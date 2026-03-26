Ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ – Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες

Στα 782,5 δισ. ευρώ ανήλθε η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων από 777,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ

Πρωταθλητές είναι οι 2.560.738 ιδιοκτήτες στην Αττική με ακίνητα συνολικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ ενώ στη τελευταία θέση 185.365 ιδιοκτήτες στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ακίνητη περιουσία αξίας 10,35 δισ. ευρώ

Ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ με τα φυσικά πρόσωπα να καλούνται να πληρώσουν 1,711 δις. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα 585,68 εκ. ευρώ.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ, ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επίσης, 428.147 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών κατοικίες έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 26 εκατ. ευρώ, ενώ 579.224 φορολογούμενοι με 583.724 δικαιώματα με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν συνολική έκπτωση ύψους 47,5 εκατ. ευρώ.

Ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ

Αναλυτικότερα, ο «χάρτης» με τον αριθμό των ιδιοκτητών, την αξία της ακίνητης περιουσίας και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ στις 13 περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

1. Περιφέρεια Αττικής: 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να ανέρχεται σε 161.137,58 ευρώ. Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ φθάνει τα 1,23 δισ. ευρώ και ο μέσος κατά κεφαλήν σε 480,90 ευρώ.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1.238.673 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 102,73 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 82.935 ευρώ, ο συνολικός φόρος σε 295,68 εκατ. ευρώ και ο μέσος σε 238 ευρώ.

3. Περιφέρεια Κρήτης: 421.971 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 42,66 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 101.090 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 122,45 εκατ. ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 290 ευρώ.

4. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 466.310 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 33,33 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 71.472 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 206 ευρώ και ο συνολικός σε 96,17 εκατ. ευρώ.

5. Περιφέρεια Πελοποννήσου: 398.724 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,94 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 80.099 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 226,92 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 90,48 εκατ. ευρώ.

6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 29,30 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 70.139 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 197 ευρώ και ο συνολικός σε 82,32 εκατ. ευρώ.

7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 212.271 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 26,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ είναι από τις υψηλότερες στη χώρα, φτάνοντας τα 122.947 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 378 ευρώ και ο συνολικός σε 80,24 εκατ. ευρώ.

8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 400.573 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 24,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 60.175 ευρώ με τον μέσο ΕΝΦΙΑ στα 181,27 ευρώ και το συνολικό στα 72,61 εκατ. ευρώ.

9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 326.121 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 23,09 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 70.805 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 211,73 ευρώ και ο συνολικός σε 69,05 εκατ. ευρώ.

10. Περιφέρεια Ηπείρου: 215.989 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 17,91 δισ. ευρώ με μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο 82.911,09 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 197,68 ευρώ και ο συνολικός φόρος σε 42,70 εκατ. ευρώ.

11. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 166.243 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 16,84 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 101.326 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ τα 291,40 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται περίπου σε 48,44 εκατ. ευρώ.

12.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 144.487 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 11,57 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 80.097 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 224,03 ευρώ και ο συνολικός τα 32,37 εκατ. ευρώ.

13. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 185.365 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,35 δισ. ευρώ, με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να διαμορφώνεται σε 55.838 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ είναι ο χαμηλότερος στη χώρα στα 178,17 ευρώ και ο συνολικός στα 33,03 εκατ. ευρώ.