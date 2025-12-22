Σταθερά πάνω από ένα εκατομμύριο ήταν οι διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2025, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

H κυριαρχία των αλλοδαπών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι απόλυτη από τον Απρίλιο και μέχρι τον Οκτώβριο

Την ίδια στιγμή, η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Βάσει των στοιχείων των καταχωρισμένων καταλυμάτων στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Vrbo κ.λπ.), καταγράφηκε αύξηση 5% στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 και μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου.

Το απόλυτο νέο ρεκόρ στη βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), καταρρίφθηκε τον περασμένο Αύγουστο με 1,081 εκατ. κλίνες, δηλαδή με 58.000 κλίνες περισσότερες σε σχέση με αυτές του Αυγούστου του 2024, που ήταν 1,023 εκατομμύρια.

Αυξημένος έναντι του 2024 εμφανίστηκε στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 και ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ειδικότερα, τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκε ο υψηλότερος διαθέσιμος όγκος ακινήτων όλης της χρονιάς, με συνολικά 247 χιλιάδες καταλύματα έναντι 213 χιλιάδων τον Αύγουστο του 2024.

Χαρακτηριστικό της φετινής επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν ήταν και το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβριο υπήρχαν διαθέσιμα προς μίσθωση συνολικά 234 χιλιάδες καταλύματα, έναντι των 225 χιλιάδων του Οκτωβρίου 2024 (αυξημένα κατά 9 χιλιάδες).

Airbnb: Διάρκεια παραμονής

Σε ό,τι αφορά τη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαπιστώθηκε ότι κατά τους θερινούς μήνες φέτος ήταν λίγο πάνω από τις 4 διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας διετίας.

Ειδικότερα:

Τον Ιούλιο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις, όσες και τον Ιούλιο του 2024.

Τον Αύγουστο καταγράφηκε άνοδος στις 4,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +2,4% σε σχέση με τις 4,1 του Αυγούστου 2024, επίδοση που αποτέλεσε την υψηλότερη της περιόδου.

Τον Σεπτέμβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρούμενη στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο και καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.

Η συνολική εικόνα για το 10μηνο του 2025 έδειξε ότι, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις στις αρχές του έτους, η μέση διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη θετική πορεία της τελευταίας διετίας.

Κυριαρχία των ξένων

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των ταξιδιωτών που επιλέγουν τα καταλύματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η κυριαρχία των αλλοδαπών είναι απόλυτη από τον Απρίλιο και μέχρι τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά, από τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ προκύπτει ότι:

Τον Ιανουάριο, οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 60% του συνόλου των χρηστών των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έναντι 40% των ημεδαπών.

Τον Φεβρουάριο, το ποσοστό των αλλοδαπών αυξήθηκε στο 64%, με τους ημεδαπούς να υποχωρούν στο 36%, ενώ τον Μάρτιο οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 69%, με τους ημεδαπούς στο 31%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης από την αρχή της χρονιάς.

Τον Απρίλιο, οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 86% του συνόλου (14% ημεδαποί).

Τον Μάιο, η παρουσία των αλλοδαπών διατηρήθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο 92% (8% ημεδαποί), επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της περιόδου 2019-2025.

Τον Ιούνιο, η συμμετοχή των αλλοδαπών παρέμεινε στο 92%, καταδεικνύοντας σταθεροποίηση της διεθνούς υπεροχής στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Το γ’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αλλοδαπών ταξιδιωτών. Τον Ιούλιο, οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 91% (9% ημεδαποί), ενώ τον Αύγουστο ήταν στο 89%, με τους ημεδαπούς στο 11%.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»