DO’S: Αξιοποίησε υπέρ σου την αυτοπεποίθηση και την έμπνευση που έχεις αυτόν τον μήνα. Μάθε να κινείσαι λίγο πιο ευέλικτα και οργανώσου σωστά. Αυτό θα το πετύχεις αν εστιάζεις και στην παραμικρή λεπτομέρεια, έτσι; Πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Θες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Θες κάποιες υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα;

DON’TS: Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις, γιατί εκτίθεσαι. Μην εννοείς το ένστικτό σου, γιατί ειδικά αυτό το διάστημα φωνάζει σαν τρελό! Μην συμπεριφέρεσαι υποκινούμενος από το πείσμα σου, γιατί κάνεις λάθος επιλογές και χάνεις άτομα χωρίς λόγο. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος, καθώς έτσι θα ξεμπλοκάρεις τις επικοινωνίες σου.