«Οδηγός» για τον ΕΝΦΙΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σε λιγότερο από δέκα ημέρες, περισσότεροι από 7.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με συνολική αξία περιουσίας άνω των 800 δισ. ευρώ, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη από τις συνολικά 12 δόσεις ΕΝΦΙΑ, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που βρίσκονται αναρτημένα εδώ και λίγες ημέρες στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) και συγκεκριμένα στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ».

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει η αδικία για όσους επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο ακινήτων καθώς δεν θα δουν καμία έκπτωση εν αντιθέσει με εκείνους που θα πληρώσουν σε μία δόση το φόρο εισοδήματος και μπορούν ανάλογα την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης να έχουν έκπτωση φόρου λόγω εφάπαξ καταβολής από 2% έως 4%.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος παρουσιάζει σήμερα, μέσα από πραγματικά στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου, βήμα – βήμα τη διαδικασία εκτύπωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ 2026. Μέσα από 11 «κλικ» μπορεί κάποιος να βρει το φόρο που του αναλογεί και το βασικότερο να μάθει την ταυτότητα οφειλής ώστε στη συνέχεια να τον αποπληρώσει είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ.

Τα βήματα

Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Η σημαντικότερη αλλαγή εφέτος στον ΕΝΦΙΑ, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι η μείωση κατά 50% του φόρου για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενώ από του χρόνου ο εν λόγω ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται. Η μείωση κατά 50% αφορά τις κύριες κατοικίες χιλιάδων ιδιοκτητών που βρίσκονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής) και σε έως 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Αξίζει να τονιστεί η παραπάνω μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγήθηκε αυτόματα για 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων, ενώ για τη χορήγηση της μείωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.

-Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.

-Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η μείωση χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Επίσης σε ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα (σωρευτικά και για τις τρεις φυσικές καταστροφές) αξίας έως 500.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση ΕΝΦΙΑ 20%, ενώ αν η αξία είναι άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%, ενώ παραμένουν οι εκπτώσεις κατά 50% για χαμηλά εισοδήματα και κατά 100% για πολύτεκνούς και άτομα με αναπηρία με εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι επαγγελματικά ακίνητα που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά και όλα τα ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου ακόμη και αν είναι ασφαλισμένα για τις φυσικές καταστροφές που προβλέπει ο νόμος για τις κατοικίες πολιτών.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε συντελεστές ή τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Κατά συνέπεια αν κάποιος δεν έχει ασφαλισμένο το ακίνητό του για φυσικές καταστροφές το φυσιολογικό είναι να πληρώσει ακριβώς τον ίδιο φόρο που κατέβαλε και πέρυσι.

Το ηλικιακό κλιμάκιο

Αυτό δεν ισχύει, όμως, στην περίπτωση που κάποιο ακίνητο αλλάζει ηλικιακό κλιμάκιο. Σ αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του θα διαπιστώσει μείωση φόρου κατά 5% ανάλογα την ηλικία του ακινήτου. Ειδικότερα, ο συντελεστής παλαιότητας κτίσματος, διαμορφώνεται σε μια κλίμακα από 1 έως 1,25 ανάλογα με το έτος κατασκευής ως εξής: 26 έτη και άνω 1,00, από 20 έως και 25 έτη 1,05, από 15 έως και 19 έτη 1,10, από 10 έως και 14 έτη 1,15, από 5 έως και 9 έτη 1,20 και έως 4 έτη συντελεστής παλαιότητας 1,25. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι ακίνητα ηλικίας πάνω από 26 έτη έχουν τον χαμηλότερο συντελεστή παλαιότητας. Δηλαδή, το κράτος φορολογεί ένα ακίνητο κατασκευής του 1998 και ένα ακίνητο του 1956 με τον ίδιο συντελεστή παλαιότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφέτος εκδόθηκαν συνολικά 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26,1 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο

Οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ φέτος είναι όσοι στη διάρκεια του 2025:

-Απέκτησαν ακίνητο για πρώτη φορά και επιβαρύνονται με τον φόρο κατοχής ακινήτων που αναλογεί.

-Απέκτησαν επιπλέον ακίνητο.

-Διόρθωσαν την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης στο Ε9, στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, που ήταν ανοιχτή μέχρι πρόσφατα και προέκυψε αύξηση της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, λόγω δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών που νομιμοποιήθηκαν ή ευθυγράμμισαν τα δηλωθέντα στο Ε9 με τα στοιχεία που δήλωσαν στο Κτηματολόγιο και τα οποία εμφανίζουν αυξημένη επιφάνεια των ακινήτων.

-Αυξήθηκαν τα εισοδήματά τους με αποτέλεσμα να χάνουν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή κατά 100%.

-Μεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση και εκ του λόγου αυτού χάνουν τη μερική ή την ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα υπολογιστεί με τα νέα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ε9, έως τις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, αλλά εάν έγιναν διορθώσεις και στα προηγούμενα έτη, τότε θα γίνει και επανυπολογισμός για τον φόρο κατοχής των προηγούμενων ετών και θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, ο οποίος θα είναι είτε υψηλότερος είτε χαμηλότερος, ανάλογα με τις μεταβολές.

