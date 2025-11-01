Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών
Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο τουρκικής καταγωγής γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό, ο οποίος εμφανίστηκε σε περίπου 80 ταινίες – ανάμεσά τους «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και «Νικίτα» του Λυκ Μπεσόν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Τσεκί Καριό).
Ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα»
«The Bear» 1988
Aventura
Director: Jean-Jacques Annaud Basada en la novela «The Grizzly King» de James Oliver Curwood
Protagonistas:
«Bart» The Bear
«Youk» The Bear
Tchéky Karyo
#TheBear #Movies #ButacaDeCine #The80s pic.twitter.com/KCiTv2nOaK
— Heriberto Garza Z. (@ElCapi76) March 6, 2023
«Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.
Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα», υποδυόμενος έναν κυνηγό αρκούδων που αισθάνεται τύψεις.
Ακολουθεί ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, το 1990, όταν υποδύεται έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που στρατολογεί τη «Νικίτα» και την εκπαιδεύει για να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, στην ταινία του Λυκ Μπεσόν.
Very sad news Tchéky Karyo passed away today.
4 October 1953 – 31 October 2025
La Femme Nikita 1990
Directed by Luc Besson
Tcheky Karyo & Anne Parillaud pic.twitter.com/C7yTmaLv07
— La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) October 31, 2025
Συνεργασίες
Ο Καριό είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί» το 2001), τον βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira» το 1995) και τον αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος» το 1992).
Πηγή: ΑΠΕ
