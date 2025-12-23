magazin
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23 Δεκεμβρίου 2025 | 10:40

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ήταν το 1997 όταν κατάφερε και κέρδισε μια θέση στο καστ του Τιτανικού, προκειμένου να υποδυθεί την Λίζι Κάλβερτ – εγγονή της Ρόουζ. Για τους περισσότερους ηθοποιούς, απλά και μόνο η επιλογή τους στο φιλμ που σάρωσε στο box office και τα Όσκαρ θα ήταν υπέρ αρκετή. Ωστόσο, η Σούζι Άμις έχει κάτι άλλο να θυμάται από εκείνη την ταινία.

Στα γυρίσματα θα δει για πρώτη φορά τον Τζέιμς Κάμερον και λίγο αργότερα μια σχέση ανάμεσα στην 35χρονη ηθοποιό και τον επιτυχημένο σκηνοθέτη. Μια σχέση που άργησε τρία χρόνια να δει το φως της δημοσιότητας, καθώς ο Κάμερον ήταν παντρεμένος εκείνη την περίοδο με την Λίντα Χάμιλτον.

Το 1999 θα πέσουν οι τίτλοι τέλους σε εκείνον τον γάμο και ένα χρόνο αργότερα θα παντρευτεί την Σούζι Άμις (την πέμπτη σύζυγό του και τελευταία, όπως όλα δείχνουν). Ένας γάμος που θα σημάνει το τέλος της στον χώρο της υποκριτικής και του modeling – ωστόσο είναι κάτι που δεν την ενόχλησε.

Σε αυτά τα 25 χρόνια κοινής ζωής, η Σούζι Άμις πάντα στέκεται στο πλευρό του Τζέιμς Κάμερον, τον συνοδεύει στο κόκκινο χαλί και τις πρεμιέρες, αλλά σπάνια μιλάει. Αυτή η «σιωπή» έσπασε σε μια συνέντευξή τους στο περιοδικό People, όπου μοιράστηκε μερικές «εικόνες» από τις στιγμές τους.

«Περπάταμε στο σπίτι φορώντας τις κάλτσες μας, διαβάζουμε βιβλία με μανία, ανάβουμε φωτιές στο τζάκι και κάνουμε παρέα – σχεδόν 30 χρόνια μετά, δεν υπάρχει στιγμή που να μην έχουμε κάτι να συζητήσουμε» είπε η Άμις για τη ζωή τους στη Νέα Ζηλανδία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Suzy Amis Cameron (@suzyamiscameron)

Η στιγμή που φοβήθηκε περισσότερο στη σχέση τους ήταν όταν ο Τζέιμς Κάμερον αποφάσισε να καταδυθεί με το Deepsea Challenger στο βαθύτερο σημείο του Ειρηνικού Ωκεανού (στον πυθμένα της τάφρου των Μαριάνων).

«Όταν μου το είπε, πίστευα ότι δεν θα τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» αποκάλυψε η Σούζι Άμις. «Όμως όλες αυτές οι σκέψεις μου έφυγαν όταν είδα τον ενθουσιασμό του. Ήταν σαν μικρό παιδί».

Και ο Τζέιμς Κάμερον δεν την ξέχασε σε αυτό το παράτολμο εγχείρημα. Ενώ βρισκόταν στο  Deepsea Challenger της είπε «σε αγαπάω μωρό μου, από τα βάθη του ωκεανού».

* Ο Τζέιμς Κάμερον και η Σούζι Άμις στην πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni)

Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;
Ακούω γνώμες 22.12.25

Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Με την γνωστή κυβερνητική «καραμέλα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο στράφηκε και πάλι κατά των αγροτών τονίζοντας προκλητικά ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - όπως είπε -«σε όσους προτείνουν να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν»

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
