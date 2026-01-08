newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 10:04
Τεράστιο μποτιλιάρισμο στον Κηφισό μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Ιανουαρίου 2026 | 06:10

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Με τον αριθμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατ. κλινών, η κυβέρνηση ενεργοποιεί αυστηρότερους κανόνες για τα ακίνητα τύπου Airbnb με επέκταση των απαγορεύσεων και νέους κόφτες με στόχο να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης περισσότερες κατοικίες και να μπει φρένο στο ράλι των τιμών στα ενοίκια.

Νέοι κόφτες με στόχο να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης περισσότερες κατοικίες

Στο κέντρο της Αθήνας διατηρείται το απαγορευτικό στην εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, επεκτείνεται ο κόφτης σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή θα ιδιοκατοικούνται σε περίπτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Τι ισχύει

Ειδικότερα, με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ακίνητα τύπου Αirbnb:

1. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2026 η αναστολή εγγραφής νέων ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στην Αθήνα αφορά περιοχές όπως Πλάκα, Κολωνάκι, Κουκάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη, Μετς, Νέος Κόσμος, Αγιος Αρτέμιος, Παγκράτι, Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, όποιος παραβιάσει τον κανόνα, είτε είναι κύριος του ακινήτου είτε νομέας, επικαρπωτής, υπεκμισθωτής ή τρίτος διαχειριστής, θα υπόκειται σε αυστηρά πρόστιμα. Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τις 40.000 ευρώ, αντιστοιχώντας στο ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από τον προηγούμενο έως τον νέο έλεγχο. Το πρόστιμο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και αποτελεί δημόσιο έσοδο.

2. Μετά το κέντρο της Αθήνας, έρχεται η ώρα της Θεσσαλονίκης καθώς οι περιορισμοί στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης αναμένεται να ενεργοποιηθούν την 1η Μαρτίου 2026. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου και θα ισχύει μέχρι τέλους του 2026, με πρόβλεψη δυνατότητας χρονικής παράτασης και για τα επόμενα έτη. O περιορισμός αφορά το ιστορικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για μια ακτίνα που ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς. Επίσης, εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο μέχρι της παρυφές της Ανω Πόλης.

3. Στις ζώνες όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όταν ένα ακίνητο μεταβιβάζεται, είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά, διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Airbnb, αλλά οδηγείται υποχρεωτικά στη μακροχρόνια μίσθωση ή στην ιδιοκατοίκηση. Με τον τρόπο αυτόν, η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης αποδεσμεύεται από το ακίνητο και παύει να το ακολουθεί σε περίπτωση μεταβίβασης.

Αυστηρές προδιαγραφές

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025 ενεργοποιήθηκαν αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας για τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

• Να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

• Να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.

• Να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής.

• Να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Οσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ ανά παράβαση και αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής. Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό απεντόμωσης, ούτε επαρκή αερισμό και κλιματισμό, υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26

Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026
English edition 08.01.26

Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026

Greek tax authorities plan a new wave of property auctions, including villas and high-end homes in sought-after areas, as overdue tax debts climb to record levels and enforcement measures intensify.

Σύνταξη
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Πόλο 08.01.26

Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Τι συζήτησαν στο Κολωνάκι o Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή - Οι διεργασίες στην Kεντροαριστερά και οι συζητήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο