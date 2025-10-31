magazin
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο τελευταίος αντάρτης της εικόνας: Πέθανε ο Πίτερ Γουότκινς — ο σκηνοθέτης που δεν «γονάτισε» ποτέ
Πένθος 31 Οκτωβρίου 2025 | 23:26

Ο τελευταίος αντάρτης της εικόνας: Πέθανε ο Πίτερ Γουότκινς — ο σκηνοθέτης που δεν «γονάτισε» ποτέ

Ο Πίτερ Γουότκινς, ο ριζοσπαστικός σκηνοθέτης που άφησε πίσω του έργα–ορόσημα όπως το «The War Game» και το «La Commune», πέθανε σε ηλικία 90 ετών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Spotlight

Ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα, ο Βρετανός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, πέθανε στις 30 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τα 90ά του γενέθλια.

Ο άνθρωπος που αμφισβήτησε όσο λίγοι τη λειτουργία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σήμερα θεωρείται προφητικό, φεύγει σχεδόν όπως έζησε: στο περιθώριο των μεγάλων θεσμών, αλλά με βαθιά επιρροή σε όσους τον ανακάλυψαν.

Γνωστός για την αταλάντευτη στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, ο Γουότκινς πίστευε ότι «ο κινηματογράφος και η τηλεόραση κατασκευάζουν παθητικούς θεατές».

Σε μια από τις πιο εμβληματικές δηλώσεις του είχε γράψει πως: «Δεν πιστεύω ότι το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης θα φτάσει ποτέ στην πραγμάτωσή του αν αφήσουμε τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην παρούσα τους κατάσταση.»

Εκείνος αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή για να αποδείξει το αντίθετο.

«Δεν πιστεύω ότι το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης θα φτάσει ποτέ στην πραγμάτωσή του αν αφήσουμε τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην παρούσα τους κατάσταση.»

YouTube thumbnail

Ένας θρύλος της εικόνας

Ο Πίτερ Γουότκινς γεννήθηκε το 1935 στο Νόρμπιτον του Σάρεϊ. Το τραύμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου —με συνεχείς μετακινήσεις και στη συνέχεια τη στρατιωτική του θητεία— διαμόρφωσαν από νωρίς την πολιτική του συνείδηση.

Μετά το Κέιμπριτζ και τη RADA, εγκαταστάθηκε στο Καντέρμπουρι, όπου γύρισε ερασιτεχνικές ταινίες με τη βοήθεια μιας ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας. Σε αυτές τις πρώτες του δουλειές διαμορφώθηκε ήδη το ύφος που θα τον καθόριζε: πραγματικοί άνθρωποι μπροστά στην κάμερα, όχι επαγγελματίες ηθοποιοί, και θεματικό επίκεντρο η εμπειρία της βίας και της εξουσίας.

Το BBC τον εντόπισε και τον κάλεσε να σκηνοθετήσει για την τηλεόραση. Η αρχή υπήρξε θριαμβευτική: το «Culloden» (1964) αναπαράστησε τη μάχη του 1746 σαν τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Η Guardian μίλησε για «αξέχαστο πείραμα». Αλλά ο Γουότκινς δεν ήθελε απλώς να συγκλονίσει· ήθελε να ανοίξει πολιτική συζήτηση.

Και το κατάφερε. Με κόστος.

YouTube thumbnail

Το «The War Game»: μια ταινία που απαγορεύτηκε επειδή έλεγε την αλήθεια

Το 1966 ολοκλήρωσε το «The War Game», μια υποτιθέμενη «τήρηση ψυχραιμίας» σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος στη Βρετανία. Με απολύτως ρεαλιστική αναπαράσταση και στοιχεία από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, η ταινία έδειχνε αυτό που κανείς δεν τολμούσε να δει.

Το BBC την έκρινε «υπερβολικά τρομακτική για τηλεοπτική μετάδοση».

Χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση του Χάρολντ Γουίλσον είχε επέμβει για να την αποσύρει.

Η ταινία προβλήθηκε τελικά στους κινηματογράφους και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ένα από τα πιο ειρωνικά επεισόδια στην ιστορία της Ακαδημίας: ένα ντοκιμαντέρ που κέρδισε επειδή δεν του επετράπη να προβληθεί στην τηλεόραση.

Μετά από αυτό, ο Γουότκινς κατάλαβε ότι το σύστημα δεν θα τον άφηνε να συνεχίσει όπως ήθελε.

Έφυγε.

YouTube thumbnail

Ο αυτοεξόριστος δημιουργός

Στη δεκαετία του ’70 μετακινήθηκε στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Σκανδιναβία. Εκεί γύρισε την πιο σκληρή πολιτική του ταινία, το «Punishment Park» (1971), όπου πολιτικοί αντιφρονούντες αναγκάζονται να τρέξουν στην έρημο για την ελευθερία τους. Τα πρόσωπα ήταν πραγματικοί ακτιβιστές· οι αντιπαραθέσεις δεν ήταν παίξιμο ρόλων αλλά πραγματική σύγκρουση ιδεών.

Στη Σκανδιναβία γύρισε έργα που σήμερα θεωρούνται καθοριστικά για τη μορφή του docudrama, με κορύφωση το «Edvard Munch» (1974) — ίσως το πιο όμορφο και προσωπικό του φιλμ.

YouTube thumbnail

Το magnum opus του όμως ήταν «The Journey» (1983–1987): 14 ώρες και 30 λεπτά για την πυρηνική απειλή και τη χειραγώγηση των ΜΜΕ.

Ήταν λιγότερο ταινία και περισσότερο εργαστήριο παγκόσμιου διαλόγου.

YouTube thumbnail

Ο ίδιος ονόμασε τη συμβατική τηλεοπτική αφήγηση «Monoform» — μια μορφή που κρατά τον θεατή παθητικό κι ανήμπορο μπρος στη γλώσσα χειραγώγησης των mainstream μέσων, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.

Η τελευταία πράξη: το «La Commune (Paris, 1871)»

Η ταινία που συνοψίζει την ιδεολογία του είναι το «La Commune».

Μια επαναστατική παραγωγή, γυρισμένη σε ένα τεράστιο στούντιο στο Παρίσι, με 200 μη επαγγελματίες συμμετέχοντες που αυτοσχεδίαζαν πάνω στην ιστορία της Παρισινής Κομμούνας. Οι ηθοποιοί δεν μιλούσαν απλώς για τους χαρακτήρες τους — μιλούσαν για τη δική τους εποχή.

Ο Γουότκινς πάλευε όχι μόνο με τη θεματολογία, αλλά και με την ίδια την κατασκευή της ταινίας. Πάλευε να αποδείξει ότι ο θεατής μπορεί να σκεφτεί, να αντισταθεί, να συμμετέχει.

YouTube thumbnail

Η κληρονομιά του

Παρά τα εμπόδια παραγωγής — πολλές φορές όχι απλώς δυσκολίες αλλά πραγματική παρεμπόδιση — και παρά το γεγονός ότι τα έργα του συχνά παρέμεναν εκτός μεγάλων δικτύων διανομής, το εύρος, η κριτική οξυδέρκεια και η πρωτοπορία του Πίτερ Γουότκινς είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε ταινία του λειτουργούσε ως άσκηση ελευθερίας: μία προσπάθεια να γκρεμίσει την παθητικότητα που δημιουργεί η εικόνα και να μετατρέψει τον θεατή σε ενεργό συμμετέχοντα, σε συνομιλητή, σε πολίτη.

Σε μια εποχή όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιορίζουν την προσοχή μας σε γρήγορα, εύπεπτα, μονοφωνικά μηνύματα — μια «μονομορφία», όπως ο ίδιος την ονόμαζε — ο Γουότκινς υπενθύμιζε ότι η εικόνα μπορεί να είναι εργαλείο σκέψης και όχι απλώς θέαμα. Δεν τον ενδιέφερε το «κουτί» της τηλεόρασης, αλλά ο τρόπος που αυτό διαμορφώνει τη συνείδηση.

Δεν τον ενδιέφερε να σοκάρει – τον ενδιέφερε να αφυπνίσει.

YouTube thumbnail

Γι’ αυτό και η παρακαταθήκη του σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με ρυθμό καταιγιστικό, αλλά η κατανόηση μένει πίσω, οι ταινίες του αποτελούν εργαλείο για να επιβραδύνουμε, να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε. Είναι ένας οδηγός για το πώς μπορούμε να ξαναχτίσουμε την σχέση μας με τις εικόνες: όχι ως παθητικοί δέκτες, αλλά ως ανθρώπινα όντα που συμμετέχουν, αναρωτιούνται, μιλούν.

Σήμερα, σε μια εποχή όπου η εικόνα κυκλοφορεί πιο γρήγορα από ποτέ αλλά ο χρόνος σκέψης μικραίνει, το έργο του Γουότκινς μοιάζει προφητικό.

Ένας δημιουργός που έψαξε, κυριολεκτικά, μια άλλη μορφή επικοινωνίας.

Ένας σκηνοθέτης που έβαλε τους θεατές όχι να κοιτάξουν — αλλά να συμμετάσχουν.

Ο Πίτερ Γουότκινς δεν έζησε μέσα στο σύστημα.

Έζησε απέναντί του.

*Με πληροφορίες από: British Film Institute

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο