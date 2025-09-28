«Ό,τι καλύτερο μου συνέβη»: Η Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιο της από τον Μπεν Άφλεκ

Σε συνέντευξή της στο CBS News Sunday Morning στις 28 Σεπτεμβρίου, η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε με ευγνωμοσύνη για τον πολύκροτο χωρισμό της από από τον 53χρονο Μπεν Άφλεκ.

Αναφερόμενη στο χωρισμό της η Λόπεζ είπε ότι η εμπειρία ήταν καθαρτική. «Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Επειδή με άλλαξε», εξήγησε. «Με βοήθησε να ωριμάσω με έναν τρόπο που χρειαζόμουν».

Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που η νέα της ταινία, Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης (Kiss of the Spider Woman), έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance. Ο Άφλεκ συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστικός παραγωγός.

Η Λόπεζ αναφέρθηκε στις συνθήκες των γυρισμάτων, τα οποία συνέπεσαν με την ταραχώδη προσωπική της περίοδο.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη εποχή. Κάθε στιγμή στο σετ, κάθε στιγμή που έπαιζα τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη, και μετά, όταν επέστρεφα σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν υπέροχα. Και σκεφτόμουν: ‘Πώς μπορώ να δουλέψω μέσα σε όλο αυτό;’» είπε.

Πηγή προσκείμενη στο ζευγάρι δήλωσε στο PEOPLE τον Αύγουστο ότι η Λόπεζ είναι σε καλή κατάσταση και έχει αφοσιωθεί στην καριέρα της, προωθώντας το κινηματογραφικό της πάθος, το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης. «Αυτή είναι η ταινία που γύρισε πέρυσι στη Νέα Υόρκη, όταν η ίδια και ο Μπεν περνούσαν δύσκολα. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από τότε. Είναι πολύ χαρούμενη και απλά ευγνώμων για τη ζωή της», ανέφερε η πηγή.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί αρχικά το 2002 και είχε αρραβωνιαστεί, αλλά διέκοψε τον δεσμό το 2004.

Στη συνέχεια, η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι (2004-2014) αποκτώντας τα δίδυμα Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Η ταινία Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης, που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου, είναι μια μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ (βασισμένου στο μυθιστόρημα του 1976 του Μανουέλ Πουίγκ) και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Λόπεζ εμφανίζεται σε κινηματογραφικό μιούζικαλ.

Η σταρ ανέφερε στη συνέντευξή της ότι ο ρόλος τιμά τη μητέρα της, Γουαδαλούπε Ροντρίγκεζ, καθώς μεγάλωσε βλέποντας μιούζικαλ, τα οποία η μητέρα της «λάτρευε».