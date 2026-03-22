Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [22.03 – 28.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Έχεις την ανάγκη να νιώσεις ότι ωριμάζεις, ψυχικά κυρίως, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις γι’ αυτό. Κάπως να το αποδείξεις και στους άλλους και σε εσένα! Εγώ έχω να προτείνω ότι η λήψη σοβαρότερων αποφάσεων σχετικά με τη ζωή και το μέλλον σου, μπορεί να σε βοηθήσουν ως προς αυτό. Όχι όμως η πίεση που πάει παρέα με αυτά, έτσι;
DON’TS: Όλοι ξέρουμε ότι είσαι φύσει παρορμητικό ον. Το θέμα είναι να το ξεχάσεις εσύ και να μην είσαι έτσι αυτή την εβδομάδα! Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που έχουν ξεφύγει με το να αρχίσεις να λες καποια «όχι» και να κακοκαρδίζεις κόσμο και κοσμάκη! Μην σταματήσεις τα δημιουργικά σου εγχειρήματα, επειδή νιώθεις κουρασμένος.
Ταύρος
DO’S: Προτείνω να αποστασιοποιηθείς και να πάρεις χρόνο για σένα. Γιατί; Γιατί είσαι αρκετά κουρασμένος (ψυχικά και σωματικά). Αυτό που φταίει είναι οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το παρελθόν σου, άρα σου προτείνω και να τις κλείσεις. Μια και έξω! Κάνε ό,τι σου λέει η καρδούλα σου και αγνόησε τους απέναντι. Μια στο τόσο επιτρέπεται!
DON’TS: Μην ψάχνεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου μέσα από τον κάθε πικραμένο, που λέμε. Ίσως στην ησυχία που προσφέρουν οι τέσσερις τοίχοι του σπιτιού, να βρεις όσα ψάχνεις. Μη διστάσεις να βάλεις όρια ή και να απομακρυνθείς εντελώς από άτομα που σε κουράζουν και δεν σου προσφέρουν κάτι. Μην συνεχίζεις τις επιβλαβείς συνήθειες.
Δίδυμοι
DO’S: Καλό είναι να κάνεις ξεκαθάρισμα στα άτομα που σε περιβάλλουν. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που το παίζουν φίλοι, αλλά είναι ύπουλοι. Πρέπει να φύγουν. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που ενώ ζητούν την σημασία και την προσοχή σου, εσύ τους αγνοείς, αλλά είναι ό,τι πιο έμπιστο έχεις δίπλα σου! Άρα δες τους όλους γι’ αυτό που είναι!
DON’TS: Μην συνεχίσεις τις συναναστροφές με τα άτομα που περισσότερα σας χωρίζουν πάρα σας ενώνουν. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με κοινά όνειρα, στόχους ή ακόμα και με τις αξίες. Μην εστιάζεις τόσο στην ποσότητα, όσο στην ποιότητα. Στην τελική αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, σωστά; Αυτό μη διστάσεις να το μεταφέρεις και στα ερωτικά.
Καρκίνος
DO’S: Αν θεωρείς ότι είσαι υπεύθυνος και σοβαρός άνθρωπος, τότε φρόντισε να το κάνεις γνωστό και στους γύρω σου. Ειδικά στον επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο να είσαι προετοιμασμένος ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη στους απέναντι να είναι έξτρα απαιτητικοί μαζί σου. Πώς αλλιώς θα αποδείξεις την αξία σου;
DON’TS: Μην αμελείς τις φιλοδοξίες σου, καθώς πρέπει να ασχοληθείς μαζί τους, έτσι; Βέβαια πρέπει να τις αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Μην θεωρείς πως οτιδήποτε ζητάει ο καθένας είναι βάρος, πίεση ή κούραση. Ίσως σε χρειάζονται! Μην αφήνεις τις ανασφάλειές σου να σε κρατάνε πίσω από όλα αυτά που θέλεις να κάνεις, καθώς δεν είναι και λίγα!
Λέων
DO’S: Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πρέπει να στο πω. Ήρθε η ώρα να πάρεις κάποιες μεγάλες και σοβαρές αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον σου. Μπορείς να το κάνεις πάντως! Αρκεί να σταματήσεις να αναρωτιέσαι για την ικανότητά σου αυτή. Άρα γίνε λίγο πιο αισιόδοξος. Προσπάθησε να δεις τη διευρυμένη εικόνα των πραγμάτων.
DON’TS: Μην είσαι βιαστικός και μην θέλεις να ξεμπερδέψεις άμεσα με τις υποχρεώσεις σου, νομίζοντας πως έτσι θα κερδίσεις τις εντυπώσεις. Κάθε άλλο! Μην χάνεις την υπομονή σου. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον νόμο ή τη διοργάνωση κάποιου ταξιδιού. Γενικώς μην αμελήσεις την εξέλιξή σου.
Παρθένος
DO’S: Καλό είναι να περάσεις από έναν έλεγχο τα βαθύτερα συναισθήματα – ξέρω πως δεν θες – και τα οικονομικά σου! Ξέρω πως τα παραμέλησες, καθώς σου δημιουργούν άγχος και φοβίες, αλλά ήρθε η ώρα να τα δεις λίγο πιο ρεαλιστικά όλα αυτά. Ξέρω επίσης πως σου αρέσει να ξοδεύεις, αλλά κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιορίσεις.
DON’TS: Έχεις πολλές σκέψεις, τις οποίες δεν πρέπει να αφήνεις ατακτοποίητες. Μην χάνεις το θάρρος σου λόγω των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Μην κωλώσεις να βάλεις όρια στα άτομα που σε περιβάλλουν. Βέβαια το ίδιο πρέπει να κάνεις και στον εαυτό σου, σωστά; Μην ξεφεύγεις γενικώς! Τα feelings χρειάζονται διαχείριση. Μην το σκιπάρεις.
Ζυγός
DO’S: Επειδή δουλειά δεν είχες (ΝΟΤ), ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες. Βέβαια για να πάνε καλά αυτοί οι τομείς, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να απαιτείς ειλικρίνεια και από την απέναντι πλευρά. Άρα ήρθε η στιγμή της αλήθειας! Δείξε το πόσο υπεύθυνος είσαι!
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικά γκρινιάρης, γιατί κουράζεις. Μην κλαίγεσαι ότι όλοι είναι αυστηροί μαζί σου ή απαιτούν πολλά πράγματα από σένα, καθώς αυτό δεν ισχύει. Μην φοβάσαι τα ζόρικα σκηνικά που συμβαίνουν, καθώς αν η σχέσεις που έχεις συνάψει είναι δυνατές και αξίζουν, δεν θα πάθουν τίποτα! Μη φοβάσαι τις παραπάνω ευθύνες.
Σκορπιός
DO’S: Την είδες workaholic, φίλε μου. Καλά κάνεις, καθώς και πολλές δουλειές έχεις, αλλά κι αυτός είναι ένας τρόπος να ησυχάσεις τις σκέψεις σου. Ωστόσο πρέπει να το προσέξεις λίγο αυτό, καθώς ενδέχεται να κουράσεις υπερβολικά τον εαυτό σου (σωματικά και ψυχικά). Σταμάτα, λοιπόν, να τρέχεις να τα προλάβεις όλα, καθώς αυτό δε γίνεται.
DON’TS: Μην είσαι τελειομανής, γιατί φτάνεις στον εαυτό σου στα άκρα. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις σχετικά με την καθημερινότητα, οπότε αν δεν βάλεις σωστό πρόγραμμα, δεν θα πάει καλά αυτό. Μην αγνοείς το σώμα ή τη διατροφή σου. Μην εστιάζεις σε οτιδήποτε είναι άνευ σημασίας. Γιατί να το κάνεις αυτό; Χάσιμο χρόνου, θα πω!
Τοξότης
DO’S: Γενικά είσαι ένα μικρό, χαρούμενο παιδί στο λιβάδι! Το θέμα είναι πως αυτή την εβδομάδα πρέπει να σταματήσεις να είσαι τόσο ξένοιαστος και να δεις τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις και λίγο πιο σοβαρά. Το χειρότερο για σένα είναι ότι πρέπει να δεσμευτείς. Μήπως να αλλάξεις mindset;
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς πιο στοχευμένα και σοβαρά με όλα τα δημιουργικά θέματα που τρέχουν αυτή την περίοδο στη ζωή σου ή με θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά. Εσύ ξέρεις! Μη φοβηθείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Μην θεωρείς πως όλοι προσπαθούν να σου βάλουν χαλινάρια ή να περιορίσουν την ελευθερία σου. Ήμαρτον πια!
Αιγόκερως
DO’S: Κάνε ό,τι σε βοηθά να ηρεμήσεις. Ωστόσο πρέπει να ασχοληθείς και με την προσωπική σου ζωή. Από την άλλη, πρέπει να ασχοληθείς με την οικογένεια, καθώς κάποια άτομα μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά σου. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, καθώς πρέπει να ασχοληθείς και με το σπίτι. Ίσως παίξει μετακόμιση ή κάτι σχετικό με κάποιο ακίνητο.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που σχετίζονται με το παρελθόν σου, γιατί έτσι δεν υπάρχει ανοιχτός χώρος να ανοίξουν νέοι κύκλοι. Μην αφήνεις όμως ούτε το άγχος να σε καταβάλλει, γιατί τότε δεν μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Παράλληλα, μη διστάσεις να έρθεις πιο κοντά στα άτομα που σε κάνουν να νιώθεις safe.
Υδροχόος
DO’S: Σε θέλω ψύχραιμο αυτή την εβδομάδα, γιατί τα πράγματα προβλέπεται να είναι λίγο έντονα. Καλείσαι να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σου. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Είναι στο ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να παρθούν με σοβαρότητα, γιατί θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο πάνω σου . Εξέτασε σοβαρά τις προτάσεις που σου έχουν γίνει.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις όρια ή και να την πεις στα άτομα του περιβάλλοντός σου που έχουν μεγαλύτερο στόμα κι από το μπόι τους. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις που αναφέρομαι (μάλλον στο αμόρε;)! Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Κοινώς μη μιλάς, όταν έχεις νεύρα, γιατί λες εντελώς βλακείες!
Ιχθύες
DO’S: Καλό θα ήταν να ασχοληθείς με τις αξίες σου. Καλό θα ήταν βέβαια να ασχοληθείς και με τα οικονομικά σου. Πώς αλλιώς περιμένεις να νιώσεις ασφαλής, αγάπη; Επειδή όχι μόνο θέλεις, αλλά πρέπει κιόλας, να κάνεις οικονομία, θα σου πω να σταματήσεις τα περιττά έξοδα! Πρέπει να γίνεις πειθαρχημένος και να μάθεις να ελέγχεις τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην παίρνεις ως δεδομένα αυτά που έχεις κατακτήσει ή που σου έχουν χαριστεί, καθώς αν τα χάσεις, να δω τι θα πεις! Μην εθελοτυφλείς και μην φοράς ροζ γυαλιά, όταν αξιολογείς κάποια άτομα και καταστάσεις γύρω σου. Μετά μην γκρινιάζεις γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει. Μην αφήνεις τίποτα να ρίχνει την αυτοπεποίθησή σου.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [22.03 – 28.03.2026]
