπορείς να εμπιστευτείς και ποιον όχι. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην αμελείς το να ξεκουραστείς. Μάζεψε δυνάμεις!

Παρθένος

DO’S: Υπάρχουν κάποια θέματα μέσα στην παρέα σου. Οπότε πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις. Άρα εκμεταλλεύσου τόσο την ήρεμη μέρα, όσο και την ικανότητα που έχεις τώρα να μιλάς καθαρά και ξάστερα. Μωρέ μπράβο! Γενικώς μπορείς να λύσεις εύκολα παρεξηγήσεις. Κυρίως γιατί μπορείς και αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι είναι αυτό που σε ενόχλησε.

DON’TS: Μη βάζεις το χεράκι σου και μην πυροδοτείς ήδη έντονες καταστάσεις, γιατί μετά μόνος σου βγάζεις τα ματάκια σου, έτσι; Στα επαγγελματικά, τα πάντα μπορούν να πάνε καλύτερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να διεκδικήσεις και τους στόχους σου. Αρκεί να μην αγνοήσεις τους φίλους και τους συναδέλφους σου που σε συμβουλεύουν.

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι χαλαρά. Αρκά εκμεταλλεύσου το. Το ότι κι εσύ νιώθεις πιο ήρεμος είναι επίσης ενθαρρυντικό, καθώς έτσι μπορείς να βάλεις σε τάξη τις χθεσινές υποθέσεις που σε είχαν χαώσει. Αν το νιώθεις, κάνε εκκαθαριστικές συζητήσεις με τους ανώτερούς σου, προκειμένου να λύσεις τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος και ειδικά όχι στο κομμάτι της διαχείρισης του χρόνου, γιατί πρέπει να μείνει χρόνος για να ξεκουραστείς, καθώς οι μπαταρίες σου είναι λίγο πριν αδειάσουν. Πάντως παρά την κούραση, μη διστάσεις να τρέξεις κάποια πλάνα που έχεις, καθώς γιατί όχι. Μην χάνεις την θετική σου ενέργεια. Δεν αξίζει τίποτα όσο αυτή!

Σκορπιός

DO’S: Τα πάντα γύρω σου φαίνεται πως ηρεμούν. Άρα μπορείς κι εσύ πια να λειτουργήσεις σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ναι; Μπορείς επίσης και εστιάζεις στα θετικά που βλέπεις γύρω σου, κάτι που μπορεί (σίγουρα!) να σου βγει σε καλό! Κάνε πράγματα που σε βοηθούν να κατεβάσεις ρυθμούς μεν, να εκφραστείς ξεκάθαρα δε. Άλλαξε λίγο mindset.

DON’TS: Μην κρατάς τα συναισθήματά σου για σένα. Βασικά το γιατί συνεχίζεις ακόμα και το κάνεις αυτό, είναι το απόλυτο ερώτημα! Μην αγνοείς τα θέλω σου. Από την άλλη, μη διστάσεις να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν οι άλλοι τη διαφορετική σου προσέγγιση στα πάντα. Παίζει ρόλο για το μεταξύ σας.

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να καταλάβεις ότι η μέρα είναι πιο χαλαρή από τις προηγούμενες. Όσο πιο γρήγορα το δεις αυτό, τόσο πιο εύκολα θα χαλαρώσεις κι εσύ. Έπειτα ψάξε να βρεις την ουσία των πραγμάτων. Απόφυγε να αφήσεις τις φοβίες να σου βάλουν εμπόδια ως προς αυτό, γιατί είναι σχετικά εύκολο σαν διαδικασία. Ανάλαβε τις ευθύνες σου όμως, ναι;

DON’TS: Το ότι η ατμόσφαιρα και το vibe είναι πιο χαλαρά σήμερα, δεν είναι λόγος για να κοιμηθείς όρθιος εσύ, έτσι; Μην κωλώνεις να επικοινωνήσεις και να εκφράσεις αυτό που σε προβληματίζει, καθώς με το να το κρατάς μέσα σου τι ακριβώς νομίζεις ότι καταφέρνεις, ας πούμε; Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά, γιατί σήμερα πάνε καλύτερα.

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα μπορείς και να κάνεις τις συζητήσεις που εσύ θες μεν. Μπορείς να πάρεις μέρος και σε αυτές που θέλουν να κάνουν και οι απέναντι δε. Πάντως αφού το κλίμα ηρεμεί, καλά θα πάνε. Don’t worry! Βέβαια πρέπει να είσαι σε θέση να αντιληφθείς ακριβώς τι είναι αυτό που ακούς, έτσι; Επίσης βρες πού πρέπει να κάνεις και κάνα βήμα πίσω.

DON’TS: Μη φοβηθείς να κάνεις κάποιες εξομολογήσεις, αν νιώσεις πως αυτό είναι που θες. Μπορεί και να δημιουργήσουν πιο υγιείς σχέσεις με τους απέναντι, πού ξέρεις; Άρα μην είσαι τόσο αρνητικός. Μην πεις «όχι» στις συναντήσεις, γιατί μπορεί αυτές να βάλουν τις βάσεις για κάποιες νέες συνεργασίες ή για την εδραίωση των ήδη υπαρχόντων.

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι πιο ήπια σήμερα. Άρα μπορείς κι εσύ να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμα, για να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές που έχεις γρηγορότερα. Βάλε τις υποχρεώσεις σου σε σειρά με το να βάλεις προτεραιότητες. Κάνε έναν γερό έλεγχο στα οικονομικά σου. Έπειτα δες το πώς μπορείς να κινηθείς μπροστά.

DON’TS: Μην αποφεύγεις να κάνεις διάφορες συζητήσεις. Λες και τις άλλες μέρες πετάς την σκούφια σου! Μην κάνεις παραπάνω έξοδα από όσα είναι τα έσοδα, γιατί κάπως δεν κολλάει αυτό, έτσι; Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος. Πάντως μπορώ να πω πως αν δεν χάσεις την αισιοδοξία σου, δεν θα χάσεις και την υπομονή σου. Σημαντικό αυτό, θα έλεγα.

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα έχεις κάθε ελεύθερο να εκφραστείς μέσα από κάτι το πιο δημιουργικό. Κι αυτό γιατί οι ιδέες που έχεις μπορούν και βρίσκουν πρακτική εφαρμογή πολύ πιο εύκολα από ότι το προηγούμενο διάστημα. Αυτό σε ευχαριστεί και σου φτιάχνει τη διάθεση. Εύγε! Παράλληλα, κλείσε τα κεφάλαια που πρέπει να κλείσουν και απόλαυσέ το κι αυτό.

DON’TS: Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να πάρουν τα ηνία. Γενικώς μην ασχοληθείς με οτιδήποτε είναι έντονο, για να μην χάσεις την μπάλα. Μη διστάσεις να εκτονωθείς πάνω σε κάτι το πιο ωφέλιμο. Μπορείς, ας πούμε, να φλερτάρεις. Γιατί όχι; Ίσως σου βγει και σε καλό. Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να βάλεις τις υποχρεώσεις σου σε σειρά.

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Φαμίλια 25.03.26

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

