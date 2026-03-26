Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ – Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες
Οικονομία 26 Μαρτίου 2026, 07:20

Ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ – Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ, ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Στα 782,5 δισ. ευρώ ανήλθε η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων από 777,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ

Πρωταθλητές είναι οι 2.560.738 ιδιοκτήτες στην Αττική με ακίνητα συνολικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ ενώ στη τελευταία θέση 185.365 ιδιοκτήτες στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ακίνητη περιουσία αξίας 10,35 δισ. ευρώ

Ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ με τα φυσικά πρόσωπα να καλούνται να πληρώσουν 1,711 δις. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα 585,68 εκ. ευρώ.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ, ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επίσης, 428.147 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών κατοικίες έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 26 εκατ. ευρώ, ενώ 579.224 φορολογούμενοι με 583.724 δικαιώματα με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν συνολική έκπτωση ύψους 47,5 εκατ. ευρώ.

Ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ

Αναλυτικότερα, ο «χάρτης» με τον αριθμό των ιδιοκτητών, την αξία της ακίνητης περιουσίας και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ στις 13 περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

1. Περιφέρεια Αττικής: 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να ανέρχεται σε 161.137,58 ευρώ. Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ φθάνει τα 1,23 δισ. ευρώ και ο μέσος κατά κεφαλήν σε 480,90 ευρώ.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1.238.673 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 102,73 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 82.935 ευρώ, ο συνολικός φόρος σε 295,68 εκατ. ευρώ και ο μέσος σε 238 ευρώ.

3. Περιφέρεια Κρήτης: 421.971 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 42,66 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 101.090 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 122,45 εκατ. ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 290 ευρώ.

4. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 466.310 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 33,33 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 71.472 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 206 ευρώ και ο συνολικός σε 96,17 εκατ. ευρώ.

5. Περιφέρεια Πελοποννήσου: 398.724 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,94 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 80.099 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 226,92 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 90,48 εκατ. ευρώ.

6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 29,30 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 70.139 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 197 ευρώ και ο συνολικός σε 82,32 εκατ. ευρώ.

7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 212.271 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 26,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ είναι από τις υψηλότερες στη χώρα, φτάνοντας τα 122.947 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 378 ευρώ και ο συνολικός σε 80,24 εκατ. ευρώ.

8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 400.573 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 24,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 60.175 ευρώ με τον μέσο ΕΝΦΙΑ στα 181,27 ευρώ και το συνολικό στα 72,61 εκατ. ευρώ.

9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 326.121 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 23,09 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 70.805 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 211,73 ευρώ και ο συνολικός σε 69,05 εκατ. ευρώ.

10. Περιφέρεια Ηπείρου: 215.989 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 17,91 δισ. ευρώ με μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο 82.911,09 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 197,68 ευρώ και ο συνολικός φόρος σε 42,70 εκατ. ευρώ.

11. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 166.243 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 16,84 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 101.326 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ τα 291,40 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται περίπου σε 48,44 εκατ. ευρώ.

12.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 144.487 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 11,57 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 80.097 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 224,03 ευρώ και ο συνολικός τα 32,37 εκατ. ευρώ.

13. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 185.365 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,35 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να διαμορφώνεται σε 55.838 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ είναι ο χαμηλότερος στη χώρα στα 178,17 ευρώ και ο συνολικός στα 33,03 εκατ. ευρώ.

ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ανησυχία 26.03.26

Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Σκούφου
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Σύνταξη
Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Σύνταξη
Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Σύνταξη
Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βάιος Μπαλάφας
Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη - Βρέθηκε σε βάθος άνω των 30 μέτρων

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Σύνταξη
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Σύνταξη
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Ελλάδα 26.03.26

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Σύνταξη
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο
Κόσμος 26.03.26 Upd: 09:16

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

