Ισχυρή και διαρκή δυναμική καταγράφει η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας μια ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2023 και εδραιώθηκε το 2024.

Τα στοιχεία του INSETE, δείχνουν σαφή διεύρυνση τόσο στον αριθμό των καταλυμάτων όσο και στη συνολική χωρητικότητα, με τη διεθνή ζήτηση να διαμορφώνει πλέον καθοριστικά το προφίλ της αγοράς.

Περισσότερα καταλύματα σε όλη τη διάρκεια του έτους

Το 2025 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων καταλυμάτων σε σχέση με το 2024, με τον Ιανουάριο να φτάνει τις 213 χιλιάδες μονάδες και τον Μάρτιο τις 222 χιλιάδες.

Το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική της αγοράς, καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό με 247 χιλιάδες καταλύματα

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, με κορύφωση τον Ιούνιο στις 242 χιλιάδες καταλύματα.

Το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική της αγοράς, καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό με 247 χιλιάδες καταλύματα. Παρά τη μικρή εποχική αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο και μετά, τα επίπεδα παρέμειναν σταθερά υψηλότερα από το 2024, με τον Νοέμβριο να κλείνει στις 213 χιλιάδες μονάδες, αυξημένες σε ετήσια βάση.

Εκρηκτική αύξηση της χωρητικότητας

Ακόμη εντονότερη είναι η εικόνα στις διαθέσιμες κλίνες. Από τις αρχές του έτους, η χωρητικότητα κινήθηκε έντονα ανοδικά, αγγίζοντας και ξεπερνώντας το ορόσημο του 1 εκατ. κλινών από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο.

Aκόμη και τον Νοέμβριο οι διαθέσιμες κλίνες παρέμειναν αυξημένες σε σχέση με πέρυσι

Το αποκορύφωμα καταγράφηκε τον Αύγουστο, με 1,081 εκατ. κλίνες – το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2019–2025.

Παρά τη φυσιολογική εποχική υποχώρηση το φθινόπωρο, ακόμη και τον Νοέμβριο οι διαθέσιμες κλίνες παρέμειναν αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή διεύρυνση της προσφοράς και τη μετατροπή της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε βασικό πυλώνα του τουριστικού προϊόντος.

Σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας παραμονής

Η μέση διάρκεια παραμονής παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις μέσα στο έτος. Το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε ήπια μείωση σε σχέση με το 2024, ωστόσο από την άνοιξη και μετά η εικόνα βελτιώθηκε.

Tην περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 διαμορφώνεται μια εικόνα σταθεροποίησης σε επίπεδα που θεωρούνται υψηλά

Το καλοκαίρι η μέση παραμονή σταθεροποιήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τις 4,2 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο – την καλύτερη επίδοση του έτους.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 διαμορφώνεται μια εικόνα σταθεροποίησης σε επίπεδα που θεωρούνται υψηλά για τα δεδομένα της τελευταίας διετίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Κυριαρχία αλλοδαπών ταξιδιωτών

Καθοριστικός παράγοντας της φετινής πορείας είναι η έντονη διεθνοποίηση της ζήτησης. Από τις αρχές του έτους, το ποσοστό των αλλοδαπών επισκεπτών αυξάνεται σταθερά, ξεπερνώντας το 90% κατά τους περισσότερους μήνες της θερινής περιόδου.

Ακόμη και μετά το τέλος της υψηλής σεζόν, η παρουσία των ξένων επισκεπτών παραμένει ισχυρή

Τον Σεπτέμβριο μάλιστα καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ, με τους αλλοδαπούς να αντιπροσωπεύουν το 94% των ταξιδιωτών.

Ακόμη και μετά το τέλος της υψηλής σεζόν, η παρουσία των ξένων επισκεπτών παραμένει ισχυρή, υπογραμμίζοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και την ανθεκτικότητα της τουριστικής ζήτησης.

Μια αγορά σε φάση ωρίμανσης

Η συνολική εικόνα του 2025 καταδεικνύει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης και σταθερής ανάπτυξης. Η συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών, η σταθεροποίηση της διάρκειας παραμονής και η κυριαρχία της διεθνούς ζήτησης συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής δυναμικής, με σαφείς προοπτικές αλλά και αυξημένες προκλήσεις για τη ρύθμιση και τη βιώσιμη ενσωμάτωσή της στον ευρύτερο τουριστικό και αστικό ιστό.

