Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 22.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Παρατήρησε τις εξελίξεις γύρω σου για να μπορέσεις να νιώσεις καλύτερα και πιο safe. Άρα σταμάτα να κοιτάς οπουδήποτε αλλού πέρα από τα θετικά! Ολοκλήρωσε τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι. Μάλιστα ίσως προκύψουν έσοδα από κάποιο ακίνητο. Δέξου βοήθεια από την οικογένειά σου. Μοιράσου τις διαφορετικές ιδέες που έχεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις την έμπνευση που έχεις σήμερα και να εκφράσεις κάποια πιο εσωτερικά σου κομμάτια. Μην αγνοείς τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να πάρεις χρόνο αποκλειστικά και μόνο για σένα. Να σε φροντίσεις. Μην εκφράζεις τα συναισθήματά σου με ένταση και υπερβολή, απλά και μόνο επειδή δεν τα έχεις κατανοήσει.
Ταύρος
DO’S: Μόλις νιώσεις τη διάθεσή σου να ανεβαίνει, πέσε με τα μούρα στη δράση με κέφι, χαρά και δημιουργικότητα. Είσαι αισιόδοξος. Καλό αυτό! Έλα σε επαφή με άτομα, καθώς και η μέρα σηκώνει συζητήσεις, αλλά και εσύ το θέλεις το να μοιραστείς τις ιδέες σου. Να ξέρεις πως όλο αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει ωφέλιμες ευκαιρίες, έτσι; Εύγε!
DON’TS: Μην αμελείς να βελτιώσεις κάποια λάθη ή και λεπτομέρειες που σου αποκαλύπτονται μέσω του feedback που λαμβάνεις. Άρα μην το αγνοείς καθόλου! Μην αρνείσαι να αφεθείς στο φλερτ. Πας καλά; Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και να απομονωθείς, ώστε να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά. Έπειτα εκφράσου.
Δίδυμοι
DO’S: Προτείνω να εστιάσεις στην χαλάρωση και στην ξεκούραση. Πρέπει να αδειάσεις το μυαλό σου, γιατί- μεταξύ μας- το έχεις υπερφορτώσει! Γενικώς πρέπει να αποβάλεις την ένταση και την πίεση. Πάρε χρόνο για να διαχειριστείς πολλά και διάφορα. Θες τα οικονομικά; Θες τα επαγγελματικά; Θες την ίδια σου τη διάθεση; Που μας έχεις πρήξει!
DON’TS: Μην ασχοληθείς με διάφορα αχρείαστα σήμερα, γιατί είσαι ήρεμος και αυτό έχει καταντήσει σπάνιο φαινόμενο, έτσι; Μην αφήσεις τίποτα να σε κάνει να χαλαστείς ή να σου διαταράξει την αισιοδοξία σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για τα άτομα εκείνα που σου έχουν τραβήξει την προσοχή. Γιατί όχι, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Αφού νιώθεις έξτρα κοινωνικός σήμερα, γιατί δεν κανονίζεις να βρεθείς με τους φίλους σου; Ή ακόμα και με τους φίλους των φίλων σου που είναι δυο φορές φίλοι σου; Αν θέλεις, βέβαια, μπορείς να μπεις στη διαδικασία να γνωρίσεις κι εντελώς καινούργιο κόσμο, έτσι; Η μέρα είναι γενικώς χαλαρή, άρα εστίασε στα ενδιαφέροντα και στα χόμπι σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην θαμπώνεσαι από τις φανταχτερές προτάσεις, όσο καλές κι αν ακούγονται. Κάνε ένα τσεκ. Μη διστάσεις να κάνεις και πράγματα που μπορούν να διευρύνουν τους πνευματικούς σου ορίζοντες, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσεις και να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξος, αλλά και να βελτιώσεις τη διάθεσή σου.
Λέων
DO’S: Επειδή σήμερα οι στόχοι και γενικώς οι δουλειές σου τακτοποιούνται πιο εύκολα, σου προτείνω να κάνεις μόνο ξεκάθαρες κινήσεις. Καλά αυτό ισχύει γενικά, αλλά λέμε κυρίως για σήμερα. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, όσο πιο γρήγορα ολοκληρώσεις τις δουλειές σου, τόσο πιο πολλούς πόντους θα κερδίσεις στα μάτια των ανώτερών σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες (αισιόδοξες) αποφάσεις σήμερα, καθώς οι εξελίξεις είναι αρκετά θετικές. Ας πούμε στα οικονομικά το πράγμα πάει όλο και καλύτερα, αρκεί να μην εθελοτυφλείς και να μην είσαι απρόσεκτος ή και ανοργάνωτος, έτσι; Σιγά που δεν θα χρειαζόταν να κάνεις κάτι κι εσύ! Μη γίνεσαι κλειστόμυαλος. Δεν είναι η ώρα!
Παρθένος
DO’S: Άσε τον τρόπο σκέψης σου να αλλάξει, τώρα που υπάρχει αισιοδοξία. Λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να βρεις άμεσες και εύκολες λύσεις. Διόρθωσε το κλίμα γύρω σου με το να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Αλλιώς μην περιμένεις τίποτα! Στα οικονομικά, πρέπει να δώσεις μεγάλη βάση στις λεπτομέρειες, για να πάνε καλύτερα.
DON’TS: Μην κολλάς σε αχρείαστες λεπτομέρειες, γιατί αγχώνεσαι τσάμπα. Μην φοβηθείς τις αντιπαραθέσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί μέσω αυτών ίσως βγει άκρη και τελικά λυθούν οι παρεξηγήσεις. Κάτι είναι κι αυτό! Μη διστάσεις να βάλεις στην θέση του όποιον κατεργάρη προσπαθεί να στο παίξει κάτι. Σιγά μην χάσεις ευκαιρία!
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στις σκέψεις σου και εμβάθυνε εκεί. Το καλό με εσένα σήμερα είναι πως μπορείς να το κάνεις αυτό και με θετικό mindset. Μωρέ μπράβο! Στα επαγγελματικά, επικεντρώσου σε οτιδήποτε ξέρεις να κάνεις καλά, ώστε να το φέρεις εις πέρας και μάλιστα με επιτυχία. Αυτό θα δώσει το μήνυμα πως δεν χρειάζεσαι την εμπλοκή κανενός!
DON’TS: Μην αφήσεις τις φοβίες και τις δεύτερες σκέψεις να σε κάνουν να κλειστείς στο καβούκι σου. Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί φαίνεται πως υπάρχουν θετικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Αρκεί βέβαια να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις, έτσι; Στα ερωτικά, μην εξιδανικεύσεις κανέναν (είτε είσαι ελεύθερος είτε σε σχέση).
Σκορπιός
DO’S: Το καλό είναι πως σήμερα τα πράγματα με τους γύρω σου βελτιώνονται. Άρα αφού βλέπεις πως το κλίμα χαλαρώνει, γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; Έτσι θα μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο άνετα. Βέβαια βάλε όρια για να μην μπορούν οι άλλοι να σε πλησιάσουν περισσότερο από ότι εσύ το θέλεις. Μην το παρακάνουμε με την κοινωνικοποίηση, ε;
DON’TS: Μην αρνείσαι να έρθεις σε επαφή με διαφορετικά mindset, γιατί έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις τις πνευματικές σου κεραίες. Μην αντιδράς και μην είσαι αρνητικός με τα πάντα. Ήμαρτον πια! Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει ούτε να πιέζεσαι, αλλά ούτε και να καταπιέζεις τη δημιουργικότητά σου. Μην λες «όχι» στην ξεκούραση. Την χρειάζεσαι!
Τοξότης
DO’S: Επειδή η μέρα χαλαρή, ίσως δεις ότι και οι δουλειές σου ολοκληρώνονται λίγο πιο εύκολα. Βέβαια πρέπει να βάλεις κι εσύ το λιθαράκι σου, έτσι; Παράλληλα, μπορείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς και να επικοινωνήσεις ήρεμα όσα σε ενοχλούν και σε προβληματίζουν. Ίσως έτσι σταματήσουν να σε κρατάνε πίσω.
DON’TS: Το ότι είσαι παρατηρητικός, δεν σημαίνει πως πρέπει να χάνεις την αισιοδοξία σου. Ωστόσο δεν πρέπει να αποκαλύπτεις τις πληροφορίες που ανακαλύπτεις – κυρίως στα επαγγελματικά. Μην αφήνεις τον γνωστό ενθουσιασμό σου να σε κάνει να κινείσαι απρόσεκτα. Μην ανησυχείς για δανεικά, γιατί σήμερα τα παίρνεις πίσω- έστω ένα μέρος.
Αιγόκερως
DO’S: Λειτούργησε όσο πιο ήρεμα και όσο πιο δημιουργικά μπορείς, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα κάπως σαν να χαλαρώνει. Το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ φυσικά! Μπορείς να εκφράσεις τις όμορφες ιδέες σου. Παράλληλα, μπορείς να ξεκινήσεις να δρομολογείς και κάποια νέα σχέδια που έχεις. Αναγνωρίζεται η αξία σου- επιτέλους!
DON’TS: Μην κωλώσεις να επεκτείνεις τις συνεργασίες σου. Μη φοβάσαι να διεκδικήσεις όσα θέλεις ή όσα σου αξίζουν στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά. Μην χασομεράς, απλά και μόνο επειδή έχεις χρόνο, γιατί μετά θα σταματήσεις να έχεις χρόνο. Τόσο απλό! Αν σου πω ότι θα χάσεις το φλερτ που υπάρχει γύρω σου, ίσως σε κινητοποιήσω.
Υδροχόος
DO’S: Μιας και που τα πράγματα γύρω σου χαλαρώνουν, γιατί δεν κάνεις κάτι με τη διάθεσή σου; Πρέπει να την βελτιώσεις, σωστά; Βέβαια υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις. Σου προτείνω να τις αντιμετωπίσεις αισιόδοξα. Πάντως οι δουλειές σου βγαίνουν αρκετά άνετα, θα έλεγε κανείς. Ίσως να καταφέρεις να κάνεις περισσότερα απ’ όσα πίστευες.
DON’TS: Μην αφήνεις τις δουλειές που υπάρχουν και σχετίζονται με το σπίτι ατακτοποίητες. Η φάση είναι πως ή τα κάνεις όλα μαζί ή δεν κάνεις τίποτα. Δεν πάει έτσι όμως! Μην φοβηθείς να εκφράσεις τις ανησυχίες και τις δεύτερες σκέψεις που έχεις πάνω στην συζήτηση που κάνεις με τα δικά σου άτομα. Γι’ αυτό ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Κάνε συζητήσεις, για να μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και των γύρω σου. Πάντως πρέπει να μιλήσεις με ήρεμο και ψύχραιμο τρόπο, ναι; Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να διαχειριστείς και όλες τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος, μπορείς! Στα ερωτικά, φλέρταρε δίχως αύριο, αν είσαι μόνος.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις καταστάσεις που σε ενδιαφέρουν άμεσα στα δικά σου χέρια, γιατί αν περιμένεις από τους απέναντι… Μη διστάσεις ούτε να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, αλλά ούτε και να ασχοληθείς με κάτι το πιο καλλιτεχνικό. Μπορείς, ας πούμε, να διοχετεύσεις εκεί όλες σου τις ανασφάλειες και τις φοβίες, σωστά;
