Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάρτιος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε υπέρ σου την αυτοπεποίθηση και την έμπνευση που έχεις αυτόν τον μήνα. Μάθε να κινείσαι λίγο πιο ευέλικτα και οργανώσου σωστά. Αυτό θα το πετύχεις αν εστιάζεις και στην παραμικρή λεπτομέρεια, έτσι; Πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Θες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Θες κάποιες υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα;
DON’TS: Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις, γιατί εκτίθεσαι. Μην εννοείς το ένστικτό σου, γιατί ειδικά αυτό το διάστημα φωνάζει σαν τρελό! Μην συμπεριφέρεσαι υποκινούμενος από το πείσμα σου, γιατί κάνεις λάθος επιλογές και χάνεις άτομα χωρίς λόγο. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος, καθώς έτσι θα ξεμπλοκάρεις τις επικοινωνίες σου.
Ταύρος
DO’S: Καλό είναι αυτό το διάστημα να μάθεις να εξισορροπείς ανάμεσα στο χάος που επικρατεί γύρω σου, καθώς η αλήθεια είναι πως ενώ θέλεις να κάνεις πολλά, η πραγματικότητα ίσως σου γκρεμίζει τα όνειρα. Άρα κατέβασε λίγο τα στάνταρντς σου. Προσπάθησε να διορθώσεις οποιαδήποτε βλακεία έκανες το προηγούμενο διάστημα, έτσι;
DON’TS: Μη φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλίες μεν, μην αγνοείς το ένστικτό σου δε. Μη γίνεσαι υπερβολικός σε όσα λες, γιατί εύκολα γίνεσαι ρεζίλι! Μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές που μπορεί να συμβούν και να σχετίζονται με την καθημερινότητα, γιατί ίσως γίνονται για καλό. Μην αφήνεις παλιές εκκρεμότητες να συνεχίζουν να υπάρχουν.
Δίδυμοι
DO’S: Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αρκετή κινητικότητα αυτό το διάστημα, οπότε ετοιμάσου και οπλίσου με λογική και πνευματική διαύγεια για να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλό για σένα. Βάλε προτεραιότητες, αλλά επανεξέτασε λίγο και τα σχέδιά σου. Μάθε να ακούς το ένστικτό σου, γιατί δεν σε απογοήτευσε ποτέ στην τελική! Γίνε λίγο πιο κοινωνικός!
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις την δημιουργικότητά σου στο παιχνίδι ή απλά να ασχοληθείς με πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Μην αγχώνεσαι τόσο για τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που υπάρχουν, καθώς ο Ερμής μας χαιρετά και θα μπορέσεις να ηρεμήσεις. Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς. Μην ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα, στα ερωτικά.
Καρκίνος
DO’S: Πέρασε στην ενεργό δράση τώρα που μπορείς! Αξιοποίησε την καλή ενέργεια που υπάρχει γύρω σου. Βγες από το καβούκι σου και σταμάτα να εστιάζεις μόνο στην παρατήρηση γεγονότων και συμπεριφορών. Άκου το ένστικτό σου, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει. Κλείσε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με την καθημερινότητα και τον χώρο σου.
DON’TS: Μην είσαι παρορμητικός, γιατί κάνεις βλακείες! Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο τις προτεραιότητες που έβαλες το προηγούμενο διάστημα, γιατί μάλλον πρέπει να τις αναθεωρήσεις. Μην αφήσεις να πάει ανεκμετάλλευτη η βοήθεια που τώρα λαμβάνεις. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή σου.
Λέων
DO’S: Μία κάποια εύνοια υπάρχει και αφορά την προσωπική σου εξέλιξη. Το θέμα είναι πως πρέπει να βάλεις κι εσύ το χεράκι σου. Παράλληλα, πρέπει να είσαι και διπλωμάτης. Δώσε χρόνο σε κάποια πράγματα να εξελιχθούν και σταμάτα να βιάζεσαι και να είσαι ανυπόμονος. Πρέπει να περάσεις από το στάδιο της προσαρμογής, τι να κάνουμε;
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην ξεχνάς να βάζεις την ευαίσθητη πλευρά σου σε ό,τι κάνεις αυτό το διάστημα. Μην συνεχίζεις να έχεις συνήθειες που δεν σε ευνοούν. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, έτσι απλά γιατί βαριέσαι. Μην κλείνεσαι μέσα στο σπίτι, καθώς δεν υπάρχει λόγος. Λάμπεις! Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος.
Παρθένος
DO’S: Αν θέλεις να έχεις έναν καλό μήνα, τότε πρέπει να σταματήσεις να είσαι παρορμητικός. Στα επαγγελματικά, πρέπει να εκμεταλλευτείς τις επαφές που γίνονται εκεί, για να προωθήσεις τις δουλειές σου. Να ξέρεις πως μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια, μόνο αν είσαι καλά οργανωμένος. Άρα εστίασε στις λεπτομέρειες. Κάνουν τη διαφορά!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις εντάσεις που φέρνει αυτός ο μήνας, γιατί συμβαίνουν για να σε βγάλουν κάπου καλά. Αν τώρα αφορούν κακές συνήθειες που έχεις, να ξέρεις πως είναι οι συνέπειες των πράξεών σου. Μην τις αγνοείς. Μην αφήνεις κάποιες καταστάσεις απλά να εκκρεμούν. Κοινώς μη βαριέσαι να ασχοληθείς μαζί τους. Ήμαρτον!
Ζυγός
DO’S: Υπάρχει κινησούλα αυτό τον μήνα κι ευκαιρίες να εξελιχθείς. Πρέπει απλά να είσαι σε ετοιμότητα και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, έτσι; Στα επαγγελματικά, πρέπει και να εξετάσεις τα σχέδιά σου, αλλά και να μάθεις να κινείσαι διακριτικά- διπλωματικά. Έτσι ίσως δεις τις αλλαγές που θέλεις! Αλλιώς ούτε καν! Άσε την αυτοπεποίθησή σου να ρέει.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια προκλητικά σκηνικά που μπορεί να έχει ο μήνας αυτός, καθώς δε γίνεται να είναι όλα ρόδινα. Παράλληλα, μην χάνεις τις ισορροπίες σου, αλλά ούτε και την λογική σου. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε εντάσεις ή και αντιπαραθέσεις. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος, καθώς γιατί όχι, έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στα προσωπικά σου, καθώς πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, που λέμε, εκεί. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να ακούς τι σου λέει το ένστικτό σου σχετικά με τους παραπάνω τομείς. Αν είσαι σε φάση που κλείνεις συμφωνίες, τότε εξέτασε λογικά και την παραμικρή λεπτομέρεια αυτών. Πάρε άφοβα κάποιες πρωτοβουλίες.
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Παράλληλα, μην παίρνεις παρορμητικές αποφάσεις. Μη φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να είσαι ειλικρινής σχετικά με αυτά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και τις ερωτικές. Μην χτυπάς σε κανενός κουφού την πόρτα!
Τοξότης
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να αναδείξεις τις δυνατότητες – ικανότητές σου. Πάρε πρωτοβουλίες. Τώρα είναι η μεγάλη ώρα! Ωστόσο πριν το κάνεις, σκέψου καλά και λογικά τα επόμενά σου βήματα. Παράλληλα, καλό είναι να ακούς το ένστικτό σου. Οργάνωσε καλύτερα την καθημερινότητά σου. Αναθεώρησε πλάνα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις την επικοινωνία και την συνεννόηση, καθώς έτσι θα μπορέσεις να προωθήσεις τα αιτήματά σου χωρίς πολλές κουβέντες. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, γιατί δίνεις πάτημα σε ορισμένους να σου την πουν, έτσι; Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι, γιατί κάνεις λάθη.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα να σφυρίζεις αδιάφορα και μετά να απορείς, γιατί δεν πάνε τα πράγματα όπως θες. Με λίγα λόγια, φτιάξε ένα πρόγραμμα, οργανώσου και κάνε σταθερά κι αργά βήματα μπροστά. Βέβαια πρέπει να πάρεις αγκαζέ και την λογική, αλλά και το ένστικτο! Σταμάτα να αγνοείς τις εκκρεμότητες που αφήνεις ατακτοποίητες, απλά γιατί βαριέσαι!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να προωθήσεις τα αιτήματα που έχεις με αποφασιστικότητα, γιατί μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Μην επιτρέψεις σε κανένα να προσπαθήσει να σε χειριστεί προς την κατεύθυνση που θέλει. Μη φοβάσαι να κάνεις κάποια πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Στα ερωτικά, μην αφήσεις κανένα να σε πιάσει κορόιδο.
Υδροχόος
DO’S: Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να ανανεωθείς τόσο εσύ, όσο και κάποιες από τις σχέσεις σου. Πρέπει απλά να αποφασίσεις να ξεκουνηθείς, έτσι; Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις. Άρα πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Μάθε ότι η λογική δεν πάει μόνη της, πρέπει να συνοδεύεται και από συναισθήματα. Δούλεψε το αυτό λοιπόν!
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι πολλά αυτά που μπορεί να χάσεις. Μην παραμελείς άτομα και καταστάσεις που βλέπεις ότι δεν το σηκώνουν όλο αυτό. Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο κάποιες σχέσεις σου, καθώς κάποιες πρέπει απλά να λήξουν. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος και σαφής.
Ιχθύες
DO’S: Ο μήνας απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, γιατι παρέα με Άρη τα νεύρα και η ένταση μπορεί να χτυπήσουν κόκκινο. Δεν θέλω να σε τρομάξω, γιατί δεν είναι κάτι στο οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Η φάση απαιτεί απλά υπομονή και γερό στομάχι! Πρέπει επίσης να κρατάς το στόμα σου κλειστό, όπου νιώθεις ότι η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές τις εκκρεμότητες που έχεις παραμελήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί – μάντεψε – δεν θα ηρεμήσεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου! Μην κωλώσεις να προσεγγίσεις άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί. Να ρίξεις κάποιες πρώτες γέφυρες επικοινωνίας δηλαδή. Μην αγνοείς το ταίρι σου, εσύ που έχεις.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάρτιος 2026]
- ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
- Ιράν: Αναστέλλονται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή
- ΕΛ.ΑΣ: 3 συλλήψεις, 128 προσαγωγές στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη – Βρέθηκαν μολότοφ σε στοά στην Ερμού
- Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
- Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
- Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
- Οι Αθώοι: Δυο νέα πρόσωπα καθορίζουν την πορεία του Γιάννου στην Ήπειρο – Ο ρόλος της Γιούλης Τσαγκαράκη και της Φιλίππας Κουτούπα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις