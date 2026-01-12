Σαρωτικοί έλεγχοι για Airbnb – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb που αποκτούν χιλιάδες φορολογούμενοι.

H ΑΑΔΕ προγραμματίζει μπαράζ ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στα μισθώματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τα στοιχεία που θα εμφανίσουν οι φορολογούμενοι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Τα Airbnb

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα οριστικοποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου με βάση τα οποία προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Πώς φορολογούνται

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45% ενώ τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία το 2026 θα υπολογισθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και με συντελεστές 9%-44%.

Τα πρόστιμα

Αν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

– Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

– Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Πηγή: OT