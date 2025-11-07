magazin
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
Culture Live 07 Νοεμβρίου 2025 | 12:45

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» είναι η πιο γνωστή της Πολίν Κόλινς, η οποία πέθανε στις 6 Οκτωβρίου του 2025 στα 85 της, και είναι και αυτή στην οποία της δόθηκε ο περισσότερος χρόνος προβολής. «Μακάρι περισσότεροι σκηνοθέτες να είχαν καταφέρει να αξιοποιήσουν τη ζεστή και έντονη γοητεία της» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Η Πολίν Κόλινς ήταν η έξυπνη, αστεία και χαριτωμένα σέξι ηθοποιός της δεκαετίας του 1970 που έγινε γνωστή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χάρη στην επιτυχημένη βρετανική τηλεοπτική σειρά «Upstairs, Downstairs», το αντίστοιχο «Downton Abbey» της εποχής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Grissom (@james_grissom)

«Εμβληματική, ισχυρογνώμων, ζωηρή και σοφή Σίρλεϊ Βάλενταϊν»

Η οικογένειά της αποχαιρέτησε την ηθοποιό ως «μια λαμπερή, ζωηρή και πνευματώδης παρουσία στη σκηνή και στην οθόνη. Η λαμπρή καριέρα της την είδε να υποδύεται πολιτικούς, μητέρες και βασίλισσες. Θα την θυμόμαστε πάντα ως την εμβληματική, ισχυρογνώμων, ζωηρή και σοφή Σίρλεϊ Βάλενταϊν – έναν ρόλο που έκανε δικό της. Γνωρίζαμε καλά όλες αυτές τις πτυχές της προσωπικότητάς της, γιατί η μαγεία της ήταν παρούσα σε καθεμία από αυτές».

Η Κόλινς πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, σε γηροκομείο στο Highgate, βόρεια του Λονδίνου, πάσχοντας από τη νόσο του Πάρκινσον για αρκετά χρόνια.

Παντρεύτηκε τον συνάδελφό της ηθοποιό Τζον Άλντερτον, το 1969. Ο ρόλος της στην ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του σκηνοθέτη Λούις Γκίλμπερτ, το 1989, της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και ένα βραβείο Bafta καλύτερης ηθοποιού

Η υποψηφιότητα για Όσκαρ

Η Κόλινς πρωταγωνίστησε στον πρώτο κύκλο της κωμικής σειράς του BBC, «The Liver Birds», αλλά δεν έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέχρι που πήρε έναν τακτικό ρόλο στην σειρά «Upstairs, Downstairs» το 1971.

Παντρεύτηκε τον συνάδελφό της ηθοποιό Τζον Άλντερτον, το 1969. Ο ρόλος της στην ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του σκηνοθέτη Λούις Γκίλμπερτ, το 1989, της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και ένα βραβείο Bafta καλύτερης ηθοποιού.

Η Κόλινς αρχικά είχε αναλάβει τον ρόλο της Σίρλεϊ Βάλενταϊν στην θεατρική παράσταση του West End του Λονδίνου και στο Broadway της Νέας Υόρκης, πριν εμφανιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της παράστασης μαζί με τον Τομ Κόντι.

YouTube thumbnail

Ο έρωτας με τον Κώστα στην Ελλάδα

Η Σίρλεϊ της Κόλινς είναι μια προσγειωμένη νοικοκυρά από το Λίβερπουλ, η οποία βαριέται τη ζωή της στα 40 της, σε μια ανιαρή, χωρίς φαντασία χώρα, με πληκτικούς, χωρίς φαντασία ανθρώπους. Έτσι, όταν κερδίζει την ευκαιρία για δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα, την αρπάζει με τα δύο χέρια και μένει εκεί και μετά το τέλος των διακοπών για να ζήσει την πραγματική εμπειρία έξω από το τουριστικό γκρουπ με το οποίο είχε πάει -κάτι που σημαίνει μια υπέροχα σέξι περιπέτεια με τον «πονηρό», ντόπιο Κώστα, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κόντι με ένα εξωφρενικό μουστάκι και προφορά.

Η αυθάδης και εκφραστική Σίρλεϊ σπάει συνεχώς τον τέταρτο τοίχο για να μας πει τι σκέφτεται προκαλώντας τρανταχτά γέλια σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες όταν ο Κώστας της λέει ότι αγαπά τις ραγάδες της και εκείνη σχολιάζει: «Αυτοί οι άνδρες δε λένε μόνο μ@λακίες;».

Η αυθάδης και εκφραστική Σίρλεϊ σπάει συνεχώς τον τέταρτο τοίχο για να μας πει τι σκέφτεται προκαλώντας τρανταχτά γέλια σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες όταν ο Κώστας της λέει ότι αγαπά τις ραγάδες της και εκείνη σχολιάζει: «Αυτοί οι άνδρες δε λένε μόνο μ@λακίες;»

«Σαν ποινή φυλάκισης»

Γεννημένη στο Έξμαουθ του Ντέβον το 1940, η Κόλινς μεγάλωσε κοντά στο Λίβερπουλ και ξεκίνησε την καριέρα της ως δασκάλα. Αργότερα στράφηκε στην υποκριτική και, αφού εμφανίστηκε ως Σαμάνθα Μπριγκς στη σειρά «Doctor Who» το 1967, της πρότειναν να συνεχίσει με άλλα 39 επεισόδια, όμως αυτή αρνήθηκε.

Σε συνέντευξή της στο Guardian το 2012, η Κόλινς είπε ότι η ευκαιρία αυτή της φαινόταν «σαν ποινή φυλάκισης».

«Ίσως θα μου είχε δώσει φήμη στην αρχή της καριέρας μου, αλλά τότε θα είχα χάσει τόσα πολλά πράγματα», είπε.

«Νόμιζα ότι δε με ξέρει καν»

Στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις περιλαμβάνεται και η πρώτη ιατρική σαπουνόπερα του Ηνωμένου Βασιλείου, «Emergency Ward 10». Ακολούθησε μια σειρά με τίτλο «No, Honestly», στην οποία η ίδια και ο Άλντερτον υποδύονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Το 2005, πρωταγωνίστησε ως Μις Φλιτ στην προσαρμογή του «Bleak House» από το BBC. Το 2013 εμφανίστηκε στο «Quartet», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντάστιν Χόφμαν, υποδυόμενη μια πρώην τραγουδίστρια όπερας που διαγνώστηκε με άνοια.

Όταν της προσφέρθηκε ο ρόλος, η Κόλινς είπε στον Guardian τότε: «Εκπλήξεις. Αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτή τη δουλειά. Ακόμα και στην ηλικία μου μπορείς να έχεις εκπλήξεις. Νόμιζα ότι ο Χόφμαν δεν με ξέρει καν».

Στις κινηματογραφικές της εμφανίσεις περιλαμβάνονται οι ταινίες «City of Joy» μαζί με τον Πάτρικ Σουέιζι, «Paradise Road» και «Mrs Caldicot’s Cabbage War», στην οποία εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της.

Ο Γούντι Άλεν της έδωσε έναν πραγματικό κωμικό ρόλο (αν και μικρό) στην ταινία του «Θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό άνδρα», το 2010, στην οποία υποδύθηκε την «ύποπτη» μάντισσα που αναφέρεται στον τίτλο.

«Θα τη θυμόμαστε πάντα για τον ρόλο της Σίρλεϊ Βάλενταϊν, όχι μόνο για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ ή για την ίδια την ταινία, αλλά και για το ότι κέρδισε και τα επτά βραβεία όταν την υποδύθηκε στο Μπρόντγουεϊ στο θεατρικό έργο»

YouTube thumbnail

«Ήθελε όλοι να είναι ξεχωριστοί»

Ο Άλντερτον, στα 84 του σήμερα, είπε: «Η Πολίν Κόλινς ήταν μια εξαιρετική σταρ. Είχα την μεγάλη τύχη να συνεργαστώ μαζί της περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις στο West End και να παρακολουθήσω από κοντά το ταλέντο της.

»Αυτό που είδα δεν ήταν μόνο η εξαιρετική της ικανότητα να υποδύεται διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά και η μαγεία της να αναδεικνύει το καλύτερο σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν. Ήθελε όλοι να είναι ξεχωριστοί και το πέτυχε αυτό χωρίς ποτέ να λέει “κοιτάξτε με”. Δεν είναι περίεργο που ψηφίστηκε ως η αγαπημένη της χώρας στη δεκαετία του 1970.

»Θα τη θυμόμαστε πάντα για τον ρόλο της Σίρλεϊ Βάλενταϊν, όχι μόνο για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ ή για την ίδια την ταινία, αλλά και για το ότι κέρδισε και τα επτά βραβεία όταν την υποδύθηκε στο Μπρόντγουεϊ στο θεατρικό έργο, στο οποίο έπαιξε η ίδια όλους τους χαρακτήρες. Αλλά η μεγαλύτερη της ερμηνεία ήταν ως σύζυγός μου και μητέρα των όμορφων παιδιών μας».

«Ήταν πικάντικη και υπέροχη»

Η Τζοάνα Λάμλεϊ, που έπαιξε μαζί με την Κόλινς στην ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν», επίσης αποτίμησε φόρο τιμής στην «αξέχαστη» ηθοποιό: «Μοιραστήκαμε μόνο ένα απόγευμα, γυρίζοντας μια σκηνή για τη Σίρλεϊ Βάλενταϊν αλλά σε αυτό το σύντομο διάστημα κατάλαβα αμέσως γιατί έγινε μια λαμπρή σταρ. Ο συνδυασμός της ειλικρίνειας και της ψυχικής αφέλειας με το άψογο κωμικό ταίριασμα και την σκανταλιάρικη διάθεση την έκαναν αξέχαστη».

Ο Ράσελ Τ. Ντέιβις, ο οποίος συνεργάστηκε με την ηθοποιό στο επεισόδιο «Tooth and Claw» της σειράς «Doctor Who» το 2006, έγραψε στο Instagram: «Ήταν μεγάλη τιμή να την έχω στο πλατό, ήμουν γεμάτος δέος… Ήταν πικάντικη και υπέροχη, και η καλύτερη ηθοποιός. Όσο για τη Σίρλεϊ Βάλενταϊν, όπως λέει σήμερα ο συγγραφέας Μάθιου Τοντ “λέει περισσότερα για τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή από ό,τι θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε ιστορικό βιβλίο”. Μια αληθινή σταρ. Και θα γελούσε με αυτό».


*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Culture Live 06.11.25

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Και χρηματική ποινή 07.11.25

Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή

Ο 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκοβε τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Ο Βορίδης επιχείρησε να συσκοτίσει και οχυρώθηκε πίσω από το «κομματικό δίχτυ προστασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Μητσοτάκη να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάντηση στο Μαξίμου 07.11.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»

Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μάκης Βορίδης που με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ το καλοκαίρι, διασφάλισε την παραγραφή τυχών ποινικών ευθυνών του από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που τον εγκαλούσε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως αν δεν είχε υπογράψει θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ινδονησία: Επίθεση σε τζαμί τραυμάτισε 55 ανθρώπους – Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης
Σε σχολικό συγκρότημα 07.11.25

Επίθεση σε τζαμί στην Ινδονησία τραυμάτισε 55 ανθρώπους - Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ένα τζαμί σε σχολικό συγκρότημα έγινε στόχος επίθεσης στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 55 άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Ελλάδα 07.11.25

Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»

Ξεκίνησε η δίκη για τη σύμβαση 717 όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων καθώς στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
InShorts 07.11.25

Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες

H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο