Πες μου τις αγαπημένες σου ταινίες, να σου πω ποιος είσαι
Film Quiz 26 Μαρτίου 2026, 07:30

Πες μου τις αγαπημένες σου ταινίες, να σου πω ποιος είσαι

Οι ταινίες που σας αρέσουν μπορούν να πουν περισσότερα για την προσωπικότητά σας από ότι νομίζετε.

Οι ταινίες που επιλέγετε δεν είναι απλώς θέμα γούστου. Συχνά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Η ταινία που επιλέγετε όταν θέλετε να χαλαρώσετε, να συγκινηθείτε ή να ξεφύγετε από την καθημερινότητα μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπικότητά σας απ’ όσο φαντάζεστε.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και ανακαλύψτε ποιο κινηματογραφικό είδος σας ταιριάζει και τι λέει αυτό για την προσωπικότητά σας.

1. Ποιο συναίσθημα αναζητάτε περισσότερο όταν βλέπετε μια ταινία;

Α. Ένταση, αδρεναλίνη, ανατριχίλα
Β. Ρομαντισμό, τρυφερότητα, ζεστασιά
Γ. Προβληματισμό
Δ. Γέλιο, χαρά, ξεγνοιασιά
Ε. Συγκίνηση, τρυφερότητα, συναισθηματική ασφάλεια
ΣΤ. Νοσταλγία, θαυμασμό, στοχαστική διάθεση
Ζ.Περιέργεια, ενθουσιασμός, διανοητική διέγερση
Η. Περιπέτεια, δράση, ηρωισμό
Θ. Έκπληξη, θαυμασμό, συναισθηματική απόδραση
Ι. Έμπνευση, ενθάρρυνση, συναισθηματική ανάταση

2. Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας σε κοινωνικές περιστάσεις;

Α. Παρατηρητικός/ή, λίγο αγχώδης
Β. Ζεστός/ή, εκδηλωτικός/ή
Γ. Ανοιχτός/ή σε συζητήσεις, αλλά όχι υπερβολικά
Δ. Φιλικός/ή, ανάλαφρος/η
Ε. Ευαίσθητος/η
ΣΤ. Στοχαστικός/ή
Ζ. Περίεργος/η, αναζητώ νέες ιδέες
Η. Δυναμικός/ή, αποφασιστικός/ή
Θ. Ονειροπόλος/α, δημιουργικός/ή
Ι. Πειθαρχημένος/η, ομαδικός/ή

3. Τι σας «τραβάει» περισσότερο σε μια ταινία;

Α. Το απρόβλεπτο και το σκοτεινό
Β. Η αγάπη και οι ανθρώπινες σχέσεις
Γ. Η ψυχολογία των χαρακτήρων
Δ. Το χιούμορ και οι ατάκες
Ε. Η συγκίνηση και τα συναισθηματικά μηνύματα
ΣΤ. Η διαχρονικότητα και η στοχαστική διάσταση
Ζ. Οι ιδέες που σας κάνουν να σκέφτεστε
Η. Η δράση και η ένταση
Θ. Οι φανταστικοί κόσμοι και η αίσθηση θαυμασμού
Ι. Η προσπάθεια, η επιμονή, η νίκη

4. Ποιο από τα παρακάτω θα σας έκανε να πείτε «ναι, αυτό θέλω να δω»;

Α. Ένα τρομακτικό trailer
Β. Μια τρυφερή σκηνή
Γ. Ένα δυνατό δράμα
Δ. Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο
Ε. Ένα συγκινητικό animation
ΣΤ. Ένα κλασικό αριστούργημα
Ζ. Ένα sci‑fi concept που σας μπερδεύει ευχάριστα
Η. Μια επική μάχη
Θ. Ένα μαγικό σύμπαν
Ι. Μια ιστορία αθλητικής υπέρβασης

Αποτελέσματα

Μετρήστε ποιο γράμμα επιλέξατε πιο συχνά.

Α — Horror

Αναζητάτε ένταση και δυνατές εμπειρίες. Ίσως αντιμετωπίζετε υψηλά επίπεδα στρες στην καθημερινότητά σας, αλλά οι ταινίες τρόμου σας επιτρέπουν να το βιώνετε με ασφάλεια. Σας ελκύει το απρόβλεπτο και δεν τρομάζετε εύκολα από σκοτεινά θέματα.

Β — Ρομαντικές

Είστε ζεστοί, κοινωνικοί και τρυφεροί άνθρωποι. Προτιμάτε ταινίες που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα χωρίς να σας κουράζουν. Η αγάπη και η συναισθηματική σύνδεση είναι σημαντικές για εσάς.

Γ — Drama

Σας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, οι σχέσεις, τα κίνητρα, οι αδυναμίες. Θέλετε οι ταινίες να σας κάνουν να σκέφτεστε και να νιώθετε. Αναζητάτε νόημα, όχι απλώς ψυχαγωγία.

Δ — Κωμωδίες

Είστε χαλαροί, φιλικοί και απολαμβάνετε την καλή διάθεση. Θέλετε να περνάτε καλά χωρίς περιττές δυσκολίες. Το χιούμορ είναι τρόπος ζωής για εσάς.

Ε — Animation

Έχετε ενσυναίσθηση και μια ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Σας αρέσουν ιστορίες που συγκινούν. Εκτιμάτε τις ανθρώπινες σχέσεις και τις τρυφερές στιγμές.

ΣΤ — Classics

Είστε καλλιεργημένοι, ανοιχτοί σε ιδέες και αγαπάτε τις διαχρονικές ιστορίες. Αναζητάτε ταινίες που σας προκαλούν πνευματικά και σας δίνουν κάτι να σκεφτείτε.

Ζ — Science Fiction

Είστε περίεργοι, δημιουργικοί και ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Σας συναρπάζουν οι ιδέες για το μέλλον, η τεχνολογία και οι μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν το μυαλό.

Η — Δράσης

Είστε δυναμικοί, αποφασιστικοί και αναζητάτε την αδρεναλίνη. Σας αρέσουν οι ήρωες, οι μάχες και οι ιστορίες που ανεβάζουν παλμούς.

Θ — Φαντασίας

Έχετε ανεξάντλητη φαντασία και απεριόριστη δημιουργικότητα. Σας ελκύουν οι μαγικοί κόσμοι, οι επικές ιστορίες και η συναισθηματική απόδραση από την πραγματικότητα.

Ι — Sports Movies

Είστε πειθαρχημένοι, κοινωνικοί και σταθεροί. Σας εμπνέουν οι ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και νίκης. Εκτιμάτε την ομαδικότητα και την προσωπική βελτίωση

* Πηγή: Vita

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

