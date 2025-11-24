magazin
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Culture Live 24 Νοεμβρίου 2025

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Ο Udo Kier, ο Γερμανός ηθοποιός που εμφανίστηκε σε 275 ρόλους σε ταινίες του Χόλιγουντ και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων πολλών ταινιών των Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant και Lars von Trier, αλλά και του δικού μας Όμηρου Ευστρατιάδη, («Η Πρόκληση», 1971 και οι «Ερωτομανείς», 1971) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο σύντροφός του Ντέλμπερτ Μακμπράιντ στο Variety.

Ο ηθοποιός πέθανε σε νοσοκομείο στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, όπως έγραψε ο φίλος του, ο φωτογράφος Μάικλ Τσάιλντερς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

«Είναι καλύτερα να είσαι κακός»

Γνωστός για το διαπεραστικό του βλέμμα, ο Kier συχνά υποδύονταν ρόλους κακών, τεράτων και ανατριχιαστικών χαρακτήρων. Έχει υποδυθεί πολλές φορές βρικόλακες και Ναζί. Έπαιξε σε ταινίες, τηλεόραση, μουσικά βίντεο και βιντεοπαιχνίδια, και μερικές φορές αναφερόταν ως καρατερίστας για τις σταθερά αξιομνημόνευτες ερμηνείες του στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και το Χόλιγουντ.

«Μου αρέσουν οι ταινίες τρόμου», είχε πει κάποτε, «γιατί αν παίζεις μικρούς ή guest ρόλους σε ταινίες, είναι καλύτερα να είσαι κακός και να τρομάζεις τον κόσμο παρά να είσαι ο τύπος που δουλεύει στο ταχυδρομείο και γυρνάει σπίτι στη γυναίκα και τα παιδιά του. Το κοινό θα σε θυμάται περισσότερο».

Udo Kier & Γιάννης Πουλόπουλος (Οι Ερωτομανείς)

YouTube thumbnail

YouTube thumbnail

Φρικτή παιδική ηλικία

Ο Kier γεννήθηκε ως Udo Kierspe στη Γερμανία το 1944. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε και έπρεπε να διασωθεί από τα ερείπια του μαιευτηρίου μαζί με τη μητέρα του.

Η παιδική του ηλικία στη μεταπολεμική Γερμανία ήταν «φρικτή», όπως είπε στον Guardian το 2002: «Ο πατέρας μου ήταν ήδη παντρεμένος και είχε τρία παιδιά όταν γεννήθηκα, και η μητέρα μου δεν το ήξερε. Έτσι, μεγαλώσαμε φτωχά. Δεν είχαμε ζεστό νερό μέχρι τα 17 μου».

Ως έφηβος, ο Kier εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο για να βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να «ξεφύγει από τη μιζέρια στην οποία γεννήθηκε». Στα 16 του, έγινε φίλος με τον μελλοντικό σκηνοθέτη Rainer Fassbinder, που τότε ήταν 15 ετών, ενώ έπιναν σε ένα μπαρ της εργατικής τάξης στην Κολωνία.

Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει αγγλικά, τον ανακάλυψαν σε ένα καφέ. «Μου άρεσε η προσοχή, οπότε έγινα ηθοποιός», είπε κάποτε. Ο ρόλος που τον έκανε διάσημο ήταν στην ταινία τρόμου του 1970, Mark of the Devil.

«Ο πατέρας μου ήταν ήδη παντρεμένος και είχε τρία παιδιά όταν γεννήθηκα, και η μητέρα μου δεν το ήξερε. Έτσι, μεγαλώσαμε φτωχά. Δεν είχαμε ζεστό νερό μέχρι τα 17 μου»

Photo: Wikimedia Commons

Ο παράγοντας τύχη

Ο Kier συχνά περιέγραφε την καριέρα του ως διαμορφωμένη από την τύχη. Καθόταν στο αεροπλάνο δίπλα στον σκηνοθέτη του Andy Warhol, τον Paul Morrissey, ο οποίος τον επέλεξε για τον ρόλο του Φρανκενστάιν στην ταινία Flesh for Frankenstein του 1973 και στη συνέχεια για τον ρόλο του Δράκουλα στην ταινία Blood for Dracula του 1974.

«Ήμουν τόσο αδύναμος από το να τρώω μόνο σαλάτα για να παίξω τον Δράκουλα που κινούμουν με αναπηρικό καροτσάκι» θα πει o Kier το 2022 στον Guardian.

Επανενώθηκε με τον φίλο του Fassbinder και εμφανίστηκε στις ταινίες του The Stationmaster’s Wife, Lola, The Third Generation και Lili Marleen, καθώς και στη μίνι σειρά Berlin Alexanderplatz.

Νονός του γιου του Lars Von Trier

Στη δεκαετία του ’80, γνώρισε τον νεαρό προκλητικό Δανό σκηνοθέτη Lars Von Trier, ο οποίος τον επέλεξε για την τηλεοπτική παραγωγή του 1987 «Μήδεια» (Medea) και ξεκίνησε μια συνεργασία που διήρκεσε δεκαετίες. Ο Kier, ο οποίος ήταν επίσης νονός του γιου του Von Trier, εμφανίστηκε στα έργα του σκηνοθέτη Epidemic, Europa, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia και Nymphomaniac: Vol. II.

Ο Van Sant, που λάτρευε τις ερμηνείες του Kier στις ταινίες Frankenstein και Dracula, του πρόσφερε τον πρώτο του αμερικανικό ρόλο στην ταινία My Own Private Idaho (Το Δικό μου Αϊντάχο) του 1991. Η Madonna, θαυμάστρια της ταινίας My Own Private Idaho, επέλεξε τον Kier για τον ρόλο του άντρα της στο βιβλίο της Sex του 1992, και στη συνέχεια στα μουσικά βίντεο για τα τραγούδια Erotica και Deeper and Deeper.

Ο Kier εμφανίστηκε επίσης σε μουσικά βίντεο για τους Supertramp, Korn και Eve.

Στην οθόνη μέχρι το τέλος

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο Kier συνέχισε να παίζει μικρούς αλλά αξιομνημόνευτους ρόλους σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, όπως Ace Ventura: Pet Detective, Johnny Mnemonic, Armageddon, End of Days και Blade.

Αργότερα, ο Kier εμφανίστηκε στις ταινίες του S Craig Zahler, τις Brawl in Cell Block 99 και Dragged Across Concrete, και ήταν ο πρωταγωνιστής στην κωμωδία Swan Song του 2022, όπου υποδύθηκε έναν υπερόπτη, συνταξιούχο κομμωτή που δραπετεύει από ένα γηροκομείο για να κάνει τα μαλλιά και το μακιγιάζ μιας πρώην πελάτισσάς του που έχει πεθάνει.


Για την πολυγραφική καριέρα του, είπε κάποτε: «100 ταινίες είναι κακές, 50 ταινίες μπορείς να τις δεις με ένα ποτήρι κρασί και 50 ταινίες είναι καλές».

Η τελευταία ταινία του Kier ήταν το πολιτικό θρίλερ The Secret Agent, στο οποίο υποδύθηκε έναν Εβραίο επιζώντα του Ολοκαυτώματος που βρέθηκε παγιδευμένος στα τελευταία χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας. Θα εμφανιστεί επίσης στο OD, το επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι τρόμου του Ιάπωνα δημιουργού Hideo Kojima και του παραγωγού Jordan Peele.

«Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δαίμονας στον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω, αλλά αν μπορούσες, θα έκανες πολλά πράγματα διαφορετικά» είχε πει ο Kier μόλις το 2022, στον Guardian.

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από theguardian.com

