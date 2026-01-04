newspaper
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Οικονομία 04 Ιανουαρίου 2026

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Μπορεί η βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb, Booking) να συνεχίζει να σπάει το όριο του ενός εκατ. κλινών, πλην όμως το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο.

Η κυβέρνηση προωθεί νέους περιορισμούς με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς ακινήτων και την ενίσχυση της προσιτής στέγης.

Οι περιορισμοί που έχουν ήδη επιβληθεί παραμένουν, επεκτείνονται σε νέες ζώνες και συνοδεύονται από εντατικούς ελέγχους για τη νόμιμη λειτουργία των καταλυμάτων.

Airbnb: περιορισμοί σε Αθήνα

Στην Αθήνα διατηρείται το καθεστώς περιορισμών που ισχύει από το 2025. Η αναστολή έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης παραμένει σε ισχύ στα 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή στον πυρήνα του κέντρου και στις γύρω περιοχές όπου έχει καταγραφεί υπερσυγκέντρωση Airbnb και έντονη πίεση στην κατοικία.

Μετά το κέντρο της Αθήνας, έρχεται η ώρα της Θεσσαλονίκης καθώς οι περιορισμοί ξεκινούν από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Συγκεκριμένα, στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα η αναστολή καλύπτει περιοχές όπως η Πλάκα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι, το Σύνταγμα, η Ομόνοια, το Μοναστηράκι, τα Εξάρχεια, τα Ιλίσια και η Νεάπολη. Στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα το «φρένο» ισχύει σε γειτονιές όπως το Μετς και ο Νέος Κόσμος, ενώ στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα αφορά τα Πετράλωνα, το Θησείο, το Μεταξουργείο, το Γκάζι, τον Βοτανικό και το Ρουφ.

Στις ζώνες αυτές δεν εκδίδονται νέοι Αριθμοί Μητρώου Ακινήτου, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο είναι νεοαποκτηθέν, ανακαινισμένο ή μέχρι σήμερα κενό, ενώ οι ήδη ενεργές καταχωρίσεις συνεχίζουν να λειτουργούν υπό το υφιστάμενο καθεστώς.

… και Θεσσαλονίκη

Μετά το κέντρο της Αθήνας, έρχεται η ώρα της Θεσσαλονίκης καθώς οι περιορισμοί ξεκινούν από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά. Από την ημερομηνία αυτή τίθεται σε εφαρμογή το πάγωμα νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου, κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο θα ισχύσει για ολόκληρο το 2026, με πρόβλεψη δυνατότητας χρονικής παράτασης και για τα επόμενα έτη.

O περιορισμός αφορά το ιστορικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια ακτίνα που ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς.

Airbnb

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του Λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο, όπου η τουριστική χρήση έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια σε βάρος της μόνιμης κατοικίας.

Η απαγόρευση νέων αδειών καλύπτει επίσης τις γειτονιές γύρω από τη Ροτόντα, την Καμάρα και τη Ναυαρίνου, αλλά και τμήματα της Βαλαωρίτου, καθώς και την Άνω Πόλη, περιοχές που τα τελευταία χρόνια μετατράπηκαν σε «θερμές ζώνες» βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι έλεγχοι στα Airbnb

Συνεχίζονται και εντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb. Οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο την ύπαρξη Αριθμού Μητρώου Ακινήτου, αλλά και τις προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ιδιοκτησία χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ τη ρύθμιση που προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ενός ακινήτου από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Τα ακίνητα οφείλουν να είναι χώροι κύριας χρήσης, με φυσικό φωτισμό, αερισμό και δυνατότητα κλιματισμού, να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και να πληρούν συγκεκριμένους κανόνες ασφάλειας, όπως υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαφυγής, πυροσβεστήρες και σήμανση εξόδου κινδύνου.

Απαιτούνται επίσης πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Την εφαρμογή και επαλήθευση των όρων αναλαμβάνουν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μικτά κλιμάκια με συμμετοχή της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες ειδοποιούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, ενώ οι ελεγκτές φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και γραπτή εντολή ελέγχου. Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε υποτροπή μέσα σε έναν χρόνο και τετραπλασιάζεται σε τρίτη διαπίστωση, καθιστώντας σαφές ότι οι έλεγχοι δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται η ΠΟΜΙΔΑ απέναντι στους νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Όπως επισημαίνει, ούτε η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί τη βασική αιτία του στεγαστικού προβλήματος, ούτε οι νέες ρυθμίσεις μπορούν να το επιλύσουν, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι πολλοί από τους χώρους αυτούς δεν είχαν ποτέ χρήση κατοικίας, αλλά ήταν βιοτεχνικοί ή γραφειακοί χώροι, οι οποίοι απαξιώθηκαν εδώ και δεκαετίες, ιδίως μετά την απαγόρευση αντίστοιχων χρήσεων στα αστικά κέντρα.

Ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ιδιοκτησία χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ τη ρύθμιση που προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ενός ακινήτου από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασης, είτε λόγω πώλησης είτε ενδεχομένως λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ρύθμιση αυτή προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, καθώς οδηγεί σε ουσιαστική απαξίωση του ακινήτου. Το πρόβλημα αναμένεται να είναι εντονότερο για τα μικρά καταλύματα στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύριες κατοικίες.

Πηγή: ΟΤ

