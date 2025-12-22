newspaper
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:10

Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Σταθερά πάνω από ένα εκατομμύριο ήταν οι διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2025, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

H κυριαρχία των αλλοδαπών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι απόλυτη από τον Απρίλιο και μέχρι τον Οκτώβριο

Την ίδια στιγμή, η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Βάσει των στοιχείων των καταχωρισμένων καταλυμάτων στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Vrbo κ.λπ.), καταγράφηκε αύξηση 5% στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 και μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου.

Το απόλυτο νέο ρεκόρ στη βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), καταρρίφθηκε τον περασμένο Αύγουστο με 1,081 εκατ. κλίνες, δηλαδή με 58.000 κλίνες περισσότερες σε σχέση με αυτές του Αυγούστου του 2024, που ήταν 1,023 εκατομμύρια.

Αυξημένος έναντι του 2024 εμφανίστηκε στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 και ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ειδικότερα, τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκε ο υψηλότερος διαθέσιμος όγκος ακινήτων όλης της χρονιάς, με συνολικά 247 χιλιάδες καταλύματα έναντι 213 χιλιάδων τον Αύγουστο του 2024.

Χαρακτηριστικό της φετινής επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν ήταν και το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβριο υπήρχαν διαθέσιμα προς μίσθωση συνολικά 234 χιλιάδες καταλύματα, έναντι των 225 χιλιάδων του Οκτωβρίου 2024 (αυξημένα κατά 9 χιλιάδες).

Airbnb: Διάρκεια παραμονής

Σε ό,τι αφορά τη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαπιστώθηκε ότι κατά τους θερινούς μήνες φέτος ήταν λίγο πάνω από τις 4 διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας διετίας.

Ειδικότερα:

Τον Ιούλιο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις, όσες και τον Ιούλιο του 2024.

Τον Αύγουστο καταγράφηκε άνοδος στις 4,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +2,4% σε σχέση με τις 4,1 του Αυγούστου 2024, επίδοση που αποτέλεσε την υψηλότερη της περιόδου.

Τον Σεπτέμβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρούμενη στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο και καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.

Η συνολική εικόνα για το 10μηνο του 2025 έδειξε ότι, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις στις αρχές του έτους, η μέση διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη θετική πορεία της τελευταίας διετίας.

Κυριαρχία των ξένων

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των ταξιδιωτών που επιλέγουν τα καταλύματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η κυριαρχία των αλλοδαπών είναι απόλυτη από τον Απρίλιο και μέχρι τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά, από τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ προκύπτει ότι:

Τον Ιανουάριο, οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 60% του συνόλου των χρηστών των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έναντι 40% των ημεδαπών.

Τον Φεβρουάριο, το ποσοστό των αλλοδαπών αυξήθηκε στο 64%, με τους ημεδαπούς να υποχωρούν στο 36%, ενώ τον Μάρτιο οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 69%, με τους ημεδαπούς στο 31%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης από την αρχή της χρονιάς.

Τον Απρίλιο, οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 86% του συνόλου (14% ημεδαποί).

Τον Μάιο, η παρουσία των αλλοδαπών διατηρήθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο 92% (8% ημεδαποί), επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της περιόδου 2019-2025.

Τον Ιούνιο, η συμμετοχή των αλλοδαπών παρέμεινε στο 92%, καταδεικνύοντας σταθεροποίηση της διεθνούς υπεροχής στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Το γ’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αλλοδαπών ταξιδιωτών. Τον Ιούλιο, οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 91% (9% ημεδαποί), ενώ τον Αύγουστο ήταν στο 89%, με τους ημεδαπούς στο 11%.

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Business
Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
Τι προτείνουν οι τράπεζες 22.12.25

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Λιανεμπόριο: Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά – Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος
Οι επιπτώσεις της ακρίβειας 21.12.25

Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά - Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος

Οι έμποροι προσβλέπουν στο Δώρο για να πέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, σε συνδυασμό και το εορταστικό ωράριο για τα μαγαζιά - Βασικός στόχος ο τζίρος του Δεκεμβρίου να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
