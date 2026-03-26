Πες μου τις αγαπημένες σου ταινίες, να σου πω ποιος είσαι

Οι ταινίες που επιλέγετε δεν είναι απλώς θέμα γούστου. Συχνά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Η ταινία που επιλέγετε όταν θέλετε να χαλαρώσετε, να συγκινηθείτε ή να ξεφύγετε από την καθημερινότητα μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπικότητά σας απ’ όσο φαντάζεστε.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και ανακαλύψτε ποιο κινηματογραφικό είδος σας ταιριάζει και τι λέει αυτό για την προσωπικότητά σας.

1. Ποιο συναίσθημα αναζητάτε περισσότερο όταν βλέπετε μια ταινία;

Α. Ένταση, αδρεναλίνη, ανατριχίλα

Β. Ρομαντισμό, τρυφερότητα, ζεστασιά

Γ. Προβληματισμό

Δ. Γέλιο, χαρά, ξεγνοιασιά

Ε. Συγκίνηση, τρυφερότητα, συναισθηματική ασφάλεια

ΣΤ. Νοσταλγία, θαυμασμό, στοχαστική διάθεση

Ζ.Περιέργεια, ενθουσιασμός, διανοητική διέγερση

Η. Περιπέτεια, δράση, ηρωισμό

Θ. Έκπληξη, θαυμασμό, συναισθηματική απόδραση

Ι. Έμπνευση, ενθάρρυνση, συναισθηματική ανάταση

2. Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας σε κοινωνικές περιστάσεις;

Α. Παρατηρητικός/ή, λίγο αγχώδης

Β. Ζεστός/ή, εκδηλωτικός/ή

Γ. Ανοιχτός/ή σε συζητήσεις, αλλά όχι υπερβολικά

Δ. Φιλικός/ή, ανάλαφρος/η

Ε. Ευαίσθητος/η

ΣΤ. Στοχαστικός/ή

Ζ. Περίεργος/η, αναζητώ νέες ιδέες

Η. Δυναμικός/ή, αποφασιστικός/ή

Θ. Ονειροπόλος/α, δημιουργικός/ή

Ι. Πειθαρχημένος/η, ομαδικός/ή

3. Τι σας «τραβάει» περισσότερο σε μια ταινία;

Α. Το απρόβλεπτο και το σκοτεινό

Β. Η αγάπη και οι ανθρώπινες σχέσεις

Γ. Η ψυχολογία των χαρακτήρων

Δ. Το χιούμορ και οι ατάκες

Ε. Η συγκίνηση και τα συναισθηματικά μηνύματα

ΣΤ. Η διαχρονικότητα και η στοχαστική διάσταση

Ζ. Οι ιδέες που σας κάνουν να σκέφτεστε

Η. Η δράση και η ένταση

Θ. Οι φανταστικοί κόσμοι και η αίσθηση θαυμασμού

Ι. Η προσπάθεια, η επιμονή, η νίκη

4. Ποιο από τα παρακάτω θα σας έκανε να πείτε «ναι, αυτό θέλω να δω»;

Α. Ένα τρομακτικό trailer

Β. Μια τρυφερή σκηνή

Γ. Ένα δυνατό δράμα

Δ. Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο

Ε. Ένα συγκινητικό animation

ΣΤ. Ένα κλασικό αριστούργημα

Ζ. Ένα sci‑fi concept που σας μπερδεύει ευχάριστα

Η. Μια επική μάχη

Θ. Ένα μαγικό σύμπαν

Ι. Μια ιστορία αθλητικής υπέρβασης

Αποτελέσματα

Μετρήστε ποιο γράμμα επιλέξατε πιο συχνά.

Α — Horror

Αναζητάτε ένταση και δυνατές εμπειρίες. Ίσως αντιμετωπίζετε υψηλά επίπεδα στρες στην καθημερινότητά σας, αλλά οι ταινίες τρόμου σας επιτρέπουν να το βιώνετε με ασφάλεια. Σας ελκύει το απρόβλεπτο και δεν τρομάζετε εύκολα από σκοτεινά θέματα.

Β — Ρομαντικές

Είστε ζεστοί, κοινωνικοί και τρυφεροί άνθρωποι. Προτιμάτε ταινίες που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα χωρίς να σας κουράζουν. Η αγάπη και η συναισθηματική σύνδεση είναι σημαντικές για εσάς.

Γ — Drama

Σας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, οι σχέσεις, τα κίνητρα, οι αδυναμίες. Θέλετε οι ταινίες να σας κάνουν να σκέφτεστε και να νιώθετε. Αναζητάτε νόημα, όχι απλώς ψυχαγωγία.

Δ — Κωμωδίες

Είστε χαλαροί, φιλικοί και απολαμβάνετε την καλή διάθεση. Θέλετε να περνάτε καλά χωρίς περιττές δυσκολίες. Το χιούμορ είναι τρόπος ζωής για εσάς.

Ε — Animation

Έχετε ενσυναίσθηση και μια ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Σας αρέσουν ιστορίες που συγκινούν. Εκτιμάτε τις ανθρώπινες σχέσεις και τις τρυφερές στιγμές.

ΣΤ — Classics

Είστε καλλιεργημένοι, ανοιχτοί σε ιδέες και αγαπάτε τις διαχρονικές ιστορίες. Αναζητάτε ταινίες που σας προκαλούν πνευματικά και σας δίνουν κάτι να σκεφτείτε.

Ζ — Science Fiction

Είστε περίεργοι, δημιουργικοί και ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Σας συναρπάζουν οι ιδέες για το μέλλον, η τεχνολογία και οι μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν το μυαλό.

Η — Δράσης

Είστε δυναμικοί, αποφασιστικοί και αναζητάτε την αδρεναλίνη. Σας αρέσουν οι ήρωες, οι μάχες και οι ιστορίες που ανεβάζουν παλμούς.

Θ — Φαντασίας

Έχετε ανεξάντλητη φαντασία και απεριόριστη δημιουργικότητα. Σας ελκύουν οι μαγικοί κόσμοι, οι επικές ιστορίες και η συναισθηματική απόδραση από την πραγματικότητα.

Ι — Sports Movies

Είστε πειθαρχημένοι, κοινωνικοί και σταθεροί. Σας εμπνέουν οι ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και νίκης. Εκτιμάτε την ομαδικότητα και την προσωπική βελτίωση

* Πηγή: Vita