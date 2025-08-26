Τζένιφερ Λόπεζ: Η φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της και τα τρυφερά λόγια
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά με συγκινητικά λόγια για το Emy.
Η Τζένιφερ Λόπεζ με το non binary παιδί της απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές στα Χάμπτονς. Η διάσημη μαμά που λατρεύει τα παιδιά της Μαξ και Έμυ, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και σε μια εξ αυτών φαίνεται η ίδια μαζί με το 17χρονη Έμα στο πίσω μέρος ενός αυτοκίνητου. Μπροστά τους κάθεται ο δάσκαλος φωνητικής Στίβι Μακέι.
Σε άλλο στιγμιότυπο ωστόσο που ανέβασε σε story, φαίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ να κάθεται αγκαλιά με το παιδί της.
Οικογενειακώς επίσης έδωσαν το παρών στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης «Οθέλλος» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ.
Τζένιφερ Λόπεζ: «Πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου»
«Μόλις άφησε αυτή την μικρή “καρύδα” στην πρώτη ημέρα της τελευταίας τάξης. Όταν θα κοιτώ σε λίγα χρόνια από τώρα αυτή τη φωτογραφία, θα μου θυμίζει πως πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου».
Τζένιφερ Λόπεζ: Η λατρεία στα παδιά της
Τον Φλεβάρη, τα παιδιά της συμπλήρωσαν τα 17 χρόνια της ζωής τους και η τραγουδίστρια ένωσε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο του Max και της Emme -που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony- για να δημιουργήσει ένα συγκινητικό αφιέρωμα που κατέγραφε στιγμές από την παιδική τους ηλικία μέχρι σήμερα.
Με το τραγούδι της Miley Cyrus, «Edge of Midnight», να παίζει στο φόντο, ο Max και η Emme φαίνονται ως νήπια να τρέχουν στα παρασκήνια των συναυλιών με την Lopez, ως μικρά παιδιά να παίζουν σε μια κούνια και ως έφηβοι να απολαμβάνουν διακοπές με τη μαμά τους. «Δεκαεπτά», έγραψε η τραγουδίστρια του “Can’t Get Enough” στη λεζάντα.
«Σας αγαπώ πέρα και για πάντα 🥥🥥
