Σε ποιες περιοχές θα μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές λόγω της έντονης χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών
Πολικές θερμοκρασίας επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου το κύμα ψύχους είναι ακόμη πιο έντονο.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές λόγω της έντονης χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών.
Ειδικότερα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στους δήμους Αμφίπολης, Θάσου, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του δήμου Παγγαίου, στους δήμους Άνδρου, Νευροκοπίου, στους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς του δήμου Σουφλίου, στη Δημοτική Ενότητα Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά του δήμου Λαγκαδά και στο Αχλαδοχώρι του δήμου Σιντικής, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.
Στο δήμο Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όμως οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
Στο Δήμο Δομοκού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα παραμείνουν κλειστά ενώ στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βιλσατίας δε θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
