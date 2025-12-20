Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτηση για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Aribnb) κατά τη φετινή χειμερινή σεζόν.

Σε πολλούς ορεινούς προορισμούς οι πληρότητες για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αγγίζουν το 90%, με τη διαθεσιμότητα να περιορίζεται καθημερινά. Οι πρώτες ενδείξεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε νέες εναλλακτικές επιλογές.

Αν η φετινή εορταστική κίνηση κινηθεί όπως προδιαγράφεται, το 2025 μπορεί να καταγραφεί ως μία από τις καλύτερες χρονιές σε φορολογικές εισπράξεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι πληρότητες σε Airbnb

Ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα έχει εξελιχθεί στο πιο δημοφιλές πάρκο της χώρας για τα Χριστούγεννα, με την περιοχή να σημειώνει ήδη πληρότητα 90%. Το ίδια και σε Μετέωρα, Περτούλι, Μουζάκι και Λίμνη Πλαστήρα.

Πολύ δημοφιλείς είναι και προορισμοί της Πελοποννήσου, τόσο οι ορεινοί -Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Καρύταινα-, που έχουν πια γεμίσει, όσο και οι πόλεις όπως η Καλαμάτα και το Ναύπλιο, που έχουν κάποιες λίγες επιλογές ακόμα διαθέσιμες.

Στην Αράχοβα, οι κρατήσεις αγγίζουν το 90%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 780 ευρώ, στο Μέτσοβο οι κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 1.100 ευρώ. Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς για Χριστούγεννα και οι κρατήσεις αγγίζουν το 85%.

Φέτος οι ταξιδιώτες προγραμμάτισαν έγκαιρα τις γιορτές τους, με αρκετούς να επιλέγουν άφιξη γύρω στις 23 Δεκεμβρίου και αναχώρηση μετά την Πρωτοχρονιά, αξιοποιώντας τις διακοπές ως τετραήμερο ή πενθήμερο.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι για ακόμη μία χρονιά ο εσωτερικός τουρισμός κινείται δυναμικά κατά την περίοδο των εορτών, με τις τιμές να παραμένουν σχετικά σταθερές παρά την αυξημένη ζήτηση.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Για το μήνα Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, καταγράφεται εποχική υποχώρηση, με τα καταλύματα να διαμορφώνονται σε 234 χιλ., παραμένοντας όμως υψηλότερα κατά 9 χιλιάδες έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Επιπλέον, οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,03 εκατ., σημειώνοντας εποχική αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένοντας υψηλότερες κατά +38 χιλ. έναντι των 992 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Πηγή ΟΤ