Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Ήταν το 1997 όταν κατάφερε και κέρδισε μια θέση στο καστ του Τιτανικού, προκειμένου να υποδυθεί την Λίζι Κάλβερτ – εγγονή της Ρόουζ. Για τους περισσότερους ηθοποιούς, απλά και μόνο η επιλογή τους στο φιλμ που σάρωσε στο box office και τα Όσκαρ θα ήταν υπέρ αρκετή. Ωστόσο, η Σούζι Άμις έχει κάτι άλλο να θυμάται από εκείνη την ταινία.

Στα γυρίσματα θα δει για πρώτη φορά τον Τζέιμς Κάμερον και λίγο αργότερα μια σχέση ανάμεσα στην 35χρονη ηθοποιό και τον επιτυχημένο σκηνοθέτη. Μια σχέση που άργησε τρία χρόνια να δει το φως της δημοσιότητας, καθώς ο Κάμερον ήταν παντρεμένος εκείνη την περίοδο με την Λίντα Χάμιλτον.

Το 1999 θα πέσουν οι τίτλοι τέλους σε εκείνον τον γάμο και ένα χρόνο αργότερα θα παντρευτεί την Σούζι Άμις (την πέμπτη σύζυγό του και τελευταία, όπως όλα δείχνουν). Ένας γάμος που θα σημάνει το τέλος της στον χώρο της υποκριτικής και του modeling – ωστόσο είναι κάτι που δεν την ενόχλησε.

Σε αυτά τα 25 χρόνια κοινής ζωής, η Σούζι Άμις πάντα στέκεται στο πλευρό του Τζέιμς Κάμερον, τον συνοδεύει στο κόκκινο χαλί και τις πρεμιέρες, αλλά σπάνια μιλάει. Αυτή η «σιωπή» έσπασε σε μια συνέντευξή τους στο περιοδικό People, όπου μοιράστηκε μερικές «εικόνες» από τις στιγμές τους.

«Περπάταμε στο σπίτι φορώντας τις κάλτσες μας, διαβάζουμε βιβλία με μανία, ανάβουμε φωτιές στο τζάκι και κάνουμε παρέα – σχεδόν 30 χρόνια μετά, δεν υπάρχει στιγμή που να μην έχουμε κάτι να συζητήσουμε» είπε η Άμις για τη ζωή τους στη Νέα Ζηλανδία.

Η στιγμή που φοβήθηκε περισσότερο στη σχέση τους ήταν όταν ο Τζέιμς Κάμερον αποφάσισε να καταδυθεί με το Deepsea Challenger στο βαθύτερο σημείο του Ειρηνικού Ωκεανού (στον πυθμένα της τάφρου των Μαριάνων).

«Όταν μου το είπε, πίστευα ότι δεν θα τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» αποκάλυψε η Σούζι Άμις. «Όμως όλες αυτές οι σκέψεις μου έφυγαν όταν είδα τον ενθουσιασμό του. Ήταν σαν μικρό παιδί».

Και ο Τζέιμς Κάμερον δεν την ξέχασε σε αυτό το παράτολμο εγχείρημα. Ενώ βρισκόταν στο Deepsea Challenger της είπε «σε αγαπάω μωρό μου, από τα βάθη του ωκεανού».

* Ο Τζέιμς Κάμερον και η Σούζι Άμις στην πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni)