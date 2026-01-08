Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Με τον αριθμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατ. κλινών, η κυβέρνηση ενεργοποιεί αυστηρότερους κανόνες για τα ακίνητα τύπου Airbnb με επέκταση των απαγορεύσεων και νέους κόφτες με στόχο να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης περισσότερες κατοικίες και να μπει φρένο στο ράλι των τιμών στα ενοίκια.

Νέοι κόφτες με στόχο να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης περισσότερες κατοικίες

Στο κέντρο της Αθήνας διατηρείται το απαγορευτικό στην εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, επεκτείνεται ο κόφτης σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή θα ιδιοκατοικούνται σε περίπτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Τι ισχύει

Ειδικότερα, με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ακίνητα τύπου Αirbnb:

1. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2026 η αναστολή εγγραφής νέων ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στην Αθήνα αφορά περιοχές όπως Πλάκα, Κολωνάκι, Κουκάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη, Μετς, Νέος Κόσμος, Αγιος Αρτέμιος, Παγκράτι, Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, όποιος παραβιάσει τον κανόνα, είτε είναι κύριος του ακινήτου είτε νομέας, επικαρπωτής, υπεκμισθωτής ή τρίτος διαχειριστής, θα υπόκειται σε αυστηρά πρόστιμα. Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τις 40.000 ευρώ, αντιστοιχώντας στο ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από τον προηγούμενο έως τον νέο έλεγχο. Το πρόστιμο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και αποτελεί δημόσιο έσοδο.

2. Μετά το κέντρο της Αθήνας, έρχεται η ώρα της Θεσσαλονίκης καθώς οι περιορισμοί στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης αναμένεται να ενεργοποιηθούν την 1η Μαρτίου 2026. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου και θα ισχύει μέχρι τέλους του 2026, με πρόβλεψη δυνατότητας χρονικής παράτασης και για τα επόμενα έτη. O περιορισμός αφορά το ιστορικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για μια ακτίνα που ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς. Επίσης, εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο μέχρι της παρυφές της Ανω Πόλης.

3. Στις ζώνες όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όταν ένα ακίνητο μεταβιβάζεται, είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά, διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Airbnb, αλλά οδηγείται υποχρεωτικά στη μακροχρόνια μίσθωση ή στην ιδιοκατοίκηση. Με τον τρόπο αυτόν, η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης αποδεσμεύεται από το ακίνητο και παύει να το ακολουθεί σε περίπτωση μεταβίβασης.

Αυστηρές προδιαγραφές

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025 ενεργοποιήθηκαν αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας για τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

• Να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

• Να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.

• Να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής.

• Να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Οσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ ανά παράβαση και αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής. Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό απεντόμωσης, ούτε επαρκή αερισμό και κλιματισμό, υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»