magazin
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάρτιος 2026]
Μηνιαία 28 Φεβρουαρίου 2026, 13:30

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάρτιος 2026]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποίησε υπέρ σου την αυτοπεποίθηση και την έμπνευση που έχεις αυτόν τον μήνα. Μάθε να κινείσαι λίγο πιο ευέλικτα και οργανώσου σωστά. Αυτό θα το πετύχεις αν εστιάζεις και στην παραμικρή λεπτομέρεια, έτσι; Πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Θες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Θες κάποιες υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα;

DON’TS: Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις, γιατί εκτίθεσαι. Μην εννοείς το ένστικτό σου, γιατί ειδικά αυτό το διάστημα φωνάζει σαν τρελό! Μην συμπεριφέρεσαι υποκινούμενος από το πείσμα σου, γιατί κάνεις λάθος επιλογές και χάνεις άτομα χωρίς λόγο. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος, καθώς έτσι θα ξεμπλοκάρεις τις επικοινωνίες σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλό είναι αυτό το διάστημα να μάθεις να εξισορροπείς ανάμεσα στο χάος που επικρατεί γύρω σου, καθώς η αλήθεια είναι πως ενώ θέλεις να κάνεις πολλά, η πραγματικότητα ίσως σου γκρεμίζει τα όνειρα. Άρα κατέβασε λίγο τα στάνταρντς σου. Προσπάθησε να διορθώσεις οποιαδήποτε βλακεία έκανες το προηγούμενο διάστημα, έτσι;

DON’TS: Μη φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλίες μεν, μην αγνοείς το ένστικτό σου δε. Μη γίνεσαι υπερβολικός σε όσα λες, γιατί εύκολα γίνεσαι ρεζίλι! Μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές που μπορεί να συμβούν και να σχετίζονται με την καθημερινότητα, γιατί ίσως γίνονται για καλό. Μην αφήνεις παλιές εκκρεμότητες να συνεχίζουν να υπάρχουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αρκετή κινητικότητα αυτό το διάστημα, οπότε ετοιμάσου και οπλίσου με λογική και πνευματική διαύγεια για να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλό για σένα. Βάλε προτεραιότητες, αλλά επανεξέτασε λίγο και τα σχέδιά σου. Μάθε να ακούς το ένστικτό σου, γιατί δεν σε απογοήτευσε ποτέ στην τελική! Γίνε λίγο πιο κοινωνικός!

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις την δημιουργικότητά σου στο παιχνίδι ή απλά να ασχοληθείς με πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Μην αγχώνεσαι τόσο για τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που υπάρχουν, καθώς ο Ερμής μας χαιρετά και θα μπορέσεις να ηρεμήσεις. Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς. Μην ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα, στα ερωτικά.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πέρασε στην ενεργό δράση τώρα που μπορείς! Αξιοποίησε την καλή ενέργεια που υπάρχει γύρω σου. Βγες από το καβούκι σου και σταμάτα να εστιάζεις μόνο στην παρατήρηση γεγονότων και συμπεριφορών. Άκου το ένστικτό σου, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει. Κλείσε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με την καθημερινότητα και τον χώρο σου.

DON’TS: Μην είσαι παρορμητικός, γιατί κάνεις βλακείες! Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο τις προτεραιότητες που έβαλες το προηγούμενο διάστημα, γιατί μάλλον πρέπει να τις αναθεωρήσεις. Μην αφήσεις να πάει ανεκμετάλλευτη η βοήθεια που τώρα λαμβάνεις. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Μία κάποια εύνοια υπάρχει και αφορά την προσωπική σου εξέλιξη. Το θέμα είναι πως πρέπει να βάλεις κι εσύ το χεράκι σου. Παράλληλα, πρέπει να είσαι και διπλωμάτης. Δώσε χρόνο σε κάποια πράγματα να εξελιχθούν και σταμάτα να βιάζεσαι και να είσαι ανυπόμονος. Πρέπει να περάσεις από το στάδιο της προσαρμογής, τι να κάνουμε;

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην ξεχνάς να βάζεις την ευαίσθητη πλευρά σου σε ό,τι κάνεις αυτό το διάστημα. Μην συνεχίζεις να έχεις συνήθειες που δεν σε ευνοούν. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, έτσι απλά γιατί βαριέσαι. Μην κλείνεσαι μέσα στο σπίτι, καθώς δεν υπάρχει λόγος. Λάμπεις! Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αν θέλεις να έχεις έναν καλό μήνα, τότε πρέπει να σταματήσεις να είσαι παρορμητικός. Στα επαγγελματικά, πρέπει να εκμεταλλευτείς τις επαφές που γίνονται εκεί, για να προωθήσεις τις δουλειές σου. Να ξέρεις πως μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια, μόνο αν είσαι καλά οργανωμένος. Άρα εστίασε στις λεπτομέρειες. Κάνουν τη διαφορά!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις εντάσεις που φέρνει αυτός ο μήνας, γιατί συμβαίνουν για να σε βγάλουν κάπου καλά. Αν τώρα αφορούν κακές συνήθειες που έχεις, να ξέρεις πως είναι οι συνέπειες των πράξεών σου. Μην τις αγνοείς. Μην αφήνεις κάποιες καταστάσεις απλά να εκκρεμούν. Κοινώς μη βαριέσαι να ασχοληθείς μαζί τους. Ήμαρτον!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Υπάρχει κινησούλα αυτό τον μήνα κι ευκαιρίες να εξελιχθείς. Πρέπει απλά να είσαι σε ετοιμότητα και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, έτσι; Στα επαγγελματικά, πρέπει και να εξετάσεις τα σχέδιά σου, αλλά και να μάθεις να κινείσαι διακριτικά- διπλωματικά. Έτσι ίσως δεις τις αλλαγές που θέλεις! Αλλιώς ούτε καν! Άσε την αυτοπεποίθησή σου να ρέει.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια προκλητικά σκηνικά που μπορεί να έχει ο μήνας αυτός, καθώς δε γίνεται να είναι όλα ρόδινα. Παράλληλα, μην χάνεις τις ισορροπίες σου, αλλά ούτε και την λογική σου. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε εντάσεις ή και αντιπαραθέσεις. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος, καθώς γιατί όχι, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στα προσωπικά σου, καθώς πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, που λέμε, εκεί. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να ακούς τι σου λέει το ένστικτό σου σχετικά με τους παραπάνω τομείς. Αν είσαι σε φάση που κλείνεις συμφωνίες, τότε εξέτασε λογικά και την παραμικρή λεπτομέρεια αυτών. Πάρε άφοβα κάποιες πρωτοβουλίες.

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Παράλληλα, μην παίρνεις παρορμητικές αποφάσεις. Μη φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να είσαι ειλικρινής σχετικά με αυτά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και τις ερωτικές. Μην χτυπάς σε κανενός κουφού την πόρτα!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να αναδείξεις τις δυνατότητες – ικανότητές σου. Πάρε πρωτοβουλίες. Τώρα είναι η μεγάλη ώρα! Ωστόσο πριν το κάνεις, σκέψου καλά και λογικά τα επόμενά σου βήματα. Παράλληλα, καλό είναι να ακούς το ένστικτό σου. Οργάνωσε καλύτερα την καθημερινότητά σου. Αναθεώρησε πλάνα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις την επικοινωνία και την συνεννόηση, καθώς έτσι θα μπορέσεις να προωθήσεις τα αιτήματά σου χωρίς πολλές κουβέντες. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, γιατί δίνεις πάτημα σε ορισμένους να σου την πουν, έτσι; Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι, γιατί κάνεις λάθη.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα να σφυρίζεις αδιάφορα και μετά να απορείς, γιατί δεν πάνε τα πράγματα όπως θες. Με λίγα λόγια, φτιάξε ένα πρόγραμμα, οργανώσου και κάνε σταθερά κι αργά βήματα μπροστά. Βέβαια πρέπει να πάρεις αγκαζέ και την λογική, αλλά και το ένστικτο! Σταμάτα να αγνοείς τις εκκρεμότητες που αφήνεις ατακτοποίητες, απλά γιατί βαριέσαι!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να προωθήσεις τα αιτήματα που έχεις με αποφασιστικότητα, γιατί μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Μην επιτρέψεις σε κανένα να προσπαθήσει να σε χειριστεί προς την κατεύθυνση που θέλει. Μη φοβάσαι να κάνεις κάποια πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Στα ερωτικά, μην αφήσεις κανένα να σε πιάσει κορόιδο.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να ανανεωθείς τόσο εσύ, όσο και κάποιες από τις σχέσεις σου. Πρέπει απλά να αποφασίσεις να ξεκουνηθείς, έτσι; Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις. Άρα πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Μάθε ότι η λογική δεν πάει μόνη της, πρέπει να συνοδεύεται και από συναισθήματα. Δούλεψε το αυτό λοιπόν!

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι πολλά αυτά που μπορεί να χάσεις. Μην παραμελείς άτομα και καταστάσεις που βλέπεις ότι δεν το σηκώνουν όλο αυτό. Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο κάποιες σχέσεις σου, καθώς κάποιες πρέπει απλά να λήξουν. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος και σαφής.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ο μήνας απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, γιατι παρέα με Άρη τα νεύρα και η ένταση μπορεί να χτυπήσουν κόκκινο. Δεν θέλω να σε τρομάξω, γιατί δεν είναι κάτι στο οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Η φάση απαιτεί απλά υπομονή και γερό στομάχι! Πρέπει επίσης να κρατάς το στόμα σου κλειστό, όπου νιώθεις ότι η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται.

DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές τις εκκρεμότητες που έχεις παραμελήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί – μάντεψε – δεν θα ηρεμήσεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου! Μην κωλώσεις να προσεγγίσεις άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί. Να ρίξεις κάποιες πρώτες γέφυρες επικοινωνίας δηλαδή. Μην αγνοείς το ταίρι σου, εσύ που έχεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Διπλωματική επίλυση» 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26 Upd: 13:27

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο