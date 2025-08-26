magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Τζένιφερ Λόπεζ: Η φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της και τα τρυφερά λόγια
26 Αυγούστου 2025

Τζένιφερ Λόπεζ: Η φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της και τα τρυφερά λόγια

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά με συγκινητικά λόγια για το Emy.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ με το non binary παιδί της απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές στα Χάμπτονς. Η διάσημη μαμά που λατρεύει τα παιδιά της Μαξ και Έμυ, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και σε μια εξ αυτών φαίνεται η ίδια μαζί με το 17χρονη Έμα στο πίσω μέρος ενός αυτοκίνητου. Μπροστά τους κάθεται ο δάσκαλος φωνητικής Στίβι Μακέι.

Σε άλλο στιγμιότυπο ωστόσο που ανέβασε σε story, φαίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ να κάθεται αγκαλιά με το παιδί της.

Οικογενειακώς επίσης έδωσαν το παρών στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης «Οθέλλος» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Τζένιφερ Λόπεζ: «Πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου»

«Μόλις άφησε αυτή την μικρή “καρύδα” στην πρώτη ημέρα της τελευταίας τάξης. Όταν θα κοιτώ σε λίγα χρόνια από τώρα αυτή τη φωτογραφία, θα μου θυμίζει πως πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου».

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Τζένιφερ Λόπεζ: Η λατρεία στα παδιά της

Τον Φλεβάρη, τα παιδιά της συμπλήρωσαν τα 17 χρόνια της ζωής τους και η τραγουδίστρια ένωσε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο του Max και της Emme -που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony- για να δημιουργήσει ένα συγκινητικό αφιέρωμα που κατέγραφε στιγμές από την παιδική τους ηλικία μέχρι σήμερα.

Με το τραγούδι της Miley Cyrus, «Edge of Midnight», να παίζει στο φόντο, ο Max και η Emme φαίνονται ως νήπια να τρέχουν στα παρασκήνια των συναυλιών με την Lopez, ως μικρά παιδιά να παίζουν σε μια κούνια και ως έφηβοι να απολαμβάνουν διακοπές με τη μαμά τους. «Δεκαεπτά», έγραψε η τραγουδίστρια του “Can’t Get Enough” στη λεζάντα.

«Σας αγαπώ πέρα και για πάντα 🥥🥥

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)

Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τη σουηδική Μιάλμπι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο επιθετικός από τη Γκάμπια.

Σύνταξη
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)

Θρύλος της Λίβερπουλ και γέννημα-θρέμμα της πόλης, ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει με την ψυχή του το γκολ που χάρισε στους «ρεντς» τη νίκη επί της Νιούκαστλ...

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν
Σφοδρά πυρά 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
