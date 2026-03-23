23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
«Οδηγός» για τον ΕΝΦΙΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 07:16

«Οδηγός» για τον ΕΝΦΙΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027

Ντίνος Σιωμόπουλος
Σε λιγότερο από δέκα ημέρες, περισσότεροι από 7.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με συνολική αξία περιουσίας άνω των 800 δισ. ευρώ, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη από τις συνολικά 12 δόσεις ΕΝΦΙΑ, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που βρίσκονται αναρτημένα εδώ και λίγες ημέρες στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) και συγκεκριμένα στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ».

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει η αδικία για όσους επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο ακινήτων καθώς δεν θα δουν καμία έκπτωση εν αντιθέσει με εκείνους που θα πληρώσουν σε μία δόση το φόρο εισοδήματος και μπορούν ανάλογα την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης να έχουν έκπτωση φόρου λόγω εφάπαξ καταβολής από 2% έως 4%.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος παρουσιάζει σήμερα, μέσα από πραγματικά στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου, βήμα – βήμα τη διαδικασία εκτύπωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ 2026. Μέσα από 11 «κλικ» μπορεί κάποιος να βρει το φόρο που του αναλογεί και το βασικότερο να μάθει την ταυτότητα οφειλής ώστε στη συνέχεια να τον αποπληρώσει είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ.

Φέτος εκδόθηκαν συνολικά 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους

Τα βήματα

Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Η σημαντικότερη αλλαγή εφέτος στον ΕΝΦΙΑ, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι η μείωση κατά 50% του φόρου για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενώ από του χρόνου ο εν λόγω ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται. Η μείωση κατά 50% αφορά τις κύριες κατοικίες χιλιάδων ιδιοκτητών που βρίσκονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής) και σε έως 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Αξίζει να τονιστεί η παραπάνω μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγήθηκε αυτόματα για 583.724  δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων, ενώ για τη χορήγηση της μείωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.

-Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.

-Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η μείωση χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Επίσης σε ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα (σωρευτικά και για τις τρεις φυσικές καταστροφές) αξίας έως 500.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση ΕΝΦΙΑ 20%, ενώ αν η αξία είναι άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%, ενώ παραμένουν οι εκπτώσεις κατά 50% για χαμηλά εισοδήματα και κατά 100% για πολύτεκνούς και άτομα με αναπηρία με εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι επαγγελματικά ακίνητα που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά και όλα τα ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου ακόμη και αν είναι ασφαλισμένα για τις φυσικές καταστροφές που προβλέπει ο νόμος για τις κατοικίες πολιτών.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε συντελεστές ή τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Κατά συνέπεια αν κάποιος δεν έχει ασφαλισμένο το ακίνητό του για φυσικές καταστροφές το φυσιολογικό είναι να πληρώσει ακριβώς τον ίδιο φόρο που κατέβαλε και πέρυσι.

Το ηλικιακό κλιμάκιο

Αυτό δεν ισχύει, όμως, στην περίπτωση που κάποιο ακίνητο αλλάζει ηλικιακό κλιμάκιο. Σ αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του θα διαπιστώσει μείωση φόρου κατά 5% ανάλογα την ηλικία του ακινήτου. Ειδικότερα, ο συντελεστής παλαιότητας κτίσματος, διαμορφώνεται σε μια κλίμακα από 1 έως 1,25 ανάλογα με το έτος κατασκευής ως εξής: 26 έτη και άνω 1,00, από 20 έως και 25 έτη 1,05, από 15 έως και 19 έτη 1,10, από 10 έως και 14 έτη 1,15, από 5 έως και 9 έτη 1,20 και έως 4 έτη συντελεστής παλαιότητας 1,25. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι ακίνητα ηλικίας πάνω από 26 έτη έχουν τον χαμηλότερο συντελεστή παλαιότητας. Δηλαδή, το κράτος φορολογεί ένα ακίνητο κατασκευής του 1998 και ένα ακίνητο του 1956 με τον ίδιο συντελεστή παλαιότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφέτος εκδόθηκαν συνολικά 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26,1 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο

Οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ φέτος είναι όσοι στη διάρκεια του 2025:

-Απέκτησαν ακίνητο για πρώτη φορά και επιβαρύνονται με τον φόρο κατοχής ακινήτων που αναλογεί.

-Απέκτησαν επιπλέον ακίνητο.

-Διόρθωσαν την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης στο Ε9, στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, που ήταν ανοιχτή μέχρι πρόσφατα και προέκυψε αύξηση της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, λόγω δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών που νομιμοποιήθηκαν ή ευθυγράμμισαν τα δηλωθέντα στο Ε9 με τα στοιχεία που δήλωσαν στο Κτηματολόγιο και τα οποία εμφανίζουν αυξημένη επιφάνεια των ακινήτων.

-Αυξήθηκαν τα εισοδήματά τους με αποτέλεσμα να χάνουν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή κατά 100%.

-Μεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση και εκ του λόγου αυτού χάνουν τη μερική ή την ολική  απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα υπολογιστεί με τα νέα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ε9, έως τις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, αλλά εάν έγιναν διορθώσεις και στα προηγούμενα έτη, τότε θα γίνει και επανυπολογισμός για τον φόρο κατοχής των προηγούμενων ετών και θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, ο οποίος θα είναι είτε υψηλότερος είτε χαμηλότερος, ανάλογα με τις μεταβολές.

Πηγή: OT

Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Μία οικονομία 41 δισ. $ 22.03.26

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
Κόσμος 23.03.26 Upd: 07:20

Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ - Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές επιθέσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές στο Ιράν ενώ σε λίγες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ που έχει απειλήσει με επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β' γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
