Η Έλεν ντε Τζενέρις μοιράζεται στιγμιότυπα από τη νέα της ζωή στην Αγγλία με την σύζυγο της, Πόρτια ντε Ρόσι

Η Έλεν ντε Τζενέρις δίνει μια γεύση από τη νέα ζωή της συζύγου της, Πόρτια ντε Ρόσι, στην αγγλική ύπαιθρο. Σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 20 Αυγούστου, η πρώην παρουσιάστρια talk show μοιράστηκε ένα βίντεο με τη ντε Ρόσι να ιππεύει το άλογό της.

«Η Πόρτια ζει το όνειρό της ιππεύοντας το άλογό της στην αγγλική ύπαιθρο και στο χωριό», έγραψε, πριν αστειευτεί: «Θεέ μου, ελπίζω να γυρίσει σύντομα στο σπίτι».

Στο βίντεο, η κωμικός ρώτησε τη σύζυγό της: «Πας για φωτογράφηση;», με την Ρόσι να απαντά «Όχι» γελώντας, καθώς συνέχιζε να περπατά με το άλογό της σε ένα μονοπάτι.

Με το τραγούδι «August» της Τέιλορ Σουίφτ να παίζει στο βάθος, το βίντεο δείχνει την ηθοποιό να χαμογελάει ενώ ιππεύει το άλογο σε ένα χωματόδρομο πριν περάσει από εξοχικά σπίτια στην αγγλική ύπαιθρο.

Μπορεί επίσης να τη δει κανείς να ιππεύει το άλογο σε ένα χωράφι και σε ένα άλλο μονοπάτι περιτριγυρισμένο από δέντρα.

Από την Καλιφόρνια στην Αγγλία «λόγω Τραμπ»

Η Έλεν ντε Τζενέρις, μετακόμισε με την σύζυγο της στην Αγγλία από τις ΗΠΑ, έπειτα από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, όπως υποστήριξε η ίδια.

Πιο συγκεκριμένα, στις 20 Ιουλίου, ο Άγγλος δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Μπέικον τη ρώτησε αν η νίκη του Τραμπ έπαιξε ρόλο στη μετεγκατάστασή τους -ερώτημα στο οποίο εκείνη απάντησε «Ναι», σύμφωνα με το BBC.

Σημείωσε επίσης ότι η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι καλύτερη για εκείνες. Το ζευγάρι «έφτασε εδώ την ημέρα πριν τις εκλογές», θυμήθηκε, «και ξυπνήσαμε με πολλά μηνύματα από τους φίλους μας με emoji που έκλαιγαν, και εγώ σκέφτηκα, ‘Τελείωσε’… Και είπαμε, ‘Θα μείνουμε εδώ’».

«Μετακομίσαμε εδώ τον Νοέμβριο, που δεν ήταν η ιδανική εποχή, αλλά είδα χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή μου», συνέχισε η γεννημένη στην Καλιφόρνια παρουσιάστρια. «Μας αρέσει πολύ εδώ. Η Πόρσια έφερε τα άλογά της εδώ, εγώ έχω κότες και είχαμε πρόβατα».

*Με πληροφορίες από: People