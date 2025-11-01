magazin
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
01 Νοεμβρίου 2025

Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».

Spotlight

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο τουρκικής καταγωγής γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό, ο οποίος εμφανίστηκε σε περίπου 80 ταινίες – ανάμεσά τους «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και «Νικίτα» του Λυκ Μπεσόν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Τσεκί Καριό).

Ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα»

«Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα», υποδυόμενος έναν κυνηγό αρκούδων που αισθάνεται τύψεις.

Ακολουθεί ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, το 1990, όταν υποδύεται έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που στρατολογεί τη «Νικίτα» και την εκπαιδεύει για να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, στην ταινία του Λυκ Μπεσόν.

Συνεργασίες

Ο Καριό είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί» το 2001), τον βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira» το 1995) και τον αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος» το 1992).

Πηγή: ΑΠΕ

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικές επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
01.11.25

Ρωσικές επιθέσεις απειλούν την «ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων»

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικές «σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο
01.11.25

Σε αυξημένη επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τίθενται σε επίπεδο επιφυλακής ένα» αναφέρει η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με φόντο τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Κυπριακό: Ο Ναμί εξηγεί υπό ποιους όρους η Τουρκία θα ανάψει πράσινο φως για συνομιλίες
01.11.25

«Υπό ποιους όρους η Τουρκία» θα ανάψει πράσινο φως για συνομιλίες στο Κυπριακό

Εάν διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo, η Τουρκία θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, εκτιμά ο Οζντίλ Ναμί.

Σύνταξη
Γερμανία: Προβλήματα στις πτήσεις από και προς το Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone
01.11.25

Drone κάνει άνω κάτω τις πτήσεις στο Βερολίνο

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου καθώς ο εντοπισμός drone προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση των αεροπορικών δρομολογίων.

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
